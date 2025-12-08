Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 50.2025

Wir starten mit der Releasevorschau in die Woche, in welcher die Game Awards stattfinden werden. Während wir also in dieser Woche etwas weniger Spiele haben, könnten wir vielleicht nächste Woche ein paar mehr haben. Zumindest ist es mit Shadowdrops und sehr nahe gelegenen Veröffentlichungen von Neuankündigungen eine Option. Ob sich das bewahrheiten wird, werden wir nächste Woche sehen, erst einmal konzentrieren wir uns auf die paar Spiele aus dieser Woche.
Die Woche nach Nikolaus in der Releasevorschau
- Angeline Era (PC) – 8. Dezember
Ein Action RPG, welches stark auf die Optik der PS1-Ära setzt.
- Skate Story (PC, PS5, Switch 2) – 8. Dezember
Ein Skatespiel mit Story, in welchem ihr euch mit Kickflips und Ollies einen Weg in die Unterwelt bahnt.
- Unboxathon (PC) – 8. Dezember
Wenn ihr gerne Kartons auspackt, dann ist dieses gemütliche Spielchen genau das Richtige für euch.
- Anxiety Puppy (PC) – 9. Dezember
Ein malerisches, narratives Adventure mit dem Schwerpunkt Angststörungen, dargestellt in Form eines Hündchens.
- Death Howl (PC) – 9. Dezember
Ein Mix aus Soulslike und Deckbuilder mit einer Reise durch eine betrübte Geisterwelt.
- Netherworld Covenant (PC) – 9. Dezember
Ein düsteres Topdown Fantasy-Roguelike mit Diablo-esquem Gameplay.
- Unbeatable (PC, PS5, XSX) – 9. Dezember
Ein Rhtythmus-Beat’em’Up.
- Halchemist (PC) – 10. Dezember
In diesem Puzzle Platformer steuert ihr sowohl ein kleines Mädchen als auch eine schwebende blaue Hand.
- Mutant Football League 2 (PC, PS5, XSX) – 10. Dezember
Wer von Madden die Schnauze voll hat, kann hier mit mutierten Spielern für ordentlich Chaos im Football-Stadion sorgen.
- NeverAwake FLASHBACK (PC) – 10. Dezember
Ein Twinstick-Roguelite-Shooter rund um kindische Albträume.
- Unattached: City of Shadows (PC) -10. Dezember
Eine Mischung aus Ermittlungs-Mysteryspiel und Open World Actiontitel.
- Blueman (PC) – 11. Dezember
Ein Horrorspiel über die Arbeit im Büro, wie passend. Zusätzlich handelt es sich um ein dämonisches Büro.
- Bluey’s Quest for the Gold Pen (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 11. Dezember
Ein Spiel für die Kleinsten mit dem bekannten Hund aus dem Fernsehen.
- Cozyrama (PC) – 11. Dezember
Ihr erstellt in diesem Spiel gemütlich Dioramen.
- Pioneers of Pagonia (PC) – 11. Dezember
Das neue Strategiespiel aus der Feder von Volker Wertich, Erfinder von „Die Siedler“.
- Star Trek: Infection (PC, MetaQuest) – 11. Dezember
Neues Spielefutter für Trekkies, diesmal in Form eines VR Action Adventures.
- This Ain’t Even Poker, Ya Joker (PC) – 11. Dezember
Ähnlich wie in Balatro wird hier das klassische Poker auf den Kopf gestellt, diesmal als Idle Clicker-Spiel.
- CyberDrifter (PC) – 12. Dezember
Ein stark an Tron angelehnter Spielplatz mit Motorradrennen, Shootouts und Minispielen.
- Gem Miner TD (PC) – 12. Dezember
Ein strategisches Puzzlespiel für Knobler.
- Military Logistics Simulator (PC, PS5, XSX) – 12. Dezember
Für jede noch so nischige Berufsgruppe gibt es einen Simulator, hier eben für die Verwaltung von militärischen Angelegenheiten.
- Terminator 2D: No Fate (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 12. Dezember
Ein 2D-Retro Sidescroller zu einem der besten Actionfilme aller Zeiten.
So, nachdem wir uns nun die Spiele in dieser Releasevorschau angeschaut haben, blicken wir voller Vorfreude auf die Game Awards. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es so weit, wir sehen uns dann nächste Woche wieder und wer weiß, vielleicht sind dann ja auch bereits ein paar Spiele vom Event in unserer Liste.
Titelbild: 2025 © D-CELL Games | 2025 © Envision Entertainment