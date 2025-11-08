Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Bis zur Glotze – Lohnen sich die Neuauflagen von Super Mario Galaxy 1+2? | Folge 170

von Christian Koitkaam
0 Comments

Mario macht es nochmal. Die Reise ins Weltall war für die Wii ein enormer Erfolg. Super Mario Galaxy gilt als eines der besten Spiele seines Genres, aber auch im Allgemeinen. Nachdem Nintendo bereits ein Jubiläum nutzten, um das Spiel auf die Switch zu bringen. Jetzt gibt es noch einen Port, plus Teil 2. Sogar als Bundle! Aber lohnt sich das auch?

 

Tolle Spiele, toller Preis?

Groß war die Überraschung, als Nintendo Super Mario Galaxy 1+2 ankündigte. Vor allem aber der Preis schlug große Wellen. Ganze 70€ kostet das Bundle, das einzelne Spiel kostet 40€. Uff. Aber vielleicht bietet das Spiel ja auch genug, damit sich der Kauf lohnt. Genau darüber diskutieren Tobi und Christian. Denn während Tobi über seine Eindrücke aus der Allstar-Collection spricht, konnte Christian in die beiden neuen Portierungen rein schauen.
Da stellen sich Fragen wie: Gibt es neue Inhalte? Was wurde grafisch verbessert? Wie spielt es sich?
Und da gibt es so manches Stirnrunzeln und Zweifeln. Das ist umso verzwickter, weil die Spiele, auch im Jahr 2025, wieder ein innerliches Feuer der Freude entzündet. Aber ob das reicht, um das Geld in die Hand zu nehmen, das besprechen wir in Folge 170 von Bis zur Glotze!

Moderation: Christian

Redaktion: Tobi

Abonniert uns einfach auch direkt bei SpotifyGoogle Podcastsbei iTunes oder per RSS!
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.

Tags: Nintendo, MArio, super mario galaxy, Podcast, Bis zur Glotze
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2024 © THQ Nordic

Gothic Remake – Die Sprecher von Xardas, Diego und dem namenlosen Helden melden sich zu Wort

0 likes
Bild: 2025 © tinyBuild/Fire & Frost

Of Ash and Steel – Neues Gothic-Like steht vor der Tür

0 likes
Bild: 2025 © Nintendo / The Pokémon Company

Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension – Einige Neuigkeiten und ein Releasetermin für den DLC bekannt gegeben

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Bis zur Glotze – Lohnen sich die Neuauflagen von Super Mario Galaxy 1+2? | Folge 170

    Gothic Remake – Die Sprecher von Xardas, Diego und dem namenlosen Helden melden sich zu Wort

    Of Ash and Steel – Neues Gothic-Like steht vor der Tür

    Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension – Einige Neuigkeiten und ein Releasetermin für den DLC bekannt gegeben

    Bis zur Glotze – Saints Row ist zurück, Nintendo macht mehr Filme und GTA 6 Release-Datum wackelt | Folge 169

    Animal Crossing: New Horizons – Viele Neuerungen mit dem Erscheinen der Switch 2 Edition und dem Update 3.0

    Nintendo – Mehr Filme zu bekannten Marken geplant

    Saints Row – Spielereihe steht vor überraschenden Comeback

    Test: Dispatch (Episoden 1-4)

    EA Sports FC 27 – Gibt es im nächsten Teil eine Online-Hub-Welt?