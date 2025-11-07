Close

Aktuelle News

Gothic Remake – Die Sprecher von Xardas, Diego und dem namenlosen Helden melden sich zu Wort

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2024 © THQ Nordic

Es gibt ein neues Making Of zum Gothic Remake. Diesmal liegt der Fokus auf den Synchronstimmen der Charaktere. Vier Videos gibt es insgesamt, für die vier Sprachen, in die das Spiel lokalisiert wird. Das wäre natürlich zum einen Englisch, in welchem das Spiel auch entwickelt wird, Russisch, Polnisch und natürlich Deutsch. Und letztere Version schauen wir uns natürlich genauer an.

 

Alte Sprecher kehren nach 25 Jahren zum Gothic Remake zurück

Die Art, wie in Gothic gesprochen wird, war von Anfang an eine raue, ehrliche Ruhrpott-Lyrik. Die Stimmen klangen rau, viele Charaktere waren trotzdem auf ihre eigene Art freundlich und die Stimmen sind Fans bis heute in den Gehörgängen geblieben. Das Original ist nun aber schon knapp 25 Jahre her, die Sprecher sind allesamt älter geworden. Einige sind in der Zwischenzeit sogar leider schon von uns gegangen. Also war seit Ankündigung des Remakes klar, dass nicht die komplette alte Besetzung verfügbar sein wird. Einige Veteranen kehren aber dennoch zurück.

Bodo Henkels Stimme in der Rolle von Xardas ist mittlerweile legendär. Umso besser ist es also, dass er auch für das Remake zurückkehrt, neben dem namenlosen Helden ist es wohl die ikonischste Rolle des Spiels. Und apropos namenloser Held, auch Christian Wewerka ist wieder am Start und verleiht dem Protagonisten seine Stimme. Beide Sprecher berichten im Making of, wie es sich anfühlt, 25 Jahre später wieder in die gleiche Rolle zu schlüpfen.

Neu mit dabei ist Matthias Keller, die neue Stimme von Diego. Er spricht vor allem darüber, welche Herausforderungen sich ergeben, wenn man in solche großen Fußstapfen treten muss. Seine Herangehensweise an die Rolle war, dass er zwar dem Original gerecht werden wollte, aber trotzdem seine eigene Note ins Spiel bringen möchte. Das erste Feedback der Fans fiel auf jeden Fall schon gut aus.

Zu guter Letzt meldet sich noch Tim Heinemann zu Wort, der in der Dialogregie für die deutsche Lokalisierung tätig ist. Er betont, dass es nicht nur eine 1 zu 1 Übersetzung der englischen Version geben wird, sondern dass die Texte sich viel mehr am deutschen Original orientieren werden. Demnach werden die deutsche und englische Version in vielen Situationen komplett andere Dialoge bieten.

Wir sind jedenfalls sehr gespannt auf die Vertonung, denn sie zählt mit zu den wichtigsten Faktoren für ein erfolgreiches Remake. Doch wann dieses kommt, wissen wir auch nach diesem Making of noch nicht. Ein Releasedatum bleibt uns Alkimia Interactive weiterhin schuldig.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

Quelle: THQ Nordic

Titelbild: 2024 © THQ Nordic / Alkimia Interactive

Tags: Gothic Remake
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

