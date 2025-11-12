Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Der Super Mario Galaxy Film – Neuer Trailer zeigt nicht nur Elemente aus Galaxy, sondern auch aus Sunshine, Odyssey und mehr

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Nintendo

Nach einem anfänglichen Teaser haben wir nun einen vollständigen Trailer zum Super Mario Galaxy Film. In diesem sehen wir mal wieder in wunderschöner Animation etliche Anspielungen auf verschiedene Super Mario-Spiele. Ja, auch wenn Galaxy im Namen steht, wird es auch viele Elemente abseits von Super Mario Galaxy geben.

 

Bowser Jr. schreitet im Super Mario Galaxy Film zur Tat

Der Film wird an die Geschehnisse des Super Mario Bros. Films anknüpfen. Bowser ist immer noch geschrumpft und lebt inzwischen in einer kleineren Version seines Schlosses als Gefangener von Prinzessin Peach, damit er keinen Unfug mehr anstellt. Viel von der Geschichte kann man dem Trailer noch nicht entnehmen, aber eine wichtige Rolle wird auf jeden Fall Bowser Jr. spielen, der seinen Vater retten möchte. Dabei sehen wir ihn in seinem Design aus Super Mario Bros. Wonder, während er seine Farbfähigkeiten aus Super Mario Sunshine benutzt.

Natürlich gibt es etliche Anspielungen auf Super Mario Galaxy, die Truppe wird es diesmal ins Weltall verschlagen. Wir sehen Peach und Toad, wie sie von einem Schleuderstern umhergeschossen werden, wir sehen eine Anspielung auf die Tränen-Galaxie und wir sehen Rosalina, wie sie gegen einen Megabein kämpft. Doch neben diesen Objekten und Ortschaften aus Super Mario Galaxy gibt es auch noch andere Settings, die sich auf andere Spiele zurückführen lassen.

Da wäre zum Beispiel das Casino aus Super Mario Sunshine, wo man König Buu mit Früchten fütterte. Im Film muss sich Peach hier gegen eine Horde Ninjis erwehren. Eine weitere Szene zeigt die umgedrehten Pyramiden aus Super Mario Odyssey. Hier sind Mario und Luigi auf Motorrädern unterwegs.

Wie genau all diese Ortschaften und Geschehnisse zusammenhängen, können wir ab April im Kino herausfinden.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

Quelle: Nintendo

Titelbild: 2025 © Nintendo / Illumination

Tags: Super Mario Galaxy Film
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2025 © WeatherFall

Windswept – Ein neuer Platformer ganz im Stil der Donkey Kong Country-Spiele

0 likes
Bild: 2025 © Activision | 2025 © Ubisoft

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 46.2025

0 likes

Bis zur Glotze – Streitthema Pokémon Legenden Z-A: Lieblos oder eigentlich echt gut? | Folge 171

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Der Super Mario Galaxy Film – Neuer Trailer zeigt nicht nur Elemente aus Galaxy, sondern auch aus Sunshine, Odyssey und mehr

    Test: Possessor(s)

    Test: Anno 117: Pax Romana

    Test: Wreckreation

    Windswept – Ein neuer Platformer ganz im Stil der Donkey Kong Country-Spiele

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 46.2025

    Bis zur Glotze – Streitthema Pokémon Legenden Z-A: Lieblos oder eigentlich echt gut? | Folge 171

    Bis zur Glotze – Lohnen sich die Neuauflagen von Super Mario Galaxy 1+2? | Folge 170

    Gothic Remake – Die Sprecher von Xardas, Diego und dem namenlosen Helden melden sich zu Wort

    Of Ash and Steel – Neues Gothic-Like steht vor der Tür