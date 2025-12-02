Bis zur Glotze – Alle Ankündigungen der Xbox Partner Preview | Folge 176

Es gab wieder reichlich Spieleankündigungen. Auf der Xbox Partner Preview zeigte man viele kommende Titel, von klein bis groß. Games aus dem eigenen Haus gab es zwar nicht, stattdessen fokussierte man sich auf die Spiele von Third-Party-Herstellern.

James Bond ist auch dabei

Microsoft hat in der jüngsten Xbox Partner Preview zahlreiche Highlights präsentiert. In der rund 30-minütigen Show standen Weltpremieren, frische Trailer und Game-Pass-Ankündigungen im Mittelpunkt. Insgesamt wurden fünf neue Spiele vorgestellt, drei davon sind bereits verfügbar.

Im Vorfeld sollte das neue James Bond Spiel die Blick auf sich ziehen, denn auch das wurde gezeigt. Allerdings nicht so, wie die Meisten es erwarteten. Maarten und Christian sprechen in Folge 176 über ihre Highlights, denn davon gab es einige. Es stachen vor allem die kleinen bis mittelgroßen Titel hervor. In dem Sinne, viel Spaß mit unserer virtuellen Tour!

Moderation: Christian