Call of Duty: Black Ops 7 – Alle Infos zu Season 1: Maps, Warzone, Zombies & mehr

Der Startschuss für die erste Saison von Call of Duty: Black Ops 7 ist gefallen. Das Update, das von den Entwicklern als „die größte Season 1 aller Zeiten“ angekündigt wurde, ist ab dem 4. Dezember verfügbar und bringt eine riesige Menge an neuen Inhalten für alle Spielmodi: Multiplayer, Zombies, den kooperativen Endgame-Modus und Warzone.

Multiplayer: Neue Maps, Modi und Waffen

Der Multiplayer erhält einen massiven Content-Schub mit neuen Maps, beliebten Spielmodi und Waffen.

Neue und klassische Maps: Insgesamt sieben neue Maps kommen dazu. Dazu gehören die ganz neuen Karten „Fate“, „Utopia“ und „Odysseus“. Zudem kehren mit „Standoff“ und „Meltdown“ zwei absoluten Fan-Lieblinge aus Black Ops 2 in Remaster-Form zurück.

Wiedersehen mit Party-Modi: Für actionreichen Spaß abseits des Standardgefechts sorgen zurückkehrende Modis wie „Prop Hunt“, „One in the Chamber“, „Gun Game“ und „Sticks & Stones“.

Neue Waffen: Über die Saison verteilt können Spieler sieben neue Waffen freischalten. Den Anfang machen das „Kogot-7“ SMG und der „Maddox RFB“ Sturmgewehr über den Battle Pass. Später folgen unter anderem ein ballistisches Messer, eine Armbrust und ein neues Scharfschützengewehr.

Zombies: Abstieg ins Astra Malorum

Der Zombie-Modus von Treyarch wird mit einer brandneuen, rundenbasierten Karte und der Rückkehr eines legendären Perks erweitert.

Neue Karte „Astra Malorum“: Die Reise führt euch in eine verlassene Sternwarte, die auf einem geisterhaften, schädelförmigen Asteroiden im Weltraum treibt. Dort erwartet euch eine neue Hauptquest, ein neuer Roboter-Gegner namens O.S.C.A.R. und eine fantastische „LGM-1“ Wunderwaffe, die UFO-ähnliche Projektile verschießt.

Mule Kick kehrt zurück: Der lang ersehnte Perk-Automaten-Drink „Mule Kick“ ist wieder erhältlich. Er erlaubt es Spielern, eine dritte Primärwaffe mit sich zu führen und bietet durch verschiedene Verbesserungen (Augments) weitere Vorteile wie mehr Munition oder eine zusätzliche Rüstungsplatte.

Warzone: Neue Karte am Start

Mit Season 1 erfolgt die vollständige Integration von Black Ops 7 in Warzone, inklusive aller Waffen und des Fortschrittsystems.

„Haven’s Hollow“ Resurgence-Karte: Eine komplett neue, mittelgroße Karte betritt die Bühne. „Haven’s Hollow“ spielt in einer abgelegenen US-Kleinstadt in den Appalachen und verspricht intensive und überschaubare Gefechte im Resurgence-Format.

Neue Points of Interest in Verdansk: Auch die klassische Battle-Royale-Karte wird erweitert. Mit der „Factory“ kehrt ein beliebter Ort zurück und die „Signal Station“ bietet eine neue, interaktive Möglichkeit, an wertvolle Informationen über Feinde zu gelangen.

Endgame, Battle Pass und Events

Neben den großen Spielmodi gibt es auch in anderen Bereichen viel Neues zu entdecken.

Endgame-Modus: Das kooperative PvE-Abenteuer erhält neue „Welt-Events“, bei denen sich die Spieler gigantischen Boss-Gegnern wie dem „Colossus of Avalon“ stellen müssen. Außerdem führen acht neue „Exotische Fähigkeiten“ wie „Mega Punch“ oder „Resurrection“ frischen Taktiken in den Modus ein.

Season 01 Battle Pass & BlackCell: Der neue Battle Pass bringt über 100 Belohnungen, darunter die neuen Operatoren „Alden Dorne“ und „Scorn“ sowie die beiden Waffen „Kogot-7“ und „Maddox RFB“. Die BlackCell-Version bietet sofort 1.100 COD Points, exklusive Skins und weitere Premium-Inhalte.

Saisonale Events: Die Saison startet mit dem „Rally Point“ Community-Event, bei dem alle gemeinsam Meilensteine erreichen können, um Belohnungen freizuschalten. Später folgt ein weihnachtliches „Naughty and Nice“-Event.

Mit diesem umfangreichen Update scheint Black Ops 7 einen äußerst starken Start in den fortlaufenden Live-Service-Betrieb hinzulegen. Laut eigener Aussage ist es der größte Season 1-Content Drop aller Zeiten und geht am 4. Dezember 2025 live.

