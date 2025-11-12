Der Super Mario Galaxy Film – Neuer Trailer zeigt nicht nur Elemente aus Galaxy, sondern auch aus Sunshine, Odyssey und mehr

Nach einem anfänglichen Teaser haben wir nun einen vollständigen Trailer zum Super Mario Galaxy Film. In diesem sehen wir mal wieder in wunderschöner Animation etliche Anspielungen auf verschiedene Super Mario-Spiele. Ja, auch wenn Galaxy im Namen steht, wird es auch viele Elemente abseits von Super Mario Galaxy geben.

Bowser Jr. schreitet im Super Mario Galaxy Film zur Tat

Der Film wird an die Geschehnisse des Super Mario Bros. Films anknüpfen. Bowser ist immer noch geschrumpft und lebt inzwischen in einer kleineren Version seines Schlosses als Gefangener von Prinzessin Peach, damit er keinen Unfug mehr anstellt. Viel von der Geschichte kann man dem Trailer noch nicht entnehmen, aber eine wichtige Rolle wird auf jeden Fall Bowser Jr. spielen, der seinen Vater retten möchte. Dabei sehen wir ihn in seinem Design aus Super Mario Bros. Wonder, während er seine Farbfähigkeiten aus Super Mario Sunshine benutzt.

Natürlich gibt es etliche Anspielungen auf Super Mario Galaxy, die Truppe wird es diesmal ins Weltall verschlagen. Wir sehen Peach und Toad, wie sie von einem Schleuderstern umhergeschossen werden, wir sehen eine Anspielung auf die Tränen-Galaxie und wir sehen Rosalina, wie sie gegen einen Megabein kämpft. Doch neben diesen Objekten und Ortschaften aus Super Mario Galaxy gibt es auch noch andere Settings, die sich auf andere Spiele zurückführen lassen.

Da wäre zum Beispiel das Casino aus Super Mario Sunshine, wo man König Buu mit Früchten fütterte. Im Film muss sich Peach hier gegen eine Horde Ninjis erwehren. Eine weitere Szene zeigt die umgedrehten Pyramiden aus Super Mario Odyssey. Hier sind Mario und Luigi auf Motorrädern unterwegs.

Wie genau all diese Ortschaften und Geschehnisse zusammenhängen, können wir ab April im Kino herausfinden.

Quelle: Nintendo

Titelbild: 2025 © Nintendo / Illumination