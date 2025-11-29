Gewinnspiel – Wir verlosen 2x ‚The Strangers: Chapter 1 & 2‘ als DVD & Blu-ray (LEONINE Studios)

Mit THE STRANGERS – CHAPTER 2 kehrt eines der ikonischsten Horror-Franchises zurück – düsterer, kompromissloser und intensiver als je zuvor. Der Film setzt unmittelbar nach den Ereignissen von THE STRANGERS – CHAPTER 1 an und verfolgt Maya (Madelaine Petsch), die nur knapp dem ersten Angriff der drei maskierten Killer entkommen konnte: Scarecrow, Dollface und Pin-Up Girl. Schwer verletzt landet sie im Krankenhaus, doch selbst dort ist sie vor den unheimlichen Fremden nicht sicher. Als die Mörder herausfinden, dass Maya noch lebt, beginnt eine unerbittliche Jagd, die sich zu einem atemlosen Katz-und-Maus-Spiel entwickelt.

Unter der Regie von Renny Harlin („Cliffhanger“, „Stirb langsam 2“) liefert THE STRANGERS – CHAPTER 2 einen intensiven Survival-Horror, der das Franchise in eine neue, noch gnadenlosere Richtung führt. Harlin inszeniert die Verfolgung als klaustrophobische, hochspannende Hetzjagd, die Maya körperlich wie psychisch an ihre Grenzen bringt. Neben Madelaine Petsch ist erneut Gabriel Basso („The Night Agent“) im Cast vertreten, der die düstere Atmosphäre des Films weiter verstärkt.

Als zweiter Teil der geplanten Trilogie bietet der Film für Fans der Reihe ein unverzichtbares Kapitel, das die Mythologie der maskierten Fremden vertieft und gleichzeitig die Frage aufwirft, warum diese scheinbar wahllos töten – und warum sie nicht aufhören, bis ihre Opfer vollkommen ausgelöscht sind.

© 2025 LEONINE Distribution GmbH, LEONINE Studios Spielfilm / ab 5. Dezember 2025 als DVD, Blu-ray sowie digital erhältlich!

