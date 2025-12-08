NEX Playground – Unbekannte Konsole zieht in den USA plötzlich an Xbox & Playstation vorbei

In den USA zeichnet sich eine unerwartete Verschiebung im hart umkämpften Konsolenmarkt ab. Denn dort stürmen nicht etwa PS5 oder Xbox die Charts. Wie die neuesten Hardware-Verkaufsdaten der Marktforschungsfirma Circana für die Woche bis zum 22. November 2025 zeigen, konnte ein relativ unbekanntes Gerät die PlayStation 5 in den Verkaufszahlen hinter sich lassen. Der Gewinner der Woche war das NEX Playground Interactive Gaming System.

Überraschung in den US-Charts

Angeführt wurde das Ranking zwar vom Nintendo Switch 2 „Mario Kart World“-Bundle, dem heißesten Weihnachtsgeschenk des Jahres. Doch der zweite Platz ging nicht an Sony, sondern an den Überraschungs-Kandidaten NEX Playground, der die PS5 Slim Digital auf Rang drei verwies. Diese Nachricht verbreitete sich rasch durch einen Social-Media-Post von Circanas Analyst Mat Piscatella und ließ viele Spieler und Branchenbeobachter fragen: Was ist das NEX Playground überhaupt?

Die Antwort liegt in einem Nischenmarkt, der nun offenbar massentauglich wird. Seit 2023 erhältlich, gewinnt das NEX Playground gerade in der aktuellen Weihnachtsaison deutlich an Fahrt. Es handelt sich um eine neue, interaktive Spielkonsole für Familien und junge Spieler, die voll und ganz auf Motion Control setzt.

Liegt der Erfolg auch am Preis?

Vergleiche mit Geräten wie Microsofts Kinect, Sonys EyeToy oder der PlayStation Camera drängen sich auf, mit einem entscheidenden Unterschied: Das NEX Playground ist die Konsole. Es handelt sich um ein KI-gesteuertes Gerät, das neben dem Fernseher platziert wird und eine Reihe von Spielen anbietet, bei denen die Spieler vor dem Bildschirm aktiv werden müssen. Titel wie Fruit Ninja, Bluey Bust-a-Move, NHL Puck Rush oder Barbie Dance Party fordern zum Springen, Ausweichen und Tanzen auf.

Das Gerät ist zudem vergleichsweise günstig. Mit einem Preis von nur 249 US-Dollar liegt es deutlich unter der Nintendo Switch 2 (ca. 500 Dollar) oder der PS5 Slim Digital (449 Dollar). Ein optionales Abonnement ermöglicht den Zugang zu einer erweiterten Spielbibliothek.

Mat Piscatella kommentierte die unerwarteten Verkaufszahlen mit einem vielsagenden Satz, der ein Comeback einer fast vergessenen Ära prophezeit: „MOTION CONTROL IS BACK.“ Ob es sich dabei um einen nachhaltigen Trend oder einen vorweihnachtlichen Ausreißer handelt, werden die Verkaufszahlen der kommenden Wochen zeigen.

Quelle: The Shortcut / Mat Piscatella via Bluesky

Bild: 2025 © NEX Playground