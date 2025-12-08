Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 50.2025

Wir starten mit der Releasevorschau in die Woche, in welcher die Game Awards stattfinden werden. Während wir also in dieser Woche etwas weniger Spiele haben, könnten wir vielleicht nächste Woche ein paar mehr haben. Zumindest ist es mit Shadowdrops und sehr nahe gelegenen Veröffentlichungen von Neuankündigungen eine Option. Ob sich das bewahrheiten wird, werden wir nächste Woche sehen, erst einmal konzentrieren wir uns auf die paar Spiele aus dieser Woche.

Die Woche nach Nikolaus in der Releasevorschau

Angeline Era (PC) – 8. Dezember

Ein Action RPG, welches stark auf die Optik der PS1-Ära setzt.

Skate Story (PC, PS5, Switch 2) – 8. Dezember

Ein Skatespiel mit Story, in welchem ihr euch mit Kickflips und Ollies einen Weg in die Unterwelt bahnt.

Unboxathon (PC) – 8. Dezember

Wenn ihr gerne Kartons auspackt, dann ist dieses gemütliche Spielchen genau das Richtige für euch.

Anxiety Puppy (PC) – 9. Dezember

Ein malerisches, narratives Adventure mit dem Schwerpunkt Angststörungen, dargestellt in Form eines Hündchens.

Death Howl (PC) – 9. Dezember

Ein Mix aus Soulslike und Deckbuilder mit einer Reise durch eine betrübte Geisterwelt.

Netherworld Covenant (PC) – 9. Dezember

Ein düsteres Topdown Fantasy-Roguelike mit Diablo-esquem Gameplay.

Unbeatable (PC, PS5, XSX) – 9. Dezember

Ein Rhtythmus-Beat’em’Up.

Halchemist (PC) – 10. Dezember

In diesem Puzzle Platformer steuert ihr sowohl ein kleines Mädchen als auch eine schwebende blaue Hand.

Mutant Football League 2 (PC, PS5, XSX) – 10. Dezember

Wer von Madden die Schnauze voll hat, kann hier mit mutierten Spielern für ordentlich Chaos im Football-Stadion sorgen.

NeverAwake FLASHBACK (PC) – 10. Dezember

Ein Twinstick-Roguelite-Shooter rund um kindische Albträume.

Unattached: City of Shadows (PC) -10. Dezember

Eine Mischung aus Ermittlungs-Mysteryspiel und Open World Actiontitel.

Blueman (PC) – 11. Dezember

Ein Horrorspiel über die Arbeit im Büro, wie passend. Zusätzlich handelt es sich um ein dämonisches Büro.

Bluey’s Quest for the Gold Pen (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 11. Dezember

Ein Spiel für die Kleinsten mit dem bekannten Hund aus dem Fernsehen.

Cozyrama (PC) – 11. Dezember

Ihr erstellt in diesem Spiel gemütlich Dioramen.

Pioneers of Pagonia (PC) – 11. Dezember

Das neue Strategiespiel aus der Feder von Volker Wertich, Erfinder von „Die Siedler“.

Star Trek: Infection (PC, MetaQuest) – 11. Dezember

Neues Spielefutter für Trekkies, diesmal in Form eines VR Action Adventures.

This Ain’t Even Poker, Ya Joker (PC) – 11. Dezember

Ähnlich wie in Balatro wird hier das klassische Poker auf den Kopf gestellt, diesmal als Idle Clicker-Spiel.

CyberDrifter (PC) – 12. Dezember

Ein stark an Tron angelehnter Spielplatz mit Motorradrennen, Shootouts und Minispielen.

Gem Miner TD (PC) – 12. Dezember

Ein strategisches Puzzlespiel für Knobler.

Military Logistics Simulator (PC, PS5, XSX) – 12. Dezember

Für jede noch so nischige Berufsgruppe gibt es einen Simulator, hier eben für die Verwaltung von militärischen Angelegenheiten.

Terminator 2D: No Fate (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 12. Dezember

Ein 2D-Retro Sidescroller zu einem der besten Actionfilme aller Zeiten.

So, nachdem wir uns nun die Spiele in dieser Releasevorschau angeschaut haben, blicken wir voller Vorfreude auf die Game Awards. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es so weit, wir sehen uns dann nächste Woche wieder und wer weiß, vielleicht sind dann ja auch bereits ein paar Spiele vom Event in unserer Liste.

Titelbild: 2025 © D-CELL Games | 2025 © Envision Entertainment