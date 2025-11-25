Far Cry – Offizielle TV-Serie angekündigt

Die bekannte Far Cry-Reihe wird auch bald ihr Debüt im TV-Serien-Kosmos feiern. Der Sender FX hat offiziell eine Live-Action-Serie in Auftrag gegeben. Wie bereits in Gerüchten spekuliert, werden mit Noah Hawley (Fargo, Alien: Earth) und Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia) zwei renommierte Köpfe das Projekt leiten.
Große Pläne für Far Cry
Die Far Cry-Reihe ist seit der ersten Veröffentlichung im Jahr 2004 nicht mehr weg zu denken. Jeder neue Teil der Anthologie-Reihe führt die Spieler in eine andere Ecke der Welt, besticht aber stets durch packende Schießgefechte und oftmals brillant dargestellte Bösewichte, gespielt von Stars wie Giancarlo Esposito oder Troy Baker. Während der letzte Hauptteil, Far Cry 6, bereits vier Jahre zurückliegt, dürfen sich Fans nun auf ein neues, offizielles Projekt in Primetime-Qualität freuen.
Laut einem ersten Bericht von „Variety“ wird die Serie, genau wie die Spiele, als Anthologie aufgebaut sein. Das bedeutet, dass jede Staffel eine neue Besetzung und eine in sich abgeschlossene Geschichte haben wird. Schauspieler Rob McElhenney, der auch als Executive Producer fungiert, wird in der ersten Staffel eine Hauptrolle übernehmen. Weitere Details zur Handlung sind noch unter Verschluss.
In den USA wird die Serie auf Hulu, der Streaming-Tochter von FX, zu sehen sein. International ist die Ausstrahlung über Disney+ geplant.
„Ein wahr gewordener Traum“
Die Beteiligten äußerten sich euphorisch über die Zusammenarbeit. Rob McElhenney erklärte: „Mit Noah Hawley zusammenzuarbeiten, ist ein wahr gewordener Traum. Ubisoft war außergewöhnlich großzügig und hat uns eine der ikonischsten Videospielwelten anvertraut. Und meine FX-Familie unterstützt mich stets mit ihrem unerschütterlichen Glauben.“
Auch Noah Hawley, der für seine einzigartigen Adaptionen von „Fargo“ und „Alien“ bekannt ist, zeigte sich begeistert von den Möglichkeiten, die Far Cry bietet: „Was ich an der Far Cry-Spielereihe liebe, ist, dass es eine Anthologie ist. Jedes Spiel ist eine Variation eines Themas, so wie auch jede Staffel von ‚Fargo‘ eine Variation eines Themas ist. Eine große Actionserie zu erschaffen, die sich jedes Jahr verändern kann und dabei stets die Natur der Menschheit durch diese komplexe und chaotische Linse erforscht – das ist ein Traum. Ich freue mich darauf, mit Rob zu arbeiten und unsere gemeinsame, unkonventionelle und ambitionierte Empfindsamkeit auf den Bildschirm zu bringen.“
Wie geht es mit den Spielen weiter?
Ein konkreter Starttermin oder weitere Besetzungsdetails wurden noch nicht bekannt gegeben. Doch angesichts der erfolgreichen Historie, sowohl von McElhenney als auch von Hawley mit FX, scheint Far Cry in den allerbesten Händen zu sein. Es bleibt spannend, wohin die Reise in der ersten Staffel gehen wird. Derweil wird auch fleißig spekuliert, wann Far Cry 7 angekündigt wird. Ubisoft hatte zuletzt eher turbulente Monate. Nichtsdestotrotz dürfte der Publisher weiter an Far Cry festhalten und somit in den letzten Jahren am siebten Teil gearbeitet haben. Möglicherweise sehen wir auf den Game Awards oder Anfang kommenden Jahres mehr.