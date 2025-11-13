Bis zur Glotze – Ist Anno 117: Pax Romana das beste Anno? | Folge 172

Anno ist back! Anno 117: Pax Romana ist der neueste Streich der Mainzer und entführt uns in das alte Rom. Das heißt: Es wird wieder fleißig gebaut! Doch funktioniert die Anno-Formel nach wie vor? Das besprechen wir in Folge 172!

Das beste Anno?

Anno bringt uns näher an die Geburt Christi als je zuvor und damit stellt sich die Frage: Wie innovativ kann Anno in einem solchen Szenario sein? Denn wir waren bereits in die Zukunft oder in der Industrialisierung und die haben natürlich so ihre Eigenheiten. Doch Anno 117 bringt zum einen das schräge Bauen mit sich, welches das Bauen nochmal deutlich flexibler gestaltet, sowohl optisch, als auch spielmechanisch. Zudem kannst du mit dem Fortschreiten auch immer zwei Güter gleichzeitig freischalten, die jeweils auf eigenen Produktionsketten basieren.

Und von letzteren gibt es wiederum sehr viele und neue. Da haben sich unser Tester Tobias, zusammen mit Christian, sehr wieder drin verlieren können. Doch wie gut schlägt es sich im Vergleich zu Anno 1800 und wie gut funktioniert der Loop? Aber was klappt vielleicht auch weniger? Denn Anno 117: Pax Romana ist nicht perfekt. Es gibt einige Schwächen, aber zum Glück wenige. Aber auch über die müssen wir sprechen. Doch abschließend müssen wir die Frage klären: Ist es auch das Beste Anno? Das besprechen wir in Bis zur Glotze!

Moderation: Christian