Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Divinity – Neues Spiel der Baldur’s Gate 3-Macher angekündigt

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2025 © Larian Studios

Nach wochenlangen Spekulationen wurde eines der größten Mysterien der Game Awards 2025 gelüftet. Larian Studios, das Entwicklerstudio hinter dem preisgekrönten Baldur’s Gate 3, kehrt mit einem brandneuen Spiel zu seiner eigenen Divinity-Reihe zurück.

 

Das Geheimnis der Statue

Die Enthüllung beendete eine monatelange Rätseljagd der Gaming-Community, die durch eine geheimnisvolle Statue ausgelöst worden war.

Alles begann, als der Gastgeber der Game Awards, Geoff Keighley, Fotos einer skurrilen Statue in der Wüste von New Mexico auf Social Media postete. Das Abbild dämonischer Kreaturen und eines sternförmigen Symbols ließ die Gerüchteküche brodeln. Ursprüngliche Theorien, es handele sich um ein neues Diablo oder God of War, wurden jedoch von Insidern und den beteiligten Entwicklern selbst dementiert.

Der entscheidende Hinweis kam kurz vor der Verleihung: Wie verschiedene Gaming-Publikationen berichteten, wurden in Europa neue Divinity-Markenrechte angemeldet, deren Logo exakt dem Symbol auf Keighleys Statue entsprach. Damit war der Verdacht kaum noch von der Hand zu weisen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

 

Noch größer als Baldur’s Gate 3

Auf der Bühne der Game Awards wurde es dann offiziell. Larian Studios präsentierte einen ersten Cinematic Announcement Trailer für das Spiel mit dem schlichten Titel Divinity. Der Trailer zeigt eine düstere, ritualhafte Szene in einem Dorf, die schnell eine heftige Wendung nimmt und mitunter extrem verstörend wird.

Nach der Vorstellung kommentierte Geoff Keighley, dass dieses Projekt Larians bisher größtes Spiel werden soll. Es solle selbst größer als Baldur’s Gate 3 und Divinity: Original Sin 2 werden. Das Studio bestätigte zudem, dass Divinity ein völlig neues Spiel in der Welt von Rivellon sein wird, das kein Vorwissen der Vorgänger benötigt, langjährigen Fans aber vertraute Kontinuität bieten soll.

Die Rückkehr zum eigenen Franchise wurde von der Community sehnlich erwartet. Allerdings werden wir uns sicherlich noch gedulden müssen, bis wir mehr von dem Spiel sehen werden, geschweige denn selbst Hand anlegen dürfen. Ein Release-Datum gibt es noch nicht.

Divinity

Bild: 2025 © Larian Studios

 

Quelle: The Game Awards

Bild: 2025 © Larian Studios

Tags: Divinity, game awards, The Game Awards, The game Awards 2025
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2025 © Amazon Game Studios

Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Remake des ersten Teils angekündigt

0 likes
Bild © 2024 Sandfall Interactive / Kepler Interactive

Clair Obscure: Expedition 33 – Das RPG bricht auf den Game Awards sämtliche Rekorde

0 likes
Bild © The Game Awards

The Game Awards – Alle Gewinner in der Übersicht

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Remake des ersten Teils angekündigt

    Divinity – Neues Spiel der Baldur’s Gate 3-Macher angekündigt

    Clair Obscure: Expedition 33 – Das RPG bricht auf den Game Awards sämtliche Rekorde

    The Game Awards – Alle Gewinner in der Übersicht

    NEX Playground – Unbekannte Konsole zieht in den USA plötzlich an Xbox & Playstation vorbei

    Dead Space – EA plant vorerst keine weiteren Teile

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 50.2025

    Bis zur Glotze – Wir voten uns durch die Game Awards Nominierungen | Folge 177

    Total War: Medieval 3 – Das lang ersehnte Nachfolger wurde endlich angekündigt

    Electronic Arts – Saudi-Arabien wird mit über 93% neuer Hauptanteilseigner