Of Ash and Steel – Neues Gothic-Like steht vor der Tür

von Maarten Cherekam
Bild: 2025 © tinyBuild/Fire & Frost

Wer ein neues Open World Rollenspiel mit starker Gothic-Inspiration sucht, der kann seine Suche nun bald beenden, denn mit Of Ash und Steel steht genau so ein Spiel kurz vor seinem Release. Eigentlich sollte es bereits heute erscheinen, wurde vor wenigen Wochen jedoch auf Ende November verschoben. Die Entwickler wollen diese Zeit nutzen, um das bisher mit der Demo gesammelte Feedback noch ein wenig besser umzusetzen.

 

Of Ash and Steel soll alte, klassische Rollenspiel als Vorbild haben

Das kleine Indie-Studio Fire & Frost stellt sich als Gruppe von Leuten vor, die große Fans von klassischen Fantasy-Rollenspielen sind. Ihr erstes eigenes Projekt soll also eine Hommage an ebendiese Titel sein, sei es Morrowind, The Witcher oder eben Gothic. Eine offene, raue und gefährliche Spielwelt mit Entscheidungen, die Konsequenzen mit sich tragen.

Versprochen werden tiefgründiges Storytelling, Erkundung einer großen Spielwelt, spannende Kämpfe und Charakterfortschritt. Mit solchen Bullet Points kann man ja einfach so um sich werfen, wir sind aber auf jeden Fall gespannt, ob das Indie-Studio dieses große Projekt gestemmt bekommt.

Fans haben sie auf jeden Fall schonmal. In ihrem neuesten Update bedanken sie sich bei 220.000 Wishlists und für die Tatsache, dass die Demos mit zu den erfolgreichsten beim Steam Next Fest gehörte. Raue, harte Mittelalter-Fantasy hat halt eben so ihre Abnehmer. Nun, da das Spiel um ein paar Wochen verschoben wurde, wolle man noch ein letztes Mal den Feinschliff überarbeiten, Bugs ausmerzen und am 24. November 2025 dann das Spiel auf Steam veröffentlichen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

Quelle: tinyBuild / Frost & Fire via Steam

Titelbild: 2025 © Frost & Fire

Maarten Cherek
