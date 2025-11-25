Hitman World of Assassination – Im Dezember macht ihr gemeinsam mit Eminem Jagd auf Slim Shady

Hitman World of Assassination macht gemeinsame Sache mit Eminem. Den gesamten Dezember über wird es eine Kollaboration zwischen Agent 47 und dem Rapper geben, in welcher ihr in einer speziellen Mission Jagd auf Eminems Alter Ego Slim Shady machen werdet.

Der Konflikt eines Rappers mit sich selbst wird Thema in Hitman World of Assassination

Eigentlich ist Slim Shady nur ein ausgedachtes Alter Ego des Rappers Eminem, der immer wieder zum Vorschein kommt und den Wahnsinn so richtig aufdreht. Nun wird er aber zum Ziel von Agent 47, denn der Rapper höchstpersönlich gibt dem Auftragskiller die Mission, sein durchgedrehtes Ich zu jagen.

Die Mission wird vom 1. bis zum 31. Dezember kostenlos spielbar sein. Ihr bewegt euch durch ein surreales Gebiet, wo nichts scheint, wie es ist. Wer ist Doktor, wer ist Patient? Alles verschmilzt miteinander. Und inmitten dieses Chaos müsst ihr den verrückten Teil von Eminem um die Ecke bringen.

Quelle: IOI

Titelbild: 2025 © IOI