Windswept – Ein neuer Platformer ganz im Stil der Donkey Kong Country-Spiele

Heute ist Windswept erschienen und wir möchten gerne eure Aufmerksamkeit auf diesen Indie-2D-Platformer lenken, wenn ihr vor allem eine große Nostalgie für Platformer aus den 90ern habt. Entwickler WeatherFell nennen nämlich vor allem die Donkey Kong Country-Reihe und Yoshi’s Island als ihre Inspirationsquellen.

Windswept erzählt von den Abenteuern einer Ente und einer Schildkröte

Wir spielen dieses außergewöhnliche Duo und können in den Levels zwischen den beiden Tierchen hin- und herwechseln, je nachdem welche Fähigkeit wir gerade benötigen. Die Ente Marbles kann zum Beispiel fliegen und so große Abgründe überqueren, die Schildkröte Checkers kann dafür mit einer Stampfattacke Kisten zerstören. Und auch gemeinsame Kombos haben die Zwei im Petto.

Und auch sonst bietet dieser Indietitel alles, woran man so bei den alten Klassikern aus den 90ern denken muss. Es gibt natürlich etliche Collectibles wie Münzen, Sterne und vieles mehr, es gibt freundliche Reittiere wie etwa einen Hund oder einen Delfin und natürlich auch knackige Bosse. Und knackig ist das richtige Stichtwort, denn WeatherFell betont immer wieder, dass ihr Spiel sich auch in Sachen Schwierigkeitsgrad an den Retrospielen orientiert hat. Somit wird das Abenteuer der Ente und der Schildkröte kein Zuckerschlecken. Durch fünf verschiedene Zonen müsst ihr euch schlagen und entdeckt dabei viele verschiedene Mechaniken und Herausforderungen.

Windswept ist ab heute für PC, Playstation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X|S sowie der Switch erhältlich.

