Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 47.2025

Ich habe gerade keinen pfiffigen Spruch parat, um die Releasevorschau anzukündigen, also hier nur schnell die Stichpunkte: vorletzte Novemberwoche, Montag 10 Uhr und eine ganze Menge neuer Spiele, die in dieser Woche erscheinen. Viel Spaß.
Eine weitere Releasevorschau mit sehr vielen Spielen
- Dungeons and Kingdoms (PC) – 17. November
Ein Mix aus mittelalterlicher Aufbau- und Verwaltungssim und Dungeon Crawler RPG.
- Forestrike (PC, Switch) – 17. November
Ein Kung Fu Roguelite, in welchem die Story erklärt, dass euer Kämpfer die Geschehnisse in der Zukunft vorhersehen kann, wodurch er jeden Ausgang der Kämpfe planen kann.
- Leaf Blower Co. (PC) – 17. November
Wir hatten Maler, Hochdruckreiniger und nun ein weiteres Spiel, in welchem ein alltäglicher Beruf zur Entspannung dient, diesmal als Laubbläser.
- Liminal City (PC) – 17. November
Sogenannte „Liminal Spaces“ sind ein sehr interessantes Konzept und hier erkundet ihr eine ganze Stadt voller unangenehmer Bauchgefühle.
- Little Aviary (PC) – 17. November
Ein Desktop Idle Game für Vogelliebhaber.
- Solo Leveling: Arise Overdrive (PC, PS5, XSX) – 17. November
Adaption der erfolgreichen Manhwa- und Anime-Serie rund um Sung Jinwoo und seine Schattenarmee.
- Stuck Together (PC) – 17. November
Ein Koop-Kletterspiel über zwei Spielzeugfiguren, die am Torso aneinandergeklebt wurden.
- The Berlin Apartment (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 17. November
In diesem gemütlichen Adventure erlebt ihr den Wandel der Zeiten in einer einzigen Wohnung in Berlin.
- Unmourned (PC) – 17. November
Ein psychologischer First Person Horror, bei dem ihr in einer düsteren Wohnung von immer intensiveren paranormalen Ereignissen heimgesucht werdet.
- Commandos: Origins – Shadows over Crete (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 18. November
Erweiterung zum Revival der Strategiereihe mit vier neuen Missionen.
https://www.youtube.com/watch?v=PmSTOE14TSw
- A Better World (PC) – 18. November
Ein Zeitreiseadventure, bei dem etwas ihr über weltgeschichtliche Ereignisse lernt und diese verändern könnt, um die Zukunft der Welt zu entscheiden.
- Birdcage (PC) – 18. November
Ein Arcade Bullet Hell Sci-Fi Shooter, der sich sehr an alten Klassikern des Genres orientiert.
- Desert Race Adventures (PC, Switch) – 18. November
Ein Rally-Abenteuer in Europa und Afrika.
- Marvel Deadpool VR (Meta Quest) – 18. November
Witziger VR-Titel mit dem gesprächigen Superhelden.
- Morsels (PC, PS5, XSX, Switch) – 18. November
Ein Topdown Roguelite mit einzigartigem Grafikstil, wo ihr als kleine Maus die Fähigkeiten eurer Gegner übernehmt, um die fiesen Katzen zu besiegen.
- Oreflux (PC) – 18. November
In diesem Minen-Roguelike geht ihr auf Schatzsuche.
- Sektori (PC, PS5, XSX) – 18. November
Ein Twinstick Shooter mit harter Technomusik.
- SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 18. November
Das nächste Unterwasserabenteuer mit dem kleinen, gelben Schwamm.
- Asbury Pines (PC) – 19. November
Ein Adventure, welches die Geschichte eines kleinen Dörfchens im Verlauf mehrerer Zeitperioden erzählt.
- Demonschool (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 19. November
Ein taktisches RPG über eine Gruppe von Schüler*innen einer Dämonenakademie.
- Duskpunk (PC) – 19. November
Ein düsteres Steampunk-RPG, wo alle Aktionen von Würfeln bestimmt werden.
- Cleared Hot (PC) – 20. November
Ein nostalgischer Helikopter-Shooter.
- Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked (PC, PS5) – 20. November
Ihr spielt eine virtuelle Runde Dungeons & Dragons.
- Hearts of Iron IV: No Compromise, No Surrender (PC) – 20. November
In der Erweiterung zum Kriegsstragiespiels gibt es neue Wege für Japan, China und die Philippinen.
- IT Specialist Simulator (PC) – 20. November
Eine realistische IT-Simulation, wenn ihr davon in der echten Welt nicht schon genug von bekommen könnt und gerne Probleme troubleshootet.
- Kirby Air Riders (Switch 2) – 20. November
Das Kirby-Rennspiel kehrt nach ewiger Abwesenheit mit einem neuen Teil zurück.
- Outlaws + Handful of Missions: Remaster (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 20. November
Remaster des LucasArts-Klassikers mitsamt seiner 1998 erschienenen Erweiterung.
- Prologue: Go Wayback! (PC) – 20. November
Ein realistisches Survival-Setting, welches euch in eine generierte Umwelt absetzt und eure Überlebenskünste erfordert.
- R-Type Delta: HD Boosted (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 20. November
Der Retro-Klassiker im Sci-Fi-2D-Shooter Genre in HD.
- Retrace The Light (PC) – 20. November
Ein rasanter Mix aus Puzzle-Platformer und Actiontitel.
- Saborus (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 20. November
Ein Horrorspiel, bei welchem ihr einem Huhn dabei helfen müsst, aus einer Schlachterei zu entkommen.
- Xenopurge (PC) – 20. November
Ihr schlüpft in die Rolle eines Commanders, der auf seinen Bildschirmen koordinieren muss und als taktischer Autobattler fungiert.
- Cats Vs Rats (PC) – 21. November
Ein Bullet Hell-Survivorlike, wo ihr in der Rolle einer mit einer Kanone ausgestatteten Katze gegen Horden von Ratten überleben müsst.
- Following Seas (PC) – 21. November
Hier müsst ihr diverse Seelieferungen absolvieren und dabei den Witterungsbedingungen auf hoher See trotzen.
- Military Incremental Complex (PC) – 21. November
Eine strategische Simulation, in der ihr soviel Geld wie möglich mit der Produktion von Waffen generieren müsst.
- Terrifier: The ARTcade Game (PC, PS5, XSX, Switch) – 21. November
Ein Retro-Beat’em’Up über einen Horrorclown, der an Horrorfilmsets für ein wenig überzeugende Effekte sorgt.
- Feign (PC) – 21. November
Ein Social Deduction-Spiel, bei dem ihr in einem kleinen Dorf mit mehreren Mitspieler*innen die bösen Imposter erkennen müsst.
So, auch beim Outro der Releasevorschau geht mir ein wenig die Kreativität aus. Also auch hier die Kurzfassung: Hoffentlich war für euch etwas dabei, bis nächste Woche.
Titelbild: 2025 © Nintendo | 2025 © Marvel