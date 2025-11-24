Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 48.2025

Wir starten mit der Releasevorschau den November, fast haben wir das ganze Jahr mal wieder geschafft. Die letzte Novemberwoche hält sich ein wenig zurück, im Vergleich zu den Vorwochen haben wir eine etwas kleinere Auswahl an Spielen, die aber nicht minder interessant sind.

Bye Bye November, die Releasevorschau startet Richtung Jahresende

Constance (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 24. November

Ein handgezeichnetes Metroidvania, in welchem es um den Ausdruck durch Kunst und mentale Gesundheit geht.

Cross Blitz (PC) – 24. November

Ein Roguelite-RPG mit Deckbuilding und rasantem, aber dennoch sehr taktischem Gameplay.

Identifile: Desktop Dungeon (PC) – 24. November

Ein Roguelike, in welchem ihr der Cursor auf eurem von einem Virus befallenen PC seid.

Keys of Fury (PC) – 24. November

In diesem Beat’em’Up könnt ihr eure Tippfähigkeiten unter Beweis stellen.

Umigame (PC) – 24. November

In diesem schnelllebigen Roguelike seid ihr ein Schildkrötenwesen, welches durch etliche Upgrades ihre Schale aufwertet.

A Heavy Morning (PC, Xbox One, XSX) – 25. November

Eine Situation, mit der sich sicherlich alle identifizieren können: Am Morgen aus dem Bett kommen, damit man pünktlich bei der Arbeit ist.

A.I.L.A. (PC, PS5, XSX) – 25. November

In diesem Horrorspiel sollt ihr als Spieletester der Zukunft eine neuartige KI testen. Da kann doch wirklich nichts schiefgehen, oder?

Apes Warfare (PC) – 25. November

Ein Strategiespiel, welches stark an Advance Wars erinnert.

Captain Wayne: Vacation Desperation (PC) – 25. November

Ein auf Retro angehauchter First Person Shooter mit handgezeichneter Grafik über einen Seeman mit einer Shotgun als Arm.

Project Motor Racing (PC, PS5, XSX) – 25. November

Neues Futter für Rennspielfans.

Red Rogue Sea (PC) – 25. November

Dieses Piratenroguelike ist eine Art Deckbuilder….also, ihr baut euer Schiffsdeck und eine Crew und bewährt euch auf den Weltmeeren.

Cowboy Life Simulator (PC) – 26. November

Ich denke, dass dem Titel des Spiels sehr gut zu entnehmen ist, worum es hier geht.

Detective Instinct: Farewell, My Beloved (PC, Switch) – 26. November

Eine Mystery Visual Novel über eine Frau, die in einem Zug verschwindet, doch nur ihr könnt euch an sie erinnern.

Mount & Blade II: Bannerlord – War Sails (PC, PS5, XSX) – 26. November

Mit dieser Erweiterung halten die Wikinger Einzug in diesem Strategiespiel.

The Use of Life (PC) – 26. November

Ein JRPG, bei dem eure Entscheidungen Einfluss auf den Ausgang der Geschichte haben.

Aluna Rift (PC, Switch) – 27. November

Ein Bullet Hell-Spiel mit grellen Lichteffekten.

Bubble Bobble: Sugar Dungeons (PC, PS5, Switch) – 27. November

Das Revival eines absoluten Klassikers.

FrostBound (PC) – 27. November

Roguelike, Deckbuilder und Tower Defense in Einem.

Huntsman (PC) – 27. November

Dieses Horrorspiel ist wahrlich nichts für Arachnophobiker, ihr seid nämlich in einer Einrichtung gefangen, während ihr von einer riesigen Riesenkrabbenspinne gejagt werdet.

Lost Ember: Legendary Souls (PC, PS5, XSX) – 27. November

Ein DLC zum malerischen Adventure, welches ihr in unterschiedlichen Tierformen erkunden könnt.

Lost Ember: Rekindled Edition (PC, PS5, XSX) – 27. November

Und passend zum Release des DLC gibt es auch noch eine grafisch überarbeitete Version des Hauptspiels.

Street Racer Collection (QUByte Classics) (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 27. November

Eine Kollektion mit einer Zusammenstellung unterschiedlicher Versionen von Street Racer.

The Last Case of John Morley (PC, PS5, XSX) – 27. November

Ein Mystery Detektiv-Adventure in den 1940er Jahren.

Niraya of ■■ (PC) – 28. November

Verstörender, japanischer Horror mit einem verängstigten Kind in der Hauptrolle.

Omega Redux (PC) – 30. November

Ein atmosphärisches Adventure, in dem ihr verdammte Welten eine Stunde vor ihrem Untergang erkundet.

One Giant Hole (PC) – 30. November

Ihr arbeitet gemeinsam mit Spieler*innen auf der ganzen Welt an einem einzigen, riesigen Loch.

Zack, Releasevorschau zu Ende und der November auch. Wir sehen uns also nächste Woche im Dezember wieder, direkt auf der Zielgeraden Richtung Weihnachten und 2026.

Titelbild: 2025 © Taito/Arc System Works | 2025 © btf