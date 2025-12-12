Clair Obscure: Expedition 33 – Das RPG bricht auf den Game Awards sämtliche Rekorde

Das Belle-Époque-inspirierte RPG schrieb Geschichte, indem es bei der Gala in Los Angeles insgesamt neun Auszeichnungen gewann. Ursprünglich in zwölf Kategorien nominiert, triumphierte es unter anderem in den Bereichen Best Narrative, Best Art Direction, Best RPG, Best Music und die beste schauspielerische Leistung.

Der Erfolg ist umso bemerkenswerter, wenn man die starke Konkurrenz betrachtet, gegen die sich Clair Obscur durchsetzte. In der engeren Auswahl für das Spiel des Jahres befanden sich Blockbuster wie Hideo Kojimas Death Stranding 2: On The Beach, Nintendos gefeiertes Donkey Kong Bananza und die lang erwarteten Indie-Hochkaräter Hades II und Hollow Knight: Silksong. Nicht zu vergessen ist das mittelalterliche RPG Kingdom Come: Deliverance 2.

„Was für eine verrückte Zeitlinie für uns“, kommentierte der sichtlich bewegte Creative Director Guillaume Broche den Sieg. Er und sein Team betraten die Bühne in französischen Matrosenhemden und roten Baskenmützen. In seiner Dankesrede widmete Broche den Preis den „ungesungenen Helden“ der Branche: „Den Menschen, die Tutorials auf YouTube machen, wie man ein Spiel entwickelt, denn wir hatten vorher keine Ahnung, wie man das macht“.