Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Electronic Arts – Saudi-Arabien wird mit über 93% neuer Hauptanteilseigner

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2020 © Electronic Arts

Der saudische Public Investment Fund (PIF) gehört bereits zu den finanzstärksten und einflussreichsten Investoren der Welt. Seit Monaten kursieren Gerüchte über sein Interesse an einer bedeutenden Beteiligung am Spielepublisher Electronic Arts (EA). Nun gibt es neue, konkrete Informationen, die das gewaltige Ausmaß einer möglichen Übernahme verdeutlichen.

 

PIF würde über 93 % der Anteile an EA halten

Dieser Schritt ist Teil einer breiteren Strategie Saudi-Arabiens, durch große Investitionen seine globale Präsenz auszubauen. Der PIF hat in den letzten Jahren Milliarden in Sport, Gaming, Unterhaltung und Medien gepumpt und EA scheint nun der nächste große Name auf seiner Liste zu sein.

Wie von Football Gaming Zone unter Berufung auf einen paywall-geschützten Bericht des Wall Street Journal gemeldet wurde, würde der saudische Fonds im Falle eines Dealsatzes satte 93,4 % der EA-Anteile übernehmen. Die verbleibenden Anteile würden sich auf Silver Lake (5,5 %) und Affinity (1,1 %) aufteilen, was den PIF mit riesigem Abstand zum beherrschenden Mehrheitseigner machen würde.

Laut WSJ müsste der Fonds für die Vollendung der Übernahme rund 29 Milliarden US-Dollar aufbringen. Eine gigantische Summe, selbst nach den heutigen Maßstäben.

PIF

Bild: 2025 © Public Investment Fund

 

Versprechen kreativer Unabhängigkeit

Trotz der dominanten Kontrolle durch den PIF deuten Anmeldeunterlagen darauf hin, dass EA seine volle kreative Unabhängigkeit bewahren soll. Theoretisch sollen EA und seine verschiedenen Studios weiterhin ohne Einmischung in Entwicklungsentscheidungen, künftige Titel oder die interne Strategie operieren können.

Ob dieses Versprechen auf lange Sicht Bestand haben wird, bleibt abzuwarten. Eigentümerwechsel dieses Kalibers formen Unternehmen oft auf Arten um, die nicht sofort offensichtlich sind. Vorerst werden wir gespannt verfolgen, wie EA den Übergang so handhaben wird und welchen Einfluss sein neuer Mehrheitseigner letztendlich ausüben wird.

 

Quelle: Insider Gaming

Bild: 2025 © Public Investment Fund/ Electronic Arts

Tags: ea, Electronic Arts, Saudi-Arabien, PIF
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2025 © Nintendo

Test: Kirby Air Riders

0 likes

Bis zur Glotze – Alle Ankündigungen der Xbox Partner Preview | Folge 176

0 likes
Bild: 2025 © Nintendo | 2025 © Square Enix

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 49.2025

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Electronic Arts – Saudi-Arabien wird mit über 93% neuer Hauptanteilseigner

    Test: Kirby Air Riders

    Bis zur Glotze – Alle Ankündigungen der Xbox Partner Preview | Folge 176

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 49.2025

    Gewinnspiel – Wir verlosen 2x ‚Afterburn‘ als Blu-ray (LEONINE Studios)

    Gewinnspiel – Wir verlosen 2x ‚The Strangers: Chapter 1 & 2‘ als DVD & Blu-ray (LEONINE Studios)

    Fantastische Festtage bei Disney: So rockt Stitch Weihnachten & Zoomania 2 die Kinos (inkl. Gewinnspiel)

    Test: Goat Simulator 3: Baadlands Furry Road

    Bis zur Glotze – Gelingt Spongebob der Sprung in die Platforming-Elite? | Folge 175

    Hitman World of Assassination – Im Dezember macht ihr gemeinsam mit Eminem Jagd auf Slim Shady