Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 50.2025

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © D-CELL Games | 2025 © Envision Entertainment

Wir starten mit der Releasevorschau in die Woche, in welcher die Game Awards stattfinden werden. Während wir also in dieser Woche etwas weniger Spiele haben, könnten wir vielleicht nächste Woche ein paar mehr haben. Zumindest ist es mit Shadowdrops und sehr nahe gelegenen Veröffentlichungen von Neuankündigungen eine Option. Ob sich das bewahrheiten wird, werden wir nächste Woche sehen, erst einmal konzentrieren wir uns auf die paar Spiele aus dieser Woche.

 

Die Woche nach Nikolaus in der Releasevorschau

 

  • Angeline Era (PC) – 8. Dezember

Ein Action RPG, welches stark auf die Optik der PS1-Ära setzt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Skate Story (PC, PS5, Switch 2) – 8. Dezember

Ein Skatespiel mit Story, in welchem ihr euch mit Kickflips und Ollies einen Weg in die Unterwelt bahnt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Unboxathon (PC) – 8. Dezember

Wenn ihr gerne Kartons auspackt, dann ist dieses gemütliche Spielchen genau das Richtige für euch.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Anxiety Puppy (PC) – 9. Dezember

Ein malerisches, narratives Adventure mit dem Schwerpunkt Angststörungen, dargestellt in Form eines Hündchens.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Death Howl (PC) – 9. Dezember

Ein Mix aus Soulslike und Deckbuilder mit einer Reise durch eine betrübte Geisterwelt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Netherworld Covenant (PC) – 9. Dezember

Ein düsteres Topdown Fantasy-Roguelike mit Diablo-esquem Gameplay.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Unbeatable (PC, PS5, XSX) – 9. Dezember

Ein Rhtythmus-Beat’em’Up.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Halchemist (PC) – 10. Dezember

In diesem Puzzle Platformer steuert ihr sowohl ein kleines Mädchen als auch eine schwebende blaue Hand.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Mutant Football League 2 (PC, PS5, XSX) – 10. Dezember

Wer von Madden die Schnauze voll hat, kann hier mit mutierten Spielern für ordentlich Chaos im Football-Stadion sorgen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • NeverAwake FLASHBACK (PC) – 10. Dezember

Ein Twinstick-Roguelite-Shooter rund um kindische Albträume.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Unattached: City of Shadows (PC) -10. Dezember

Eine Mischung aus Ermittlungs-Mysteryspiel und Open World Actiontitel.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Blueman (PC) – 11. Dezember

Ein Horrorspiel über die Arbeit im Büro, wie passend. Zusätzlich handelt es sich um ein dämonisches Büro.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Bluey’s Quest for the Gold Pen (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 11. Dezember

Ein Spiel für die Kleinsten mit dem bekannten Hund aus dem Fernsehen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Cozyrama (PC) – 11. Dezember

Ihr erstellt in diesem Spiel gemütlich Dioramen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Pioneers of Pagonia (PC) – 11. Dezember

Das neue Strategiespiel aus der Feder von Volker Wertich, Erfinder von „Die Siedler“.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Star Trek: Infection (PC, MetaQuest) – 11. Dezember

Neues Spielefutter für Trekkies, diesmal in Form eines VR Action Adventures.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • This Ain’t Even Poker, Ya Joker (PC) – 11. Dezember

Ähnlich wie in Balatro wird hier das klassische Poker auf den Kopf gestellt, diesmal als Idle Clicker-Spiel.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • CyberDrifter (PC) – 12. Dezember

Ein stark an Tron angelehnter Spielplatz mit Motorradrennen, Shootouts und Minispielen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Gem Miner TD (PC) – 12. Dezember

Ein strategisches Puzzlespiel für Knobler.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Military Logistics Simulator (PC, PS5, XSX) – 12. Dezember

Für jede noch so nischige Berufsgruppe gibt es einen Simulator, hier eben für die Verwaltung von militärischen Angelegenheiten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Terminator 2D: No Fate (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 12. Dezember

Ein 2D-Retro Sidescroller zu einem der besten Actionfilme aller Zeiten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

So, nachdem wir uns nun die Spiele in dieser Releasevorschau angeschaut haben, blicken wir voller Vorfreude auf die Game Awards. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es so weit, wir sehen uns dann nächste Woche wieder und wer weiß, vielleicht sind dann ja auch bereits ein paar Spiele vom Event in unserer Liste.

 

Titelbild: 2025 © D-CELL Games | 2025 © Envision Entertainment

 

Tags: Releasevorschau
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2023 © Electronic Arts

Dead Space – EA plant vorerst keine weiteren Teile

0 likes

Bis zur Glotze – Wir voten uns durch die Game Awards Nominierungen | Folge 177

0 likes
Bild: 2025 © SEGA/ Creative Assembly

Total War: Medieval 3 – Das lang ersehnte Nachfolger wurde endlich angekündigt

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Dead Space – EA plant vorerst keine weiteren Teile

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 50.2025

    Bis zur Glotze – Wir voten uns durch die Game Awards Nominierungen | Folge 177

    Total War: Medieval 3 – Das lang ersehnte Nachfolger wurde endlich angekündigt

    Electronic Arts – Saudi-Arabien wird mit über 93% neuer Hauptanteilseigner

    Test: Kirby Air Riders

    Bis zur Glotze – Alle Ankündigungen der Xbox Partner Preview | Folge 176

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 49.2025

    Gewinnspiel – Wir verlosen 2x ‚Afterburn‘ als Blu-ray (LEONINE Studios)

    Gewinnspiel – Wir verlosen 2x ‚The Strangers: Chapter 1 & 2‘ als DVD & Blu-ray (LEONINE Studios)