Divinity – Neues Spiel der Baldur’s Gate 3-Macher angekündigt

Nach wochenlangen Spekulationen wurde eines der größten Mysterien der Game Awards 2025 gelüftet. Larian Studios, das Entwicklerstudio hinter dem preisgekrönten Baldur’s Gate 3, kehrt mit einem brandneuen Spiel zu seiner eigenen Divinity-Reihe zurück.

Das Geheimnis der Statue

Die Enthüllung beendete eine monatelange Rätseljagd der Gaming-Community, die durch eine geheimnisvolle Statue ausgelöst worden war.

Alles begann, als der Gastgeber der Game Awards, Geoff Keighley, Fotos einer skurrilen Statue in der Wüste von New Mexico auf Social Media postete. Das Abbild dämonischer Kreaturen und eines sternförmigen Symbols ließ die Gerüchteküche brodeln. Ursprüngliche Theorien, es handele sich um ein neues Diablo oder God of War, wurden jedoch von Insidern und den beteiligten Entwicklern selbst dementiert.

Der entscheidende Hinweis kam kurz vor der Verleihung: Wie verschiedene Gaming-Publikationen berichteten, wurden in Europa neue Divinity-Markenrechte angemeldet, deren Logo exakt dem Symbol auf Keighleys Statue entsprach. Damit war der Verdacht kaum noch von der Hand zu weisen.

Noch größer als Baldur’s Gate 3

Auf der Bühne der Game Awards wurde es dann offiziell. Larian Studios präsentierte einen ersten Cinematic Announcement Trailer für das Spiel mit dem schlichten Titel Divinity. Der Trailer zeigt eine düstere, ritualhafte Szene in einem Dorf, die schnell eine heftige Wendung nimmt und mitunter extrem verstörend wird.

Nach der Vorstellung kommentierte Geoff Keighley, dass dieses Projekt Larians bisher größtes Spiel werden soll. Es solle selbst größer als Baldur’s Gate 3 und Divinity: Original Sin 2 werden. Das Studio bestätigte zudem, dass Divinity ein völlig neues Spiel in der Welt von Rivellon sein wird, das kein Vorwissen der Vorgänger benötigt, langjährigen Fans aber vertraute Kontinuität bieten soll.

Die Rückkehr zum eigenen Franchise wurde von der Community sehnlich erwartet. Allerdings werden wir uns sicherlich noch gedulden müssen, bis wir mehr von dem Spiel sehen werden, geschweige denn selbst Hand anlegen dürfen. Ein Release-Datum gibt es noch nicht.

Quelle: The Game Awards

Bild: 2025 © Larian Studios