Ubisoft – Publisher verschiebt Finanzbericht und stoppt Aktienhandel

Das französische Spieleunternehmen Ubisoft hat am gestrigen Donnerstagabend kurzfristig die Veröffentlichung seiner Halbjahreszahlen abgesagt und einen Stopp des Aktienhandels veranlasst. Dieser ungewöhnliche Schritt sorgt für Verunsicherung an den Börsen und wirft Fragen zum aktuellen Zustand des Publishers auf.

Verspätete Zahlen, ausgesetzter Aktienhandel

Eigentlich wollte der Publisher von Assassin’s Creed und Far Cry Investoren und Öffentlichkeit am Donnerstagabend über die finanziellen Ergebnisse des vergangenen Halbjahres informieren. Stattdessen teilte das Unternehmen mit, man benötige „mehr Zeit“ für die Fertigstellung des Zahlenwerks. Der für 18:15 Uhr geplante Termin mit Analysten wurde ebenfalls abgesagt.

Kurz nach der Ankündigung beantragte Ubisoft bei der Börsenplatzierung Euronext die vorübergehende Aussetzung des Handels mit allen Ubisoft-Aktien und -anleihen. Dieser Handelstopp soll nach Unternehmensangaben so lange aufrechterhalten werden, bis die nun „in den kommenden Tagen“ erwarteten Quartalszahlen final veröffentlicht sind.

Ubisoft will „unnötige Spekulation“ vermeiden

In einem internen Memo, das an die Mitarbeiter ging und von Insider Gaming veröffentlicht wurde, erläuterte Finanzvorstand Frederick Duguet die Beweggründe. Man habe den Handel aussetzen lassen, um „unnötige Spekulation und Marktvolatilität“ im Zuge dieser Verzögerung zu minimieren. Aus rechtlichen Gründen könne man aktuell jedoch keine weiteren Informationen mitteilen.

Börsenexperten bewerten die Maßnahme als höchst ungewöhnlich. „Eine derart kurzfristige Verschiebung kombiniert mit einer Handelsaussetzung deutet auf substantielle Gründe hin“, kommentiert eine Finanzanalystin, die namentlich nicht genannt werden möchte. „Mögliche Szenarien reichen von größeren Buchungskorrekturen über bedeutende Unternehmensentscheidungen bis hin zu unerwarteten Entwicklungen bei laufenden Verhandlungen.“

Hintergrund: Ubisofts wirtschaftliche Herausforderungen

Der Schritt kommt zu einer Zeit, in der Ubisoft seit Jahren unter wirtschaftlichem Druck steht. Der Aktienkurs des Unternehmens ist von über 50 Euro Anfang 2022 auf aktuell unter 7 Euro gefallen. Mehrere Großprojekte mussten in der Vergangenheit verschoben werden oder konnten bei Veröffentlichung die Erwartungen nicht erfüllen.

Gleichzeitig vollzieht der Verlag einen tiefgreifenden Strukturwandel. Erst vor wenigen Wochen wurde die Tochterfirma Vantage Studios offiziell gegründet, die seither die Entwicklung der Kernmarken Assassin’s Creed, Far Cry und Rainbow Six verantwortet. Geführt wird das neue Unternehmen von Charlie Guillemot, Sohn des Ubisoft-CEO Yves Guillemot, und Christophe Derennes.

Die Branche blickt nun gespannt auf die nun angekündigte Veröffentlichung der Zahlen in den kommenden Tagen. Diese werden nicht nur Aufschluss über die finanzielle Performance geben, sondern auch zeigen, welchen Kurs der Publisher in dieser für ihn entscheidenden Phase einschlagen wird.

Quelle: Insider-Gaming

Bild: 2023 © Ubisoft