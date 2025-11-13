Close

Aktuelle News

Horizon Steel Frontiers – Sony kündigt neues MMO an

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2025 © NCSoft/ Sony Interactive Entertainment

In einer Ankündigung haben der südkoreanische MMORPG-Spezialist NCSoft und Sony ihr neues Spiel enthüllt: Horizon Steel Frontiers. Das Spiel wird ein im Horizon-Universum von Guerrilla Games angesiedeltes MMO, das speziell auch für mobile Geräte entwickelt wurde.

 

Horizon geht in eine neue Richtung

Das bereits geleakte Projekt wurde durch ein etwa zehnminütiges Entwicklertagebuch mit ersten Gameplay-Einblicken vorgestellt. Laut Executive Producer Sung-Gu Lee soll der Titel den „Nervenkitzel, kolossale Maschinen zu erlegen“, ins Online-Genre übertragen.

Im Mittelpunkt von Horizon Steel Frontiers werden die Spielerinnen und Spieler als Maschinenjäger in den sogenannten Deadlands stehen. Anders als in den Haupttiteln der Serie wird die bekannte Protagonistin Aloy voraussichtlich keine Rolle spielen. Statt eines Einzelspieler-Abenteuers setzt das Spiel auf soziale und kooperative Features. Die Spieler können zusammenarbeiten, um in Raid-artigen Kämpfen riesige Roboter-Dinosaurier zu besiegen, Ressourcen zu sammeln und ihre Charaktere anzupassen. Die Inspiration durch kooperative Jagdspiele wie Monster Hunter wirkt deutlich erkennbar.

Horizon

Bild: 2025 © NCSoft/ Sony Interactive Entertainment

 

Keine PS5-Version von  Horizon Steel Frontiers geplant

Ein verwunderlicher Aspekt der Ankündigung ist die Plattformstrategie. Horizon Steel Frontiers wird primär für Mobilgeräte entwickelt und soll zudem für PC über NCSofts eigene Plattform „Purple“ erscheinen. Eine Version für PlayStation-Konsolen wurde nicht erwähnt. Dies deutet darauf hin, dass Sony mit dem lizenzierten Spin-off gezielt neue Märkte auf Mobile und PC erschließen möchte, insbesondere im asiatischen Raum. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt. Das Entwicklungsteam arbeite lediglich „mit Hochdruck“ daran, das Spiel „so bald wie möglich“ bereitzustellen.

Guerrilla Games arbeitet parallel bekanntermaßen an einer direkten Fortsetzung von Horizon: Forbidden West. Mit dem MMO-Ableger bei NCSoft, dem VR-Spin-off Call of the Mountain und einem geplanten Live-Action-Film baut Sony die Welt von Horizon systematisch in verschiedene Medien und Genres aus.

Horizon

Bild: 2025 © NCSoft/ Sony Interactive Entertainment

 

Quelle: The Verge

Bild: 2025 © NCSoft/ Sony Interactive Entertainment

Tags: sony, mmo, Horizon, mobile, Horizon Steel Frontiers
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

