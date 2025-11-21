Crowsworn – Neue Metroidvania-Hoffnung mit neuem Trailer

Crowsworn ist auf der Liste vieler Metroidvania-Fans ganz oben, wenn es um kommende Spiele geht. Und das mit Recht, das bisher gezeigte Material zum Spiel sieht einfach nur gut aus. Dazu gesellt sich nun ein weiterer Trailer, der viele Fähigkeiten zeigt, aber leider immer noch kein Releasedatum preisgibt.

Ist Crowsworn das vielversprechendste Metroidvania für 2026?

In diesem Jahr haben wir Hollow Knight: Silksong erhalten, welches wohl in den Augen vieler das beste Metroidvania des Jahres ist, für manche sogar das GOTY. Entwicklerstudio Mongoose Rodeo macht keinen Hehl daraus, dass ihr Titel von Hollow Knight und dessen Nachfolger inspiriert ist. Auch Elemente von Bloodborne und Devil May Cry dienten als Inspirationsquelle.

Unser Protagonist ist ein Pestdoktor mit Vogelmaske und Umhang, der einige übernatürliche Fähigkeiten besitzt. Im Trailer sehen wir ihn schweben, sich mit einer Energie fortbewegen, sich in Krähen verwandeln und mit seinem Gehstock sowie einigen Schusswaffen austeilen. Crowsworn wird ein herausfordernder Titel, sowohl im Platforming als auch in Form von dicken Bossgegnern. Untermalt wird dies von einem Mix aus gothischem Stil und lovecraftischer Atmosphäre.

Einen Releasetermin hat das Spiel wie gesagt leider immer noch nicht, es soll aber im Laufe des nächsten Jahres für PC, Playstation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch erscheinen.

Quelle: Mongoose Rodeo

Titelbild: 2025 © Mongoose Rodeo