TimeSplitters Rewind – Ein Fanprojekt über 12 Jahre in der Mache feiert endlich seinen Release

Die TimeSplitters-Trilogie feiert eine große Beliebtheit in der Shooter-Community und so ist der Name TimeSplitters Rewind auch vielen bekannt. Dabei handelt es sich um ein Fanprojekt, welches von Crytek offiziell unterstützt wurde. Dem Team wurden sogar die Assets vom ersten Teil zur Verfügung gestellt. Trotzdem waren die letzten 12 Jahre, in welcher sich das Projekt in Entwicklung befand, sehr holprige. Doch nun ist es endlich da.

TimeSplitters Rewind ist fertig

Auf der offiziellen Website des Projekts kann man die chaotische Entstehungsgeschiche nachlesen. Sie beginnt 2007 mit der Ankündigung von TimeSplitters 4, geht über die Insolvenz des Entwicklers Free Radical Design bis hin zum Kauf der Marke durch Crytek, bis es schließlich im Hier und Jetzt landet, bei einem fertigen Fanprojekt.

Ein Trailer zeigt die Inhalte des Spiels. So könnt ihr die komplette Kampagne des ersten Teils spielen, sogar im Koop. Des Weiteren sind die besten Maps, Modis, Challenges, Ligen und Storyinhalte aus allen drei Spielen enthalten. Sogar ein paar neue Modi sind mit dabei.

Das Spiel könnt ihr euch über die Website kostenlos herunterladen. Es handelt sich jedoch um die Early Access-Version, ist also noch nicht komplett vollständig und weist auch noch einige Bugs auf. Wenn man Interesse hat, den Entwickler*innen zu helfen, kann man sich über ihren Discord-Server bei ihnen melden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Quelle: TimeSplitters Rewind Official

Titelbild: 2025 © TimeSplitters Rewind Official