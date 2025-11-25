Far Cry – Offizielle TV-Serie angekündigt

Die Far Cry-Reihe ist seit der ersten Veröffentlichung im Jahr 2004 nicht mehr weg zu denken. Jeder neue Teil der Anthologie-Reihe führt die Spieler in eine andere Ecke der Welt, besticht aber stets durch packende Schießgefechte und oftmals brillant dargestellte Bösewichte, gespielt von Stars wie Giancarlo Esposito oder Troy Baker. Während der letzte Hauptteil, Far Cry 6, bereits vier Jahre zurückliegt, dürfen sich Fans nun auf ein neues, offizielles Projekt in Primetime-Qualität freuen.

Laut einem ersten Bericht von „Variety“ wird die Serie, genau wie die Spiele, als Anthologie aufgebaut sein. Das bedeutet, dass jede Staffel eine neue Besetzung und eine in sich abgeschlossene Geschichte haben wird. Schauspieler Rob McElhenney, der auch als Executive Producer fungiert, wird in der ersten Staffel eine Hauptrolle übernehmen. Weitere Details zur Handlung sind noch unter Verschluss.

In den USA wird die Serie auf Hulu, der Streaming-Tochter von FX, zu sehen sein. International ist die Ausstrahlung über Disney+ geplant.