Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 49.2025

von Maarten Cherekam
Bild: 2025 © Nintendo | 2025 © Square Enix

Es ist mal wieder so weit, die Releasevorschau rast auf das Ende des Jahres zu. Wir freuen uns im Dezember vor allem auf Weihnachten, die Awards-Saison und natürlich noch viele neue Spiele, die Last Minute das Veröffentlichungsdatum 2025 bekommen wollen. Ohne weitere Umschweife starten wir also in den finalen Monat des Jahres rein.

 

Wir starten mit der Releasevorschau in die Vorweihnachtszeit

 

  • Marvel Cosmic Invasion (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 1. Dezember

Ein klassisches Retro 2D Beat’em’Up mit bekannten Marvel-Held*innen.

  • Destiny 2: Renegades (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 2. Dezember

Der Extraction Shooter lebt noch und bekommt einen weiteren DLC mit Inspiration von Star Wars.

  • Holy Justice: Galaxy Outcast (PC) – 2. Dezember

Ein arcadiger Bullet Hell Roguelike Shooter.

  • Horses (PC) – 2. Dezember

Ein Horrorspiel, in dem ihr 14 Tage auf einer Farm überleben müsst, auf der es nicht mit rechten Dingen zugeht.

  • iRacing Arcade (PC) – 2. Dezember

Ein kleiner aber feiner Arcade-Racer.

  • Kingdom of Night (PC) – 2. Dezember

In diesem Retro inspirierten Action RPG müsst ihr das Miami der 80er Jahre vor fiesen Dämonen retten.

  • Rising Heat (PC) – 2. Dezember

Und noch ein weiteres von Retrospielen inspiriertes Bullet Hell Roguelike mit Shoot’em’Up-Elementen.

  • She’s Leaving (PC, PS5, XSX) – 2. Dezember

Ein düsteres Mystery Adventure mit Fokus auf Forensik.

  • Simogo Legacy Collection (PC, Switch, Switch 2) – 2. Dezember

Eine Collection kleinerer Spiele des schwedischen Entwicklerstudios.

  • Don’t Scream Together (PC) – 3. Dezember

Das Horrorspiel, bei dem ihr nicht schreien dürft, könnt ihr nun im Koop spielen.

  • Let It Die: Inferno (PC, PS5) – 3. Dezember

Ein sehr japanisches, sehr abgedrehtes Action Roguelike.

  • Puzzle Parasite (PC) – 3. Dezember

Ein Sci-Fi Puzzlespiel mit telekinetischen Fähigkeiten.

  • The Lord of the Rings Online: Kingdoms of Harad (PC) – 3. Dezember

Erweiterung zum Herr der Ringe MMO.

  • Cloudheim (PC, PS5, XSX,) – 4. Dezember

In diesem Koop Action Adventure erlebt ihr eine Zeit nach Ragnarök und baut die Welt wieder auf, während ihr die fiesen Mächte vertreibt.

  • Echoes of Elysium (PC) – 4. Dezember

Ein Erkundungs- und Survivalspiel mit schwebenden Inseln.

  • Elden Ring: Nightreign – The Forsaken Hollows (PC, PS4, PS5, XSX) – 4. Dezember

Das kooperative Elden Ring bekommt neue Inhalte.

  • Ferocious (PC) – 4. Dezember

Ein Shooter mit Dinos, in welchem ihr mit einem merkwürdigen Gerät die Dinosaurier kontrollieren könnt.

https://www.youtube.com/watch?v=0N0h-Lhf1XI

 

  • Metroid Prime 4: Beyond (Switch, Switch 2) – 4. Dezember

Das neue 3D-Abenteuer von Samus Aran.

  • Night Swarm (PC) – 4. Dezember

Ein Survivorlike mit Vampiren, nicht mit Vampire Survivors zu verwechseln.

  • Northgard: Definitive Edition (PC) – 4. Dezember

Das nordische Aufbau-Strategiespiel in der definitiven Edition.

  • Octopath Traveler 0 (PC, PS4, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 4. Dezember

Prequel zur beliebten JRPG-Reihe.

  • Routine (PC) – 4. Dezember

Ein isolierendes Horrorspiel auf einer verlassenen Mondbasis.

  • Thief VR: Legacy of Shadow (PC, PS5, MetaQuest) – 4. Dezember

Diebische Missionen in VR.

  • Toxic Crusaders (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 4. Dezember

Ein sehr klassisches Retro-Beat’em’Up.

  • Men in Black: Most Wanted (MetaQuest) – 5. Dezember

Men in Black als VR-Spiel, mehr muss man wirklich nicht erklären.

  • Screaming In The Basement (PC) – 5. Dezember

Ein Horror Adventure inspiriert von P.T.

Und schon wieder haben wir eine Releasevorschau geschafft. Noch drei Ausgaben haben wir in diesem Jahr für euch, freut euch also auf die letzten Spiele des Jahres.

 

Titelbild: 2025 © Nintendo | 2025 © Square Enix

