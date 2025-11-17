Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 47.2025

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Nintendo | 2025 © Marvel

Ich habe gerade keinen pfiffigen Spruch parat, um die Releasevorschau anzukündigen, also hier nur schnell die Stichpunkte: vorletzte Novemberwoche, Montag 10 Uhr und eine ganze Menge neuer Spiele, die in dieser Woche erscheinen. Viel Spaß.

 

Eine weitere Releasevorschau mit sehr vielen Spielen

 

  • Dungeons and Kingdoms (PC) – 17. November

Ein Mix aus mittelalterlicher Aufbau- und Verwaltungssim und Dungeon Crawler RPG.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Forestrike (PC, Switch) – 17. November

Ein Kung Fu Roguelite, in welchem die Story erklärt, dass euer Kämpfer die Geschehnisse in der Zukunft vorhersehen kann, wodurch er jeden Ausgang der Kämpfe planen kann.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Leaf Blower Co. (PC) – 17. November

Wir hatten Maler, Hochdruckreiniger und nun ein weiteres Spiel, in welchem ein alltäglicher Beruf zur Entspannung dient, diesmal als Laubbläser.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Liminal City (PC) – 17. November

Sogenannte „Liminal Spaces“ sind ein sehr interessantes Konzept und hier erkundet ihr eine ganze Stadt voller unangenehmer Bauchgefühle.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Little Aviary (PC) – 17. November

Ein Desktop Idle Game für Vogelliebhaber.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Solo Leveling: Arise Overdrive (PC, PS5, XSX) – 17. November

Adaption der erfolgreichen Manhwa- und Anime-Serie rund um Sung Jinwoo und seine Schattenarmee.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Stuck Together (PC) – 17. November

Ein Koop-Kletterspiel über zwei Spielzeugfiguren, die am Torso aneinandergeklebt wurden.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • The Berlin Apartment (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 17. November

In diesem gemütlichen Adventure erlebt ihr den Wandel der Zeiten in einer einzigen Wohnung in Berlin.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Unmourned (PC) – 17. November

Ein psychologischer First Person Horror, bei dem ihr in einer düsteren Wohnung von immer intensiveren paranormalen Ereignissen heimgesucht werdet.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Commandos: Origins – Shadows over Crete (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 18. November

Erweiterung zum Revival der Strategiereihe mit vier neuen Missionen.

https://www.youtube.com/watch?v=PmSTOE14TSw

 

  • A Better World (PC) – 18. November

Ein Zeitreiseadventure, bei dem etwas ihr über weltgeschichtliche Ereignisse lernt und diese verändern könnt, um die Zukunft der Welt zu entscheiden.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Birdcage (PC) – 18. November

Ein Arcade Bullet Hell Sci-Fi Shooter, der sich sehr an alten Klassikern des Genres orientiert.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Desert Race Adventures (PC, Switch) – 18. November

Ein Rally-Abenteuer in Europa und Afrika.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Marvel Deadpool VR (Meta Quest) – 18. November

Witziger VR-Titel mit dem gesprächigen Superhelden.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Morsels (PC, PS5, XSX, Switch) – 18. November

Ein Topdown Roguelite mit einzigartigem Grafikstil, wo ihr als kleine Maus die Fähigkeiten eurer Gegner übernehmt, um die fiesen Katzen zu besiegen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Oreflux (PC) – 18. November

In diesem Minen-Roguelike geht ihr auf Schatzsuche.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Sektori (PC, PS5, XSX) – 18. November

Ein Twinstick Shooter mit harter Technomusik.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 18. November

Das nächste Unterwasserabenteuer mit dem kleinen, gelben Schwamm.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Asbury Pines (PC) – 19. November

Ein Adventure, welches die Geschichte eines kleinen Dörfchens im Verlauf mehrerer Zeitperioden erzählt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Demonschool (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 19. November

Ein taktisches RPG über eine Gruppe von Schüler*innen einer Dämonenakademie.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Duskpunk (PC) – 19. November

Ein düsteres Steampunk-RPG, wo alle Aktionen von Würfeln bestimmt werden.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Cleared Hot (PC) – 20. November

Ein nostalgischer Helikopter-Shooter.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked (PC, PS5) – 20. November

Ihr spielt eine virtuelle Runde Dungeons & Dragons.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Hearts of Iron IV: No Compromise, No Surrender (PC) – 20. November

In der Erweiterung zum Kriegsstragiespiels gibt es neue Wege für Japan, China und die Philippinen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • IT Specialist Simulator (PC) – 20. November

Eine realistische IT-Simulation, wenn ihr davon in der echten Welt nicht schon genug von bekommen könnt und gerne Probleme troubleshootet.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Kirby Air Riders (Switch 2) – 20. November

Das Kirby-Rennspiel kehrt nach ewiger Abwesenheit mit einem neuen Teil zurück.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Outlaws + Handful of Missions: Remaster (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 20. November

Remaster des LucasArts-Klassikers mitsamt seiner 1998 erschienenen Erweiterung.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Prologue: Go Wayback! (PC) – 20. November

Ein realistisches Survival-Setting, welches euch in eine generierte Umwelt absetzt und eure Überlebenskünste erfordert.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • R-Type Delta: HD Boosted (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 20. November

Der Retro-Klassiker im Sci-Fi-2D-Shooter Genre in HD.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Retrace The Light (PC) – 20. November

Ein rasanter Mix aus Puzzle-Platformer und Actiontitel.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Saborus (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 20. November

Ein Horrorspiel, bei welchem ihr einem Huhn dabei helfen müsst, aus einer Schlachterei zu entkommen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Xenopurge (PC) – 20. November

Ihr schlüpft in die Rolle eines Commanders, der auf seinen Bildschirmen koordinieren muss und als taktischer Autobattler fungiert.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Cats Vs Rats (PC) – 21. November

Ein Bullet Hell-Survivorlike, wo ihr in der Rolle einer mit einer Kanone ausgestatteten Katze gegen Horden von Ratten überleben müsst.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Following Seas (PC) – 21. November

Hier müsst ihr diverse Seelieferungen absolvieren und dabei den Witterungsbedingungen auf hoher See trotzen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Military Incremental Complex (PC) – 21. November

Eine strategische Simulation, in der ihr soviel Geld wie möglich mit der Produktion von Waffen generieren müsst.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Terrifier: The ARTcade Game (PC, PS5, XSX, Switch) – 21. November

Ein Retro-Beat’em’Up über einen Horrorclown, der an Horrorfilmsets für ein wenig überzeugende Effekte sorgt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Feign (PC) – 21. November

Ein Social Deduction-Spiel, bei dem ihr in einem kleinen Dorf mit mehreren Mitspieler*innen die bösen Imposter erkennen müsst.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

So, auch beim Outro der Releasevorschau geht mir ein wenig die Kreativität aus. Also auch hier die Kurzfassung: Hoffentlich war für euch etwas dabei, bis nächste Woche.

 

Titelbild: 2025 © Nintendo | 2025 © Marvel

Tags: Releasevorschau
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bis zur Glotze – Absolutes Chaos bei Ubisoft und Splinter Cell-Gerüchte | Folge 173

0 likes
Bild: 2019 © Ubisoft

Ubisoft – Publisher verschiebt Finanzbericht und stoppt Aktienhandel

0 likes
Bild: 2024 © Sony Interactive Entertainment

Playstation 5 – Steht die PS5 nächstes Jahr vor einer Preiserhöhung?

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 47.2025

    Bis zur Glotze – Absolutes Chaos bei Ubisoft und Splinter Cell-Gerüchte | Folge 173

    Ubisoft – Publisher verschiebt Finanzbericht und stoppt Aktienhandel

    Playstation 5 – Steht die PS5 nächstes Jahr vor einer Preiserhöhung?

    Horizon Steel Frontiers – Sony kündigt neues MMO an

    Bis zur Glotze – Ist Anno 117: Pax Romana das beste Anno? | Folge 172

    Steam – Valve stellt nach dem Steam Deck nun drei neue Hardware-Geräte vor

    Der Super Mario Galaxy Film – Neuer Trailer zeigt nicht nur Elemente aus Galaxy, sondern auch aus Sunshine, Odyssey und mehr

    Test: Possessor(s)

    Test: Anno 117: Pax Romana