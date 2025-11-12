Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Steam – Valve stellt nach dem Steam Deck nun drei neue Hardware-Geräte vor

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Valve

Nachdem das Steam Deck als erstes Hardware-Gerät von Valve große Erfolge verbuchen konnte, steigt man nun quasi voll in den Konsolenbetrieb ein. Dazu wurden drei neue Geräte vorgestellt, die alle Hand in Hand funktionieren und das Beste aus eurer Spielebibliothek herausholen sollen.

 

Steam hat nun einen Controller, eine Konsole und eine VR-Brille

Den Anfang macht der Steam Controller. Er wurde komplett auf die Plattform zugeschnitten, erlaubt euch schnellen Zugriff auf eure Bibliothek und lässt euch alle Spiele darin, egal ob Controller-Unterstützung oder nicht, damit spielen. Dazu gibt es neben den üblichen Eingabemethoden wie Sticks und Knöpfen auch noch zwei Trackpads für genaue Steuerung mit dem Finger. Bewegungssteuerung per Gyroskop wird natürlich auch unterstützt.

Als Nächstes wäre da die Steam Machine, ein kompakter PC für den großen Bildschirm. Sie hat die sechsfache Leistung eines Steam Decks und läuft natürlich mit dem hauseigenen Betriebssystem SteamOS. Sie erlaubt FSR-unterstütztes 4K-Gaming mit 60 FPS dank eines modifizierten AMD-Prozessors und einer dedizierten Grafikkarte und kommt mit 512 GB oder 2 TB, bietet aber auch einen microSD-Slot für eine Speichererweiterung.

Den Abschluss macht das Steam Frame, die neue VR-Brille. Auch diese läuft mit SteamOS und bietet euch Zugriff auf alle Spiele in eurer Bibliothek, auch wenn es keine VR-Spiele sind. Es kann an einen PC angeschlossen werden, läuft aber auch komplett autark. Außerdem wird eine neue Technik namens Foveated Streaming verwendet, die durch Verfolgung der Augenbewegungen geringere Latenz und eine Verbesserung der Bildqualität durch die Feststellung des aktuellen Blickbereichs ermöglichen soll.

Alle drei Geräte können nun vorbestellt werden und sollen 2026 versendet werden. Die Kostenfrage hat Valve aber noch nicht angesprochen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

 

Quelle: Valve

Titelbild: 2025 © Valve

Tags: steam
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2024 © Sony Interactive Entertainment

Playstation 5 – Steht die PS5 nächstes Jahr vor einer Preiserhöhung?

0 likes
Bild: 2025 © NCSoft/ Sony Interactive Entertainment

Horizon Steel Frontiers – Sony kündigt neues MMO an

0 likes

Bis zur Glotze – Ist Anno 117: Pax Romana das beste Anno? | Folge 172

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Playstation 5 – Steht die PS5 nächstes Jahr vor einer Preiserhöhung?

    Horizon Steel Frontiers – Sony kündigt neues MMO an

    Bis zur Glotze – Ist Anno 117: Pax Romana das beste Anno? | Folge 172

    Steam – Valve stellt nach dem Steam Deck nun drei neue Hardware-Geräte vor

    Der Super Mario Galaxy Film – Neuer Trailer zeigt nicht nur Elemente aus Galaxy, sondern auch aus Sunshine, Odyssey und mehr

    Test: Possessor(s)

    Test: Anno 117: Pax Romana

    Test: Wreckreation

    Windswept – Ein neuer Platformer ganz im Stil der Donkey Kong Country-Spiele

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 46.2025