Bis zur Glotze – Streitthema Pokémon Legenden Z-A: Lieblos oder eigentlich echt gut? | Folge 171

Pokémon polarisiert wie kaum ein anderes Franchise. Mit Pokémon-Legenden: Z-A erschien wieder mal ein Ableger, der medial spaltet. Die einen sind begeistert, die anderen frustriert. Wir haben es auch gespielt und müssen unbedingt drüber sprechen!

Das neue Pokémon Game spaltet die Meinungen

Selbstverständlich habt ihr euch auf NAT-Games schon unseren Test zum neuen Pokémon-Abenteuer durchgelesen, nicht wahr? *ernst guck*

Maarten hat sich intensiv mit dem Fangen, der Erkundung und den Kämpfen auseinander gesetzt und kommt zu einem relativ positiven, wenn auch nicht komplett zufriedenstellenden Eindruck. Es gibt viel Pro -und Contra. Aber genau darüber wollen wir sprechen. Denn Redakteur Christian hat sich auch durch Illumina City gekämpft und somit können die Beiden ausdiskutieren, was Legenden: Z-A richtig gut macht, aber was vielleicht auch richtig mies. Denn Gesprächsstoff gibt es da so manchen.

Natürlich muss auch (mal wieder) besprochen werden, ob Pokémon den Ansprüchen als größtes Medienfranchise, zumindest in Bezug auf die Videospiele, auch so wirklich gerecht wird. Denn auch in den sozialen Medien wird viel darüber debattiert. Sind Tapetentexturen, eine sehr einfach Welt und eine fehlende Sprachausgabe halb so wild? Oder eigentlich ein Armutszeugnis und eine lieblose Ausbeutung der Fan Base? Wir sprechen darüber in Folge 171 von Bis zur Glotze!

Moderation: Christian