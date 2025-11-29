Gewinnspiel – Wir verlosen 2x ‚Afterburn‘ als Blu-ray (LEONINE Studios)

AFTERBURN erzählt die packende Geschichte des wortkargen Schatzsuchers Jake (Dave Bautista), der in einem zerstörten, postapokalyptischen Frankreich eine der wertvollsten Reliquien der Menschheitsgeschichte aufspüren soll: die Mona Lisa. Nach einer gewaltigen Sonneneruption, die große Teile der östlichen Hemisphäre verwüstet hat, liegen unzählige Kulturgüter in den Ruinen Europas verborgen. Für König August (Samuel L. Jackson), den neuen Herrscher Englands, soll Jake diese verlorenen Schätze zurückholen. Doch seine neueste Mission hat es in sich. Die Mona Lisa wird in einem geheimen Tresor im von Krieg gezeichneten Frankreich vermutet – einem Gebiet, das unter der brutalen Kontrolle des Warlords General Volkov (Kristofer Hivju) steht. Um überhaupt eine Chance zu haben, tut sich Jake mit der erfahrenen Freiheitskämpferin Drea (Olga Kurylenko) zusammen.

Gemeinsam reisen sie durch eine gefährliche, humorvoll überzeichnete Endzeitwelt, in der marodierende Banden, Söldner und konkurrierende Schatzjäger ihnen permanent das Leben schwer machen. Basierend auf der erfolgreichen RED-5-Graphic-Novel verbindet AFTERBURN spektakuläre Action, blutige Gefechte und eine gute Portion Selbstironie. Regisseur J.J. Perry („The Killer’s Game“) inszeniert eine rasante Mischung aus Science-Fiction, Abenteuerfilm und Action-Komödie, die Fans von explosiver Unterhaltung voll auf ihre Kosten kommen lässt. Mit seinem hochkarätigen Cast und der außergewöhnlichen Jagd nach dem ikonischsten Gemälde der Welt bietet AFTERBURN ein energiereiches Filmerlebnis, das Spannung, Humor und Postapokalypse perfekt vereint.

© 2025 LEONINE Distribution GmbH, LEONINE Studios Spielfilm / ab 5. Dezember 2025 als DVD, Blu-ray sowie digital erhältlich!

