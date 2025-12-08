Close

Aktuelle News

Dead Space – EA plant vorerst keine weiteren Teile

von Christian Koitkaam
Bild: 2023 © Electronic Arts

Die Zukunft des ikonischen Survival-Horror-Franchises Dead Space sieht derzeit düster aus. Laut internen Quellen von Insider Gaming hat Publisher Electronic Arts die Serie vorerst auf Eis gelegt. Dies beruht auf Informationen aus Unternehmenskreisen, die nahelegen, dass in absehbarer Zukunft keine Neuauflage, kein Remake, kein Reboot und auch kein direktes Sequel geplant ist.

 

Wenig Hoffnung für ein Comeback von Dead Space

Die Entscheidung spiegelt die aktuelle strategische Ausrichtung von EA wider. Wie Insider berichten, rechnen Mitarbeiter nicht damit, dass die fast 20 Jahre alte Marke unter der derzeitigen Führung bald wiederbelebt wird. Grund dafür könnten die Verkaufszahlen des Dead Space Remake. Diese lagen unter den Erwartungen von EA.

Dennoch gibt es einen Hoffnungsschimmer für die Zukunft der Reihe. Nach dem Verkauf von EA-Anteilen an den Public Investment Fund (PIF) Saudi-Arabiens befindet sich dieser laut Berichten in einer angespannten finanziellen Lage. Mehrere anonyme Quellen innerhalb von EA hoffen daher, dass das Unternehmen unter der neuen Eigentümerstruktur erwägen könnte, die Rechte an Dead Space zu verkaufen.

Dies sei keine offizielle Ankündigung, betonen die Insider, sondern spiegelt die Einschätzung einiger Mitarbeiter wider. Sie spekulieren, dass ein Verkauf der Markenrechte eine Möglichkeit sein könnte, um nach Abschluss der Eigentümertransaktion im nächsten Jahr Schulden zu begleichen und einen Teil der Investitionen zurückzuholen.

Ob es tatsächlich zu einem Verkauf des beliebten Horror-IPs kommt, bleibt jedoch reine Spekulation. Fans der Reihe müssen sich vorerst in Geduld üben, denn die beliebte Horror-Reihe scheint für unbestimmte Zeit pausiert.

Dead Space

Bild: 2023 © Electronic Arts

 

Quelle: Insider-Gaming

Bild: 2025 © Electronic Arts

