Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension – Einige Neuigkeiten und ein Releasetermin für den DLC bekannt gegeben

Der DLC zu Pokémon-Legenden: Z-A mit dem Namen „Mega-Dimension“ hat nun einen Releasetermin. In einem neuen Trailer wird neben etlichen neuen Infos und ein paar neuen Mega-Pokémon nun auch bestätigt, dass die kostenpflichtige Erweiterung noch in diesem Jahr erscheint.

Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension erscheint bereits im Dezember 2025

Der Mega-Dimension DLC erweitert die Story, in welcher sich inzwischen merkwürdige Paralleldimensionen in Illumina City öffnen. Gemeinsam mit dem geheimnisvollen Mädchen Antja und ihrem mystischen Pokémon Hoopa geht ihr diesen Dimensionsrissen auf den Grund. Antja backt aus euren Beeren leckere Donuts, die Hoopa genug Kraft geben, die Portale zu öffnen und euch Eintritt zu verschaffen.

Auch eine alte Bekannte aus Pokémon X und Y ist mit von der Partie. Connie haben wir als Arenaleiterin von Yantara City kennengelernt, jetzt ist sie die Hüterin der Mega-Entwicklung und unterstützt Team MZ bei der Erkundung des sogenannten Dimensions-Illuminas. Und diese Hilfe braucht es auch, denn die Pokémon in dieser geheimnisvollen Dimension können Level 100 bei weitem überschreiten.

Im Trailer werden auch zwei von etlichen neuen Mega-Pokémon vorgestellt. So erhalten sowohl Palimpalim und, als erstes Pokémon der neunten Generation, Espinodon eine Mega-Entwicklung. Der Mega-Stein für Espinodon wird Saison 4 der Ranked Matches verfügbar sein. Viele weitere Mega-Pokémon werden noch folgen.

Nachdem Fans davon ausgegangen waren, dass wir erst zum internationalen Pokémon Day am 27. Februar 2026 mit dem DLC rechnen dürfen, ist das wirkliche Releasedatum viel näher. Bereits am 10. Dezember 2025 wird die kostenpflichtige Erweiterung erscheinen. Wenn ihr den DLC bereits erworben habt, könnt ihr jetzt schon neue Kleidungsstücke freischalten. Außerdem beginnt heute für alle das Diancie-Event. Ihr bekommt einen Diancienit und eine neue Nebenmission namens „Wie ein leuchtender Edelstein“. Schließt ihr diese ab, erhaltet ihr das mysteriöse Pokémon Diancie für euer Team.

