Aktuelle News

Bis zur Glotze – Wir voten uns durch die Game Awards Nominierungen | Folge 177

von Christian Koitkaam
0 Comments
Das Jahr ist schon wieder fast vorüber und damit stehen auch wieder die Game Awards an. Doch bevor die über den Bildschirm flimmern, müssen wir uns natürlich auch noch die Nominierungen anschauen.

 

Die Game Awards stehen an!

Geoff lädt wieder zu den Game Awards ein. Auch wenn oftmals die ganzen Neuankündigungen und Überraschungstrailer im Fokus stehen, geht es ja eigentlich um all die Highlights des Jahres. Davon gab es einige! Doch eines scheint so manches zu überschatten. Clair Obscure: Expedition 33 hat sich die meisten Nominierungen geschnappt und hat auch gute Chancen den Titel „Spiel des Jahres“ zu gewinnen. Doch die Konkurrenz ist stark, insbesondere aus dem Indie-Bereich. Denn auch Hades 2 und Hollow Knight: Silksong sind nominiert.

Maarten und Christian voten sich gemeinsam durch alle Kategorien und diskutieren auch über den ein oder anderen Titel. Was unsere persönlichen Favoriten sind erfahrt ihr in Folge 177 von Bis zur Glotze!

Moderation: Christian
Redaktion: Maarten
Abonniert uns einfach auch direkt bei Spotify, Google Podcasts, bei iTunes oder per RSS!
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.
Tags: Podcast, game awards, The Game Awards, Bis zur Glotze, Nominierungen
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

