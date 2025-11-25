Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Hitman World of Assassination – Im Dezember macht ihr gemeinsam mit Eminem Jagd auf Slim Shady

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © IOI

Hitman World of Assassination macht gemeinsame Sache mit Eminem. Den gesamten Dezember über wird es eine Kollaboration zwischen Agent 47 und dem Rapper geben, in welcher ihr in einer speziellen Mission Jagd auf Eminems Alter Ego Slim Shady machen werdet.

 

Der Konflikt eines Rappers mit sich selbst wird Thema in Hitman World of Assassination

Eigentlich ist Slim Shady nur ein ausgedachtes Alter Ego des Rappers Eminem, der immer wieder zum Vorschein kommt und den Wahnsinn so richtig aufdreht. Nun wird er aber zum Ziel von Agent 47, denn der Rapper höchstpersönlich gibt dem Auftragskiller die Mission, sein durchgedrehtes Ich zu jagen.

Die Mission wird vom 1. bis zum 31. Dezember kostenlos spielbar sein. Ihr bewegt euch durch ein surreales Gebiet, wo nichts scheint, wie es ist. Wer ist Doktor, wer ist Patient? Alles verschmilzt miteinander. Und inmitten dieses Chaos müsst ihr den verrückten Teil von Eminem um die Ecke bringen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

Quelle: IOI

Titelbild: 2025 © IOI

Tags: Hitman World of Assassination
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bis zur Glotze – Gelingt Spongebob der Sprung in die Platforming-Elite? | Folge 175

0 likes
Bild: 2025 © TimeSplitters Rewind Official

TimeSplitters Rewind – Ein Fanprojekt über 12 Jahre in der Mache feiert endlich seinen Release

0 likes
Bild: 2025 © Activision

Call of Duty: Black Ops 7 – Alle Infos zu Season 1: Maps, Warzone, Zombies & mehr

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Bis zur Glotze – Gelingt Spongebob der Sprung in die Platforming-Elite? | Folge 175

    Hitman World of Assassination – Im Dezember macht ihr gemeinsam mit Eminem Jagd auf Slim Shady

    TimeSplitters Rewind – Ein Fanprojekt über 12 Jahre in der Mache feiert endlich seinen Release

    Call of Duty: Black Ops 7 – Alle Infos zu Season 1: Maps, Warzone, Zombies & mehr

    Far Cry – Offizielle TV-Serie angekündigt

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 48.2025

    Playstation – Zahlt sich die PC-Strategie für Sony aus?

    Silent Hill – Konami feiert großen Erfolg und hat spannende Zukunftspläne

    Bis zur Glotze – Welchen Plan verfolgt Valve mit der neuen Steam-Konsole? | Folge 174

    Crowsworn – Neue Metroidvania-Hoffnung mit neuem Trailer