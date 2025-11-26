Fantastische Festtage bei Disney: So rockt Stitch Weihnachten & Zoomania 2 die Kinos (inkl. Gewinnspiel)

Die Adventszeit steht vor der Tür – und während wir uns gedanklich schon zwischen Lebkuchen-Overdose, Geschenkestress und hitzigen „Welcher Baum passt dieses Jahr?“-Diskussionen verlieren, bringt Disney das, was wir in diesem Chaos so dringend brauchen: Humor, Herz und eine große Portion Popkultur-Magie. Unter dem Motto „Fantastische Festtage“ startet der Maus-Konzern in eine Feiertagssaison, die Nostalgie, Familienchaos und Leinwand-Highlights auf charmant-chaotische Art verbindet. Und wer könnte dieses Thema besser verkörpern als eine der liebenswertesten Katastrophenfiguren der Animationsgeschichte?

Richtig: Stitch. Der kleine blaue Wirbelwind ist nicht nur nach seinem Live-Action-Comeback 2025 wieder voll im Rampenlicht, sondern steht dieses Jahr auch im Mittelpunkt der großen Disney-Weihnachtskampagne. Dazu gibt’s den lang erwarteten Blockbuster Zoomania 2, der pünktlich zum Fest das Kinojahr aufmischt – plus eine ganze Flut neuer Geschenkideen aus allen Disney-Welten. Wir haben uns die Highlights genauer angesehen – und verraten euch, warum diese Festtage für Disney-Fans alles andere als ruhig und besinnlich werden.

Der neue Disney-Spot ist Chaos, Herz und Nostalgie in Perfektion

Wer die ikonische Figur aus „Lilo & Stitch“ kennt, weiß: Wenn Stitch auftaucht, ist keine Deko sicher – und genau das macht den neuen Disney-Consumer-Products-Weihnachtsspot so herrlich authentisch. Der Spot beginnt in einem klassischen Disney-Weihnachtssetting: glitzernde Kugeln, perfekt drapierte Lichterketten, ein Wohnzimmer wie aus einem Katalog. Doch diese Idylle hält ungefähr so lange wie ein Plätzchen auf einem Kindergeburtstag – denn schon in der nächsten Sekunde schleicht Stitch herein. Mit einer Mischung aus neugieriger Faszination und unterschwelliger Zerstörungsfreude untersucht er die weihnachtliche Deko … und richtet in Sekundenschnelle ein Chaos an, das jeder Familie bekannt vorkommt:

Flatternde Schleifen? Check.

Umgestoßene Deko? Natürlich.

Überraschtes Glubschen in die Kamera? 100% Stitch.

Doch hinter dem Chaos steckt vor allem eines: Herz. Der Spot zelebriert das Unperfekte – das echte Leben zwischen Vorfreude, Stress und herzlichen Momenten. Und genau deshalb funktioniert Stitch als Kampagnengesicht so fantastisch. Er ist der kleine Racker, den man trotz (oder wegen) seiner Eskapaden einfach lieben muss. Natürlich platziert Disney im Spot auch gleich eine Reihe neuer Geschenkideen – und viele Fanlieblinge dürften es sofort auf die Wunschzettel schaffen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zoomania 2: Judy Hopps & Nick Wilde sind zurück

Eines der größten Highlights der gesamten Festtagssaison ist ohne Frage der Kinostart von „Zoomania 2“ am 26. November 2025. Nach dem Oscar-gekrönten Überraschungserfolg von 2016 kehrt das Duo zurück – mit einem Fall, der selbst für die clevere Häsin Judy Hopps und den charmant-schlauen Fuchs Nick Wilde zur Herausforderung wird.

Worum geht’s in Zoomania 2?

Die beiden geraten auf die Spur eines mysteriösen Reptils, das die Metropole der Säugetiere mit raffinierten Tricks unsicher macht. Disney hält sich wie immer bedeckt, aber bekannt ist bereits:

Das Duo muss undercover in brandneuen Bezirken ermitteln.

Ihre Freundschaft wird intensiver auf die Probe gestellt als je zuvor.

Humor und rasantes Storytelling stehen wie im Vorgänger im Mittelpunkt.

Neue Figuren, neue Gags und neue Kulissen

Fans dürfen sich auf eine Welt freuen, die Zoomania noch größer und lebendiger macht. Gerade das Setting bietet enormes Potenzial: Der Gedanke, dass ein Reptil in einer Welt aus Säugetieren für Chaos sorgt, öffnet Türen für cleveren Humor und kritische Gesellschafts-Kommentare – ein Markenzeichen des Franchise.

Merch-Welle zu Zoomania 2 incoming

Natürlich wäre es kein Disney-Release, ohne dass eine ganze Produktflut folgt. In diesem Jahr besonders im Fokus:

Jazwares bringt neue Plüschfiguren, Fahrzeuge und Spielsets mit Judy, Nick & Co.

Squishmallows sorgt erneut für knautschigen Fan-Favoriten-Alarm.

Funko Pop! liefert natürlich stylische Vinyl-Figuren – Sammelalarm vorprogrammiert.

Für Fans bedeutet das: Die Welt von Zoomania wächst – nicht nur im Kino, sondern auch im Wohnzimmer.

Mit der Weihnachtskampagne, dem neuen Spot, dem Kinostart von Zoomania 2 und einer großen Auswahl an Geschenkideen setzt Disney dieses Jahr klar auf Emotionen, Humor und Popkultur-Magic. Ob ihr Fans von Marvel, Star Wars, Pixar oder der klassischen Disney-Welt seid – die Festtage 2025 haben das Potenzial, so bunt und energiegeladen zu werden wie Stitch selbst. Wer also noch auf der Suche nach Geschenkideen ist, filmische Highlights für die Feiertage braucht oder einfach etwas Escapism vom Vorweihnachtsstress sucht, sollte dieses Jahr definitiv einen Blick in die Disney-Welt werfen. Die Fantastischen Festtage können kommen.

Was gibt es zu gewinnen?

4er-Set zum Weihnachtsfest 2025 Wir verlosen zusammen mit The Walt Disney Company Germany zu den Fantastischen Festtagen 2025 ein Merchandise-Set für euch. Gewinner:in 01: Ein „Fantastische Festtage-Paket“ bestehend aus: 1 x Star Wars Epic Hero 4″ Figuren(1x Luke, 2x Mandalorian, 1x Grogu, 1x Ahsoka) von Hasbro im Wert von 10,99 €

1 x Marvel Age 1000 – Jahrhundert der Helden von Panini im Wert von 13,00 €

1 x Lilo & Stitch Pop! Vinyl Figure Stitch in Sand 9 cm von Funko Pop! im Wert von 16,99 €

1 x Marvel Fantastic Four: Mr. Fantastic im Wert von 16,00 €



Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du teilst diesen Beitrag in einem Forum und/oder auf Social-Media deiner Wahl!

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Dein Lieblings-Franchise Welches Franchise bzw. welche Marke von Disney findest du am besten und warum?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 04. Dezember 2025. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich nach gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an The Walt Disney Company Germany für die Bereitstellung der Preise.