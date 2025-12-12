Close

Aktuelle News

Bradley the Badger – Dieser Dachs könnte euch überraschen

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Day 4 Night Studios

Auf den ersten Blick wirkt Bradley the Badger wie ein 0815-Maskottchen Platformer, ein Genre, welches man fast schon als ausgestorben bezeichnen kann. Hier und da tauchen noch Vertreter auf, aber so richtig überzeugen wie zu Zeiten von Crash, Ratchet und Sly Cooper kann kaum ein neuerer Ableger. Doch vieles spricht dafür, dass Bradley eine Überraschung werden kann.

 

Bradley the Badger setzt auf Parodie und dem Spiel mit der Metaebene

Hier das Konzept des Spiels: Wir spielen Bradley, ein in den Jahren vergessenes Spielemaskottchen. Er wacht in einer Spielewelt auf, die nicht seine eigene ist. Von dort reist er durch ein glitchiges Videospiel nach dem anderen, alle unfertig und stark an bereits existierende Spiele erinnernd wie etwa Bloodborne, The Last of Us und Cyberpunk 2077. Bradley entdeckt, dass er hier die Fähigkeit hat, die Spielwelt und sich selbst zu verändern. Er kann praktische Rampen erstellen, seine eigene Größe verändern, sich in hilfreiche Gegenstände verwandeln uvm. So entwickelt er quasi die unfertigen Spiele weiter.

Der Trailer zeigt schon, dass es zwar ein klassischer 3D Platformer wird, dass jedoch auch mit vielen diversen Aspekten gespielt wird. Es wird natürlich stark auf Humor gesetzt und viele Metaebenen werden durchbrochen.

Entwickelt wird das Spiel von Day 4 Night, einem neuen Studio von Davide Soliani, dem Creative Director von Mario + Rabbids. Man erinnert sich vielleicht noch an die Szene während der E3 2017, als Shigeru Miyamoto das Spiel vorstellte und die Aufmerksamkeit auf Soliani lenkte, dem die Tränen in den Augen standen. Nun hat dieser gemeinsam u.a. Christian Cantamessa, Designer von Red Dead Redemption, ein neues Studio gegründet, dessen Erstlingsprojekt wir also nun sehr erwartungsvoll entgegenblicken.

Quelle: thegameawards

Titelbild: 2025 © Day 4 Night Studios

