Aktuelle News

Total War: Medieval 3 – Das lang ersehnte Nachfolger wurde endlich angekündigt

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2025 © SEGA/ Creative Assembly

Nach fast zwei Jahrzehnten des Wartens ist es offiziell: Creative Assembly hat die Entwicklung von Total War: Medieval 3 bestätigt. Der Nachfolger des letzten Teils aus dem Jahr 2006 befindet sich laut den Entwicklern derzeit in einem frühen Vorproduktionsstadium.

Die Ankündigung erfolgte durch einen umfangreichen Blogeintrag und einen ersten Trailer. Damit erfüllen die Macher einen der längsten und lautesten Community-Wünsche der Strategiespiel-Szene.

 

Die ultimative „Was-wäre-wenn“-Erfahrung

Im Mittelpunkt der Ankündigung steht Game Director Pawel Wojs, der bereits am Vorgänger mitgearbeitet hat und das neue Projekt nun leitet. Seine Vision für Medieval 3 ist ambitioniert: Es soll „der Total War-Sandkasten innerhalb der mittelalterlichen Welt werden und das ultimative ‚Was-wäre-wenn?‘-Spiel sein, in dem man den Lauf der Geschichte verändern kann“.

Laut Wojs soll dieses Ziel erreicht werden, indem die Spieler in historische Genauigkeit eintauchen und die Spielwelt dann „auf plausible Weise“ auf ihre Entscheidungen reagiert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

Neue Engine als Fundament

Ein entscheidender Faktor für die Umsetzung dieser Vision ist die hauseigene „Warxore“-Engine, die als nächste Evolution der Total War-Technologie bezeichnet wird. Sie biete „einen maßgeschneiderten Satz neuer und verbesserter Werkzeuge – vom Animationssystem über den Renderer bis hin zu den Bausteinen für die Kampagnen-Karte – alle entwickelt, um das Mittelalter auf eine Weise lebendig werden zu lassen, die uns zuvor nicht möglich war“, so das Studio.

Trotz der konkreten Pläne müssen sich Fans noch gedulden: Da sich das Projekt erst in der frühen Phase befindet, liegt der Veröffentlichungstermin noch in weiter Ferne. Die Ankündigung in diesem Stadium zeigt jedoch das Commitment der Entwickler für dieses Leuchtturmprojekt und den Willen, die Community von Anfang an mitzunehmen. In der kommenden Zeit sollten wir also noch nicht mit allzu großen Info-Häppchen rechnen. Einen ungefähren Release-Zeitraum nannte man ebenfalls noch nicht.

 

Quelle: SEGA/ Creative Assembly

Bild: 2025 © SEGA/ Creative Assembly

Video: Creative Assembly via YouTube

Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

