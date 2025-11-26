Bis zur Glotze – Gelingt Spongebob der Sprung in die Platforming-Elite? | Folge 175

Spongebob ist zurück und muss Bikini Bottom einmal mehr vor einer Katastrophe retten. In Bis zur Glotze sprechen wir darüber, ob, bzw. wo, sich die Reihe in die richtige oder falsche Richtung entwickelt. Denn Giganten der Gezeiten macht tatsächlich ein paar Sachen neu. Aber lohnt sich das auch?

Spielspaß vs. Technik

Zu zweit sind wir nicht nur in dieser Folge am podcasten, sondern zu zweit sind auch Spongebob und Patrick im neuesten Abenteuer unterwegs. Per Knopfdruck wechselt man nun nahtlos zwischen beiden Figuren hin und her und jeder von ihnen bringt seine eigenen Fähigkeiten mit. Aber geht der Clou auch spielerisch auf? Außerdem gilt es dieses Mal den Kampf zwischen Neptun und dem fliegenden Holländer zu unterbinden, der alle Wesen in Geister verwandelt. Das ist aber nicht nur Gimmick, sondern wird auch spielerisch genutzt.

Doch auch wenn uns da einige Elemente echt Spaß machten, sorgte die Technik für ein wenig Kopfzerbrechen. Insbesondere auf der Nintendo Switch 2 erlebte Tobi ein Ruckelfest. Aber selbst auf der PS5 gab es den ein oder anderen Hänger. Auch andere technische Mängel blieben nicht unentdeckt.

Wie uns das Spiel aber insgesamt gefallen hat, verraten wir euch in Folge 175!

Moderation: Christian