Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 49.2025

Es ist mal wieder so weit, die Releasevorschau rast auf das Ende des Jahres zu. Wir freuen uns im Dezember vor allem auf Weihnachten, die Awards-Saison und natürlich noch viele neue Spiele, die Last Minute das Veröffentlichungsdatum 2025 bekommen wollen. Ohne weitere Umschweife starten wir also in den finalen Monat des Jahres rein.

Wir starten mit der Releasevorschau in die Vorweihnachtszeit

Marvel Cosmic Invasion (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 1. Dezember

Ein klassisches Retro 2D Beat’em’Up mit bekannten Marvel-Held*innen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Destiny 2: Renegades (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 2. Dezember

Der Extraction Shooter lebt noch und bekommt einen weiteren DLC mit Inspiration von Star Wars.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Holy Justice: Galaxy Outcast (PC) – 2. Dezember

Ein arcadiger Bullet Hell Roguelike Shooter.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Horses (PC) – 2. Dezember

Ein Horrorspiel, in dem ihr 14 Tage auf einer Farm überleben müsst, auf der es nicht mit rechten Dingen zugeht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

iRacing Arcade (PC) – 2. Dezember

Ein kleiner aber feiner Arcade-Racer.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Kingdom of Night (PC) – 2. Dezember

In diesem Retro inspirierten Action RPG müsst ihr das Miami der 80er Jahre vor fiesen Dämonen retten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Rising Heat (PC) – 2. Dezember

Und noch ein weiteres von Retrospielen inspiriertes Bullet Hell Roguelike mit Shoot’em’Up-Elementen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

She’s Leaving (PC, PS5, XSX) – 2. Dezember

Ein düsteres Mystery Adventure mit Fokus auf Forensik.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Simogo Legacy Collection (PC, Switch, Switch 2) – 2. Dezember

Eine Collection kleinerer Spiele des schwedischen Entwicklerstudios.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Don’t Scream Together (PC) – 3. Dezember

Das Horrorspiel, bei dem ihr nicht schreien dürft, könnt ihr nun im Koop spielen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Let It Die: Inferno (PC, PS5) – 3. Dezember

Ein sehr japanisches, sehr abgedrehtes Action Roguelike.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Puzzle Parasite (PC) – 3. Dezember

Ein Sci-Fi Puzzlespiel mit telekinetischen Fähigkeiten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

The Lord of the Rings Online: Kingdoms of Harad (PC) – 3. Dezember

Erweiterung zum Herr der Ringe MMO.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Cloudheim (PC, PS5, XSX,) – 4. Dezember

In diesem Koop Action Adventure erlebt ihr eine Zeit nach Ragnarök und baut die Welt wieder auf, während ihr die fiesen Mächte vertreibt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Echoes of Elysium (PC) – 4. Dezember

Ein Erkundungs- und Survivalspiel mit schwebenden Inseln.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Elden Ring: Nightreign – The Forsaken Hollows (PC, PS4, PS5, XSX) – 4. Dezember

Das kooperative Elden Ring bekommt neue Inhalte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ferocious (PC) – 4. Dezember

Ein Shooter mit Dinos, in welchem ihr mit einem merkwürdigen Gerät die Dinosaurier kontrollieren könnt.

https://www.youtube.com/watch?v=0N0h-Lhf1XI

Metroid Prime 4: Beyond (Switch, Switch 2) – 4. Dezember

Das neue 3D-Abenteuer von Samus Aran.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Night Swarm (PC) – 4. Dezember

Ein Survivorlike mit Vampiren, nicht mit Vampire Survivors zu verwechseln.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Northgard: Definitive Edition (PC) – 4. Dezember

Das nordische Aufbau-Strategiespiel in der definitiven Edition.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Octopath Traveler 0 (PC, PS4, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 4. Dezember

Prequel zur beliebten JRPG-Reihe.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Routine (PC) – 4. Dezember

Ein isolierendes Horrorspiel auf einer verlassenen Mondbasis.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Thief VR: Legacy of Shadow (PC, PS5, MetaQuest) – 4. Dezember

Diebische Missionen in VR.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Toxic Crusaders (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 4. Dezember

Ein sehr klassisches Retro-Beat’em’Up.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Men in Black: Most Wanted (MetaQuest) – 5. Dezember

Men in Black als VR-Spiel, mehr muss man wirklich nicht erklären.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Screaming In The Basement (PC) – 5. Dezember

Ein Horror Adventure inspiriert von P.T.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Und schon wieder haben wir eine Releasevorschau geschafft. Noch drei Ausgaben haben wir in diesem Jahr für euch, freut euch also auf die letzten Spiele des Jahres.

Titelbild: 2025 © Nintendo | 2025 © Square Enix