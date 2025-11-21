Bis zur Glotze – Welchen Plan verfolgt Valve mit der neuen Steam-Konsole? | Folge 174

Valve prescht ein weiteres Mal in den Konsolenmarkt vor! Das Unternehmen hinter Steam enthüllte die Steam Machine plus weiteres Zubehör. Damit startet der Angriff auf Xbox und PS5. Aber was genau plant Valve da?

Steam Konsole, Controller und VR-Headset vorgestellt

Nachdem das Steam Deck als erstes Hardware-Gerät von Valve große Erfolge verbuchen konnte, steigt man nun quasi voll in den Konsolenbetrieb ein. Dazu wurden drei neue Geräte vorgestellt, die alle Hand in Hand funktionieren und das Beste aus eurer Spielebibliothek herausholen sollen. Den Anfang macht der Steam Controller. Er wurde komplett auf die Plattform zugeschnitten und soll das klassische Controller-Layout, mit den Touch-Pads des Steam Decks vereinen.

Als Nächstes wäre da die Steam Machine, ein kompakter PC für den großen Bildschirm. Sie hat die sechsfache Leistung eines Steam Decks und läuft natürlich mit dem hauseigenen Betriebssystem SteamOS. Den Abschluss macht das Steam Frame, die neue VR-Brille. Auch diese läuft mit SteamOS und bietet euch Zugriff auf alle Spiele in eurer Bibliothek, auch wenn es keine VR-Spiele sind. Was können die Geräte? Was plant Valve genau? Wer ist die Zielgruppe?

Das besprechen wir in Folge 174 von Bis zur Glotze!

Moderation: Christian