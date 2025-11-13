Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Bis zur Glotze – Ist Anno 117: Pax Romana das beste Anno? | Folge 172

von Christian Koitkaam
0 Comments

Anno ist back! Anno 117: Pax Romana ist der neueste Streich der Mainzer und entführt uns in das alte Rom. Das heißt: Es wird wieder fleißig gebaut! Doch funktioniert die Anno-Formel nach wie vor? Das besprechen wir in Folge 172!

 

Das beste Anno?

Anno bringt uns näher an die Geburt Christi als je zuvor und damit stellt sich die Frage: Wie innovativ kann Anno in einem solchen Szenario sein? Denn wir waren bereits in die Zukunft oder in der Industrialisierung und die haben natürlich so ihre Eigenheiten. Doch Anno 117 bringt zum einen das schräge Bauen mit sich, welches das Bauen nochmal deutlich flexibler gestaltet, sowohl optisch, als auch spielmechanisch. Zudem kannst du mit dem Fortschreiten auch immer zwei Güter gleichzeitig freischalten, die jeweils auf eigenen Produktionsketten basieren.

Und von letzteren gibt es wiederum sehr viele und neue. Da haben sich unser Tester Tobias, zusammen mit Christian, sehr wieder drin verlieren können. Doch wie gut schlägt es sich im Vergleich zu Anno 1800 und wie gut funktioniert der Loop? Aber was klappt vielleicht auch weniger? Denn Anno 117: Pax Romana ist nicht perfekt. Es gibt einige Schwächen, aber zum Glück wenige. Aber auch über die müssen wir sprechen. Doch abschließend müssen wir die Frage klären: Ist es auch das Beste Anno? Das besprechen wir in Bis zur Glotze!

Moderation: Christian

Redaktion: Tobias

Abonniert uns einfach auch direkt bei SpotifyGoogle Podcastsbei iTunes oder per RSS!
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.

Tags: anno, Podcast, Bis zur Glotze, Anno 117: Pax Romana, Anno 117
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2024 © Sony Interactive Entertainment

Playstation 5 – Steht die PS5 nächstes Jahr vor einer Preiserhöhung?

0 likes
Bild: 2025 © NCSoft/ Sony Interactive Entertainment

Horizon Steel Frontiers – Sony kündigt neues MMO an

0 likes
Bild: 2025 © Valve

Steam – Valve stellt nach dem Steam Deck nun drei neue Hardware-Geräte vor

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Playstation 5 – Steht die PS5 nächstes Jahr vor einer Preiserhöhung?

    Horizon Steel Frontiers – Sony kündigt neues MMO an

    Bis zur Glotze – Ist Anno 117: Pax Romana das beste Anno? | Folge 172

    Steam – Valve stellt nach dem Steam Deck nun drei neue Hardware-Geräte vor

    Der Super Mario Galaxy Film – Neuer Trailer zeigt nicht nur Elemente aus Galaxy, sondern auch aus Sunshine, Odyssey und mehr

    Test: Possessor(s)

    Test: Anno 117: Pax Romana

    Test: Wreckreation

    Windswept – Ein neuer Platformer ganz im Stil der Donkey Kong Country-Spiele

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 46.2025