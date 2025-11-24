Close

Aktuelle News

Silent Hill – Konami feiert großen Erfolg und hat spannende Zukunftspläne

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2025 © Konami

Anlässlich der jüngsten Quartalszahlen hat Konami den herausragenden Start des neuesten Ablegers der Horror-Reihe, „Silent Hill f“, bestätigt. Der Titel, der Ende September erschien und von Neobards entwickelt wurde, hat sich den Angaben zufolge bereits in den ersten 48 Stunden über eine Million Mal verkauft und wurde von Publikum und Kritikern positiv aufgenommen.

 

Silent Hill erfolgreich wiederbelebt

Doch der Publisher blickte nicht nur zurück, sondern gab auch einen Ausblick auf die Zukunft von „Silent Hill“. Das Unternehmen betonte, dass langfristige und ehrgeizige Pläne für das Franchise bestehen. Neben den bereits bekannten Projekten, dem Remake des allerersten „Silent Hill“ durch das Bloober Team und „Silent Hill: Townfall“, kündigte Konami an, die Serie weiter ausbauen zu wollen. In einer offiziellen Stellungnahme hieß es: „Wir planen, diese Serie künftig weiter auszubauen und werden weiterhin daran arbeiten, Titel der Silent-Hill-Reihe zu entwickeln, die von unseren Fans auf der ganzen Welt geliebt werden.“

Silent Hill

Bild: 2025 © Konami

 

Wie geht es weiter?

Der Fokus der Community könnte sich nun bald auf „Silent Hill: Townfall“ richten. Spekulationen über einen Veröffentlichungstermin am 26. März 2026 wurden kürzlich durch einen kurzzeitig aufgetauchten Listing eines polnischen Händlers befeuert. Es wird für möglich gehalten, dass Konami die Game Awards 2025 im Dezember nutzen könnte, um ein offizielles Release-Datum bekannt zu geben. Bislang liegt jedoch keine Bestätigung vor. Unklar sind auch noch die Plattformen für die Townfall erscheinen wird, bzw. ob es wieder eine Zeitexklusivität geben wird, wie beim Remake von Teil 2.

Silent Hill f

Bild: 2025 © Konami

 

Quelle: Twistedvoxel.com

Bild: 2025 © Konami

Christian Koitka
Christian Koitka
