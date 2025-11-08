Bis zur Glotze – Lohnen sich die Neuauflagen von Super Mario Galaxy 1+2? | Folge 170

Mario macht es nochmal. Die Reise ins Weltall war für die Wii ein enormer Erfolg. Super Mario Galaxy gilt als eines der besten Spiele seines Genres, aber auch im Allgemeinen. Nachdem Nintendo bereits ein Jubiläum nutzten, um das Spiel auf die Switch zu bringen. Jetzt gibt es noch einen Port, plus Teil 2. Sogar als Bundle! Aber lohnt sich das auch?

Tolle Spiele, toller Preis?

Groß war die Überraschung, als Nintendo Super Mario Galaxy 1+2 ankündigte. Vor allem aber der Preis schlug große Wellen. Ganze 70€ kostet das Bundle, das einzelne Spiel kostet 40€. Uff. Aber vielleicht bietet das Spiel ja auch genug, damit sich der Kauf lohnt. Genau darüber diskutieren Tobi und Christian. Denn während Tobi über seine Eindrücke aus der Allstar-Collection spricht, konnte Christian in die beiden neuen Portierungen rein schauen.

Da stellen sich Fragen wie: Gibt es neue Inhalte? Was wurde grafisch verbessert? Wie spielt es sich?

Und da gibt es so manches Stirnrunzeln und Zweifeln. Das ist umso verzwickter, weil die Spiele, auch im Jahr 2025, wieder ein innerliches Feuer der Freude entzündet. Aber ob das reicht, um das Geld in die Hand zu nehmen, das besprechen wir in Folge 170 von Bis zur Glotze!

Moderation: Christian