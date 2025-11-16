Bis zur Glotze – Absolutes Chaos bei Ubisoft und Splinter Cell-Gerüchte | Folge 173

Bei Ubisoft hängt der Haussegen schief. Mal wieder. Der Quartalsbericht kam nicht und der Aktienhandel wurde eingefroren. Ubisoft meint „halb so wild“. Börsenexperten bewerten aber das Geschehen als „höchst ungewöhnlich“. Wir müssen drüber sprechen!

Was passiert bei Ubisoft?

Es war der Schock am Freitag Nachmittag. Ubisoft gibt entgegen aller Erwartungen keinen Quartalsbericht raus und friert den Aktienmarkt ein. Doch was bedeutet das? Der Börsenhandel beäugt das Verhalten sehr kritisch und vermutet größere Gründe dahinter. In Folge 173 müssen wir darüber sprechen. Denn zuletzt hatte Ubisoft ja ein eigenes Unternehmen gegründet, um dort die Marken Far Cry, Assassin’s Creed und Rainbow Six auszulagern, damit Tencent einsteigen konnte. Steht eine ähnliche Veränderung erneut bevor? Darüber sprechen Christian und Tobi und welche Gründe dahinter stehen könnten. Damit einher gehen auch News, die mit Splinter Cell in Verbindung stehen und spannende Aussagen um einen eingestellten Teil. Ubisoft hält uns auf Trab. In dem Sinne: Viel Spaß mit dieser Folge!

Moderation: Christian