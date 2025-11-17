Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 47.2025

Ich habe gerade keinen pfiffigen Spruch parat, um die Releasevorschau anzukündigen, also hier nur schnell die Stichpunkte: vorletzte Novemberwoche, Montag 10 Uhr und eine ganze Menge neuer Spiele, die in dieser Woche erscheinen. Viel Spaß.

Eine weitere Releasevorschau mit sehr vielen Spielen

Dungeons and Kingdoms (PC) – 17. November

Ein Mix aus mittelalterlicher Aufbau- und Verwaltungssim und Dungeon Crawler RPG.

Forestrike (PC, Switch) – 17. November

Ein Kung Fu Roguelite, in welchem die Story erklärt, dass euer Kämpfer die Geschehnisse in der Zukunft vorhersehen kann, wodurch er jeden Ausgang der Kämpfe planen kann.

Leaf Blower Co. (PC) – 17. November

Wir hatten Maler, Hochdruckreiniger und nun ein weiteres Spiel, in welchem ein alltäglicher Beruf zur Entspannung dient, diesmal als Laubbläser.

Liminal City (PC) – 17. November

Sogenannte „Liminal Spaces“ sind ein sehr interessantes Konzept und hier erkundet ihr eine ganze Stadt voller unangenehmer Bauchgefühle.

Little Aviary (PC) – 17. November

Ein Desktop Idle Game für Vogelliebhaber.

Solo Leveling: Arise Overdrive (PC, PS5, XSX) – 17. November

Adaption der erfolgreichen Manhwa- und Anime-Serie rund um Sung Jinwoo und seine Schattenarmee.

Stuck Together (PC) – 17. November

Ein Koop-Kletterspiel über zwei Spielzeugfiguren, die am Torso aneinandergeklebt wurden.

The Berlin Apartment (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 17. November

In diesem gemütlichen Adventure erlebt ihr den Wandel der Zeiten in einer einzigen Wohnung in Berlin.

Unmourned (PC) – 17. November

Ein psychologischer First Person Horror, bei dem ihr in einer düsteren Wohnung von immer intensiveren paranormalen Ereignissen heimgesucht werdet.

Commandos: Origins – Shadows over Crete (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 18. November

Erweiterung zum Revival der Strategiereihe mit vier neuen Missionen.

https://www.youtube.com/watch?v=PmSTOE14TSw

A Better World (PC) – 18. November

Ein Zeitreiseadventure, bei dem etwas ihr über weltgeschichtliche Ereignisse lernt und diese verändern könnt, um die Zukunft der Welt zu entscheiden.

Birdcage (PC) – 18. November

Ein Arcade Bullet Hell Sci-Fi Shooter, der sich sehr an alten Klassikern des Genres orientiert.

Desert Race Adventures (PC, Switch) – 18. November

Ein Rally-Abenteuer in Europa und Afrika.

Marvel Deadpool VR (Meta Quest) – 18. November

Witziger VR-Titel mit dem gesprächigen Superhelden.

Morsels (PC, PS5, XSX, Switch) – 18. November

Ein Topdown Roguelite mit einzigartigem Grafikstil, wo ihr als kleine Maus die Fähigkeiten eurer Gegner übernehmt, um die fiesen Katzen zu besiegen.

Oreflux (PC) – 18. November

In diesem Minen-Roguelike geht ihr auf Schatzsuche.

Sektori (PC, PS5, XSX) – 18. November

Ein Twinstick Shooter mit harter Technomusik.

SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 18. November

Das nächste Unterwasserabenteuer mit dem kleinen, gelben Schwamm.

Asbury Pines (PC) – 19. November

Ein Adventure, welches die Geschichte eines kleinen Dörfchens im Verlauf mehrerer Zeitperioden erzählt.

Demonschool (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 19. November

Ein taktisches RPG über eine Gruppe von Schüler*innen einer Dämonenakademie.

Duskpunk (PC) – 19. November

Ein düsteres Steampunk-RPG, wo alle Aktionen von Würfeln bestimmt werden.

Cleared Hot (PC) – 20. November

Ein nostalgischer Helikopter-Shooter.

Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked (PC, PS5) – 20. November

Ihr spielt eine virtuelle Runde Dungeons & Dragons.

Hearts of Iron IV: No Compromise, No Surrender (PC) – 20. November

In der Erweiterung zum Kriegsstragiespiels gibt es neue Wege für Japan, China und die Philippinen.

IT Specialist Simulator (PC) – 20. November

Eine realistische IT-Simulation, wenn ihr davon in der echten Welt nicht schon genug von bekommen könnt und gerne Probleme troubleshootet.

Kirby Air Riders (Switch 2) – 20. November

Das Kirby-Rennspiel kehrt nach ewiger Abwesenheit mit einem neuen Teil zurück.

Outlaws + Handful of Missions: Remaster (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 20. November

Remaster des LucasArts-Klassikers mitsamt seiner 1998 erschienenen Erweiterung.

Prologue: Go Wayback! (PC) – 20. November

Ein realistisches Survival-Setting, welches euch in eine generierte Umwelt absetzt und eure Überlebenskünste erfordert.

R-Type Delta: HD Boosted (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 20. November

Der Retro-Klassiker im Sci-Fi-2D-Shooter Genre in HD.

Retrace The Light (PC) – 20. November

Ein rasanter Mix aus Puzzle-Platformer und Actiontitel.

Saborus (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 20. November

Ein Horrorspiel, bei welchem ihr einem Huhn dabei helfen müsst, aus einer Schlachterei zu entkommen.

Xenopurge (PC) – 20. November

Ihr schlüpft in die Rolle eines Commanders, der auf seinen Bildschirmen koordinieren muss und als taktischer Autobattler fungiert.

Cats Vs Rats (PC) – 21. November

Ein Bullet Hell-Survivorlike, wo ihr in der Rolle einer mit einer Kanone ausgestatteten Katze gegen Horden von Ratten überleben müsst.

Following Seas (PC) – 21. November

Hier müsst ihr diverse Seelieferungen absolvieren und dabei den Witterungsbedingungen auf hoher See trotzen.

Military Incremental Complex (PC) – 21. November

Eine strategische Simulation, in der ihr soviel Geld wie möglich mit der Produktion von Waffen generieren müsst.

Terrifier: The ARTcade Game (PC, PS5, XSX, Switch) – 21. November

Ein Retro-Beat’em’Up über einen Horrorclown, der an Horrorfilmsets für ein wenig überzeugende Effekte sorgt.

Feign (PC) – 21. November

Ein Social Deduction-Spiel, bei dem ihr in einem kleinen Dorf mit mehreren Mitspieler*innen die bösen Imposter erkennen müsst.

So, auch beim Outro der Releasevorschau geht mir ein wenig die Kreativität aus. Also auch hier die Kurzfassung: Hoffentlich war für euch etwas dabei, bis nächste Woche.

Titelbild: 2025 © Nintendo | 2025 © Marvel