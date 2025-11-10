Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 46.2025

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Activision | 2025 © Ubisoft

Ihr kennt doch das Konzept der Releasevorschau mittlerweile, also warum sollten wir lange um den heißen Brei herumreden und den Beginn der Liste hinauszögern. Wie, ihr seid neu hier? Okay, also jede Woche stellen wir euch alle neuen Spiele vor, die in der jeweiligen Kalenderwoche erscheinen. Und in dieser warten unter anderem ein neuer Teil einer legendären Strategie-Reihe, ein neuer Teil einer legendären Shooter-Reihe und viele Indies auf euch.

 

Die Releasevorschau mit Anno, CoD und viel mehr

 

  • Below the Crown (PC) – 10. November

Ein Dungeon Crawler Roguelike mit einem Twist am klassischen Schachspiel.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Fallout 4 Anniversary Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch 2) – 10. November

Dies ist, wenig überraschend, die Anniversary Edition von Fallout 4.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Go Kart Island (PC, Switch) – 10. November

Ein Open World Fun Racer mit tierischen Rennfahrern.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Inazuma Eleven: Victory Road (PC, PS4, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 10. November

Das neue Fußballspiel zum Fußball-Anime.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Into the Grid (PC) – 10. November

In diesem Roguelke Deckbuilder werdet ihr ein meisterhafter Hacker.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • School of Magic (PC) – 10. November

Dieses Roguelike mischt Hack’n’Slash-Gameplay mit Deckbuilding.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Shard Squad (PC) – 10. November

Ihr kämpft euch in dieser Bullet Hell mit elementaren Kreaturen durch Horden von Feinden.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Sheepherds! (PC) – 10. November

Ein gemütliches Koop-Partyspiel über das Schafehüten.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Verho – Curse of Faces (PC) – 10. November

Ein düsteres RPG, welches in die Fußstapfen der Kingsfield-Reihe treten will.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Voron: Raven’s Story (PC) – 10. November

Hier steuert ihr einen Raben aus der nordischen Mythologie und erkundet die Spielwelt aus den Lüften.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Bittersweet Birthday (PC) – 11. November

Ein fordernder Topdown-Actiontitel mit Soulslike-Elementen und starkem Fokus auf der Narrative.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • DSS 2: War Industry (PC) – 11. November

Ein großes Echtzeit-Strategiespiel mit minimalistischer Optik.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Goodnight Universe (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 11. November

Ihr schlüpft in diesem Adventure in die Rolle eines sechs Monate alten Babys, das psychische Fähigkeiten entwickelt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Lumines Arise (PC, PS5) – 11. November

Eine Kombination aus Puzzle- und Rhythmus-Spiel, angelehnt an den Klassiker Lumines.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Rue Valley (PC, PS5, XSX, Switch) – 11. November

Ein Point’n’Click-Adventure über einen Mann, der in einer Zeitschleife gefangen ist.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Schematic Void (PC) – 11. November

Ein witziges Puzzle-Adventure, bei dem ihr das unfertige Spiel fertigstellen müsst.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Unpetrified: Echoes of Nature (PC) – 11. November

In diesem süßen Adventure erlebt ihr die Freundschaft zwischen einem Steingolem und einem Fuchs.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Wartorn (PC) – 11. November

Ein Einzespieler-Roguelite über ein Schwesterpaar, welches sich durch eine Fantasywelt schlägt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Windswept (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 11. November

Ein knuffiger Platformer mit einer Ente und einer Schildkröte in den Hauptrollen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Million Depth (PC) – 12. November

Ein strategisches Roguelike mit Zeitstopp-Fähigkeiten und kombinierbaren Waffen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • The Remake of the End of the Greatest RPG of All Time (PC) – 12. November

Ein Puzzle-Adventure mit einer parodistischen Metaebene, welches Remakes ein wenig auf die Schippe nimmt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Tombwater (PC) – 12. November

Ein Topdown-Soulslike im Western-Setting.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Winter Burrow (PC, PS5, XSX, Switch) – 12. November

Ein herzerwärmendes Survivalspiel mit einer kleinen Maus in einer kalten Umgebung.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Anno 117: Pax Romana (PC, PS5, XSX) – 13. November

Der nächste Ableger des Strategie-Riesen, diesmal im angehenden Römischen Reich.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Assetto Corsa Rally (PC) – 13. November

Neues Futter für Rally-Fans.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Death in the Manor (PC) – 13. November

Ein isometrisches, prozedural generiertes Point’n’Click-Adventure, in welchem ihr eine Stunde Zeit habt, einen Mord aufzuklären.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Little Corners (PC) – 13. November

Ein gemütliches Spiel zum Entspannen, bei dem es um das Kleben von Stickern geht.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • TRACKED: Shoot to Survive (MetaQuest) – 13. November

In diesem VR-Survival-Titel müsst ihr in der kanadischen Wildnis überleben.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 14. November

Müssen wir euch wirklich erklären, worum es sich beim neuen Call of Duty-Ableger handelt? Ich denke wohl eher nicht, nicht wahr?

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Dark Atlas: Infernum (PC, PS5, XSX) – 14. November

Ein verstörender First Person Horror mit Augenmerk auf der menschlichen Psyche.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Dice of Kalma (PC) – 14. November

Ein Deckbuilder, oder besser gesagt ein Dicebuilder, denn hier spielt ihr mit Würfeln gegen den Wächter der Unterwelt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Project Chameleon (PC) – 14. November

Ein Stealth-Puzzler, bei dem es eure Aufgabe ist, euch in verschiedene Objekte zu verwandeln und so den Blicken der Feinde auszuweichen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Where Winds Meet (PC, PS5) – 14. November

Ein Action-RPG in einer Open World im chinesischen Wuxia-Genre.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Escape From Tarkov (PC) – 15. November

Der taktische MMO-Shooter erhält endlich seinen 1.0 Release.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

Und ein weiteres Mal haben wir eine Releasevorschau erfolgreich absolviert. Bestimmt war wieder etwas für euch dabei, so viele verschiedene Genres wurden wieder abgedeckt. Und nächste Woche geht der Spaß, wie immer, fröhlich weiter.

 

Titelbild: 2025 © Activision | 2025 © Ubisoft

 

 

Tags: Releasevorschau
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bis zur Glotze – Streitthema Pokémon Legenden Z-A: Lieblos oder eigentlich echt gut? | Folge 171

0 likes

Bis zur Glotze – Lohnen sich die Neuauflagen von Super Mario Galaxy 1+2? | Folge 170

0 likes
Bild: 2024 © THQ Nordic

Gothic Remake – Die Sprecher von Xardas, Diego und dem namenlosen Helden melden sich zu Wort

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 46.2025

    Bis zur Glotze – Streitthema Pokémon Legenden Z-A: Lieblos oder eigentlich echt gut? | Folge 171

    Bis zur Glotze – Lohnen sich die Neuauflagen von Super Mario Galaxy 1+2? | Folge 170

    Gothic Remake – Die Sprecher von Xardas, Diego und dem namenlosen Helden melden sich zu Wort

    Of Ash and Steel – Neues Gothic-Like steht vor der Tür

    Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension – Einige Neuigkeiten und ein Releasetermin für den DLC bekannt gegeben

    Bis zur Glotze – Saints Row ist zurück, Nintendo macht mehr Filme und GTA 6 Release-Datum wackelt | Folge 169

    Animal Crossing: New Horizons – Viele Neuerungen mit dem Erscheinen der Switch 2 Edition und dem Update 3.0

    Nintendo – Mehr Filme zu bekannten Marken geplant

    Saints Row – Spielereihe steht vor überraschenden Comeback