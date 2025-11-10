Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 46.2025

Ihr kennt doch das Konzept der Releasevorschau mittlerweile, also warum sollten wir lange um den heißen Brei herumreden und den Beginn der Liste hinauszögern. Wie, ihr seid neu hier? Okay, also jede Woche stellen wir euch alle neuen Spiele vor, die in der jeweiligen Kalenderwoche erscheinen. Und in dieser warten unter anderem ein neuer Teil einer legendären Strategie-Reihe, ein neuer Teil einer legendären Shooter-Reihe und viele Indies auf euch.

Die Releasevorschau mit Anno, CoD und viel mehr

Below the Crown (PC) – 10. November

Ein Dungeon Crawler Roguelike mit einem Twist am klassischen Schachspiel.

Fallout 4 Anniversary Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch 2) – 10. November

Dies ist, wenig überraschend, die Anniversary Edition von Fallout 4.

Go Kart Island (PC, Switch) – 10. November

Ein Open World Fun Racer mit tierischen Rennfahrern.

Inazuma Eleven: Victory Road (PC, PS4, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 10. November

Das neue Fußballspiel zum Fußball-Anime.

Into the Grid (PC) – 10. November

In diesem Roguelke Deckbuilder werdet ihr ein meisterhafter Hacker.

School of Magic (PC) – 10. November

Dieses Roguelike mischt Hack’n’Slash-Gameplay mit Deckbuilding.

Shard Squad (PC) – 10. November

Ihr kämpft euch in dieser Bullet Hell mit elementaren Kreaturen durch Horden von Feinden.

Sheepherds! (PC) – 10. November

Ein gemütliches Koop-Partyspiel über das Schafehüten.

Verho – Curse of Faces (PC) – 10. November

Ein düsteres RPG, welches in die Fußstapfen der Kingsfield-Reihe treten will.

Voron: Raven’s Story (PC) – 10. November

Hier steuert ihr einen Raben aus der nordischen Mythologie und erkundet die Spielwelt aus den Lüften.

Bittersweet Birthday (PC) – 11. November

Ein fordernder Topdown-Actiontitel mit Soulslike-Elementen und starkem Fokus auf der Narrative.

DSS 2: War Industry (PC) – 11. November

Ein großes Echtzeit-Strategiespiel mit minimalistischer Optik.

Goodnight Universe (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 11. November

Ihr schlüpft in diesem Adventure in die Rolle eines sechs Monate alten Babys, das psychische Fähigkeiten entwickelt.

Lumines Arise (PC, PS5) – 11. November

Eine Kombination aus Puzzle- und Rhythmus-Spiel, angelehnt an den Klassiker Lumines.

Rue Valley (PC, PS5, XSX, Switch) – 11. November

Ein Point’n’Click-Adventure über einen Mann, der in einer Zeitschleife gefangen ist.

Schematic Void (PC) – 11. November

Ein witziges Puzzle-Adventure, bei dem ihr das unfertige Spiel fertigstellen müsst.

Unpetrified: Echoes of Nature (PC) – 11. November

In diesem süßen Adventure erlebt ihr die Freundschaft zwischen einem Steingolem und einem Fuchs.

Wartorn (PC) – 11. November

Ein Einzespieler-Roguelite über ein Schwesterpaar, welches sich durch eine Fantasywelt schlägt.

Windswept (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 11. November

Ein knuffiger Platformer mit einer Ente und einer Schildkröte in den Hauptrollen.

Million Depth (PC) – 12. November

Ein strategisches Roguelike mit Zeitstopp-Fähigkeiten und kombinierbaren Waffen.

The Remake of the End of the Greatest RPG of All Time (PC) – 12. November

Ein Puzzle-Adventure mit einer parodistischen Metaebene, welches Remakes ein wenig auf die Schippe nimmt.

Tombwater (PC) – 12. November

Ein Topdown-Soulslike im Western-Setting.

Winter Burrow (PC, PS5, XSX, Switch) – 12. November

Ein herzerwärmendes Survivalspiel mit einer kleinen Maus in einer kalten Umgebung.

Anno 117: Pax Romana (PC, PS5, XSX) – 13. November

Der nächste Ableger des Strategie-Riesen, diesmal im angehenden Römischen Reich.

Assetto Corsa Rally (PC) – 13. November

Neues Futter für Rally-Fans.

Death in the Manor (PC) – 13. November

Ein isometrisches, prozedural generiertes Point’n’Click-Adventure, in welchem ihr eine Stunde Zeit habt, einen Mord aufzuklären.

Little Corners (PC) – 13. November

Ein gemütliches Spiel zum Entspannen, bei dem es um das Kleben von Stickern geht.

TRACKED: Shoot to Survive (MetaQuest) – 13. November

In diesem VR-Survival-Titel müsst ihr in der kanadischen Wildnis überleben.

Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 14. November

Müssen wir euch wirklich erklären, worum es sich beim neuen Call of Duty-Ableger handelt? Ich denke wohl eher nicht, nicht wahr?

Dark Atlas: Infernum (PC, PS5, XSX) – 14. November

Ein verstörender First Person Horror mit Augenmerk auf der menschlichen Psyche.

Dice of Kalma (PC) – 14. November

Ein Deckbuilder, oder besser gesagt ein Dicebuilder, denn hier spielt ihr mit Würfeln gegen den Wächter der Unterwelt.

Project Chameleon (PC) – 14. November

Ein Stealth-Puzzler, bei dem es eure Aufgabe ist, euch in verschiedene Objekte zu verwandeln und so den Blicken der Feinde auszuweichen.

Where Winds Meet (PC, PS5) – 14. November

Ein Action-RPG in einer Open World im chinesischen Wuxia-Genre.

Escape From Tarkov (PC) – 15. November

Der taktische MMO-Shooter erhält endlich seinen 1.0 Release.

Und ein weiteres Mal haben wir eine Releasevorschau erfolgreich absolviert. Bestimmt war wieder etwas für euch dabei, so viele verschiedene Genres wurden wieder abgedeckt. Und nächste Woche geht der Spaß, wie immer, fröhlich weiter.

Titelbild: 2025 © Activision | 2025 © Ubisoft