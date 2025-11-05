Saints Row – Spielereihe steht vor überraschenden Comeback

Gibt es doch noch Hoffnung für Saints Row? Laut neuesten Infos könnte die totgeglaubte Marke doch nochmal auferstehen. Chris Stockman, der Design Director des allerersten Saints Row, hat bestätigt, dass er gebeten wurde, einen Pitch für ein Prequel der Serie zu erstellen. Laut seinen Aussagen wird dieser neue Teil explizit kein VR-Spiel sein.

Saints Row ist tot. Lange lebe Saints Row!

Die Zukunft der Saints-Row-Reihe scheint sich zu entspannen. Während das Reboot von 2022 bei Fans und Kritikern gleichermaßen durchfiel und den charakteristischen Charme der Serie vermissen ließ, bahnt sich nun ein Neuanfang an. Obwohl der Neustart noch 1,7 Millionen Einheiten verkaufte, bevor das Entwicklerstudio Volition geschlossen wurde, konnte er die Erwartungen der Community aufgrund einer schwachen Story und einiger Gameplay-Schwächen nicht erfüllen. Aber auch die Sales-Erwartungen waren nicht so hoch, wie erhofft. Doch ein neues Projekt ist nun überraschenderweise in der Konzeptionsphase.

Die Enthüllung über das potenzielle Prequel stammt direkt von Chris Stockman, dem Design Director des allerersten Teils der Reihe. In einem Beitrag im Saints Row-Subreddit verkündete er mit dem Titel „Ich wurde gebeten, einen Pitch für ein Saints Row-Prequel zu erstellen!“ hoffnungsvolle Neuigkeiten für die Fans. Er wurde angefragt, eine Konzeptidee für einen Serienneustart zu entwickeln, auch wenn er derzeit keine weiteren Details nennen kann.

Zurück zu den Wurzeln

Zudem betonte Stockman, dass es sich bei dem Prequel nicht um einen VR-Titel handeln werde und dass er zu seinen Wurzeln zurückkehre. Als Director des ersten Teils habe er eine „sehr klare Vision“ für den Vorgänger. In weiteren Gesprächen mit Spielern erläuterte er seine Pläne genauer: „Die Kernidee von Saints Row ’77 ist es, zu den Wurzeln zurückzukehren, die den ersten Teil so unterhaltsam gemacht haben. Er war in der Realität verankert, aber auch ein bisschen verrückt. Er hatte viel mehr satirische Elemente als die späteren Teile.“

Als mögliches Setting schwebten ihm auch verschiedene Jahrzehnte vor: „Vielleicht fangen wir in den 90ern an, gehen dann in die 80er und dann in die 70er! Merkt euch diese Antwort. Zwinker.“ Was auch immer daraus wird, die Fans auf Reddit zeigen sich bereits jetzt begeistert von der Aussicht auf ein unverhofftes Comeback.

Quelle: Insider-Gaming

Bild: 2022 © Deep Silver

Video: GameTrailers via YouTube