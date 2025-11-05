Nintendo – Mehr Filme zu bekannten Marken geplant

Nintendo will die Verfilmung seiner Spielereihen weiter vorantreiben. Einem neuen Geschäftsbericht zufolge sollen solche Projekte künftig sogar deutlich häufiger werden. Welche Spielereihen könnten zukünftig ebenfalls noch auf der Kinoleinwand landen?

Super Mario als Türöffner für Hollywood

Lange Zeit galten Videospiel-Adaptionen als Fluch für Hollywood. Egal in welchem Format, ob animiert wie „Final Fantasy“ oder als Realfilm wie „Max Payne“: Sie schienen einfach nicht zu funktionieren. Manch einer erinnert sich auch noch an den wenig gelungenen Fa Cry-Film oder die erste Realverfilmung von Mario. Doch die 2020er Jahre haben diesen Trend durchbrochen und eine Reihe großer Erfolge hervorgebracht, darunter „Sonic the Hedgehog“, „Fallout“, „Arcane“ und „The Last of Us“. Einer dieser Hits war Illuminations „The Super Mario Bros. Movie“, welcher über eine Milliarde Dollar an den Kinokassen einspielte. Mit einem angekündigten Sequel und einem Realfilm zu „The Legend of Zelda“ befindet sich Nintendo derzeit in einer äußerst erfolgreichen Phase. Einen Trailer gibt es jedoch bislang noch nicht. Und alles deutet darauf hin, dass das Unternehmen nicht vorhat, das Tempo an Film-Releases zu verlangsamen. Ganz im Gegenteil!

Nintendo möchte mehr Filme zu bekannten Marken

Laut einem Verkaufsbericht von Nintendo Japan sprach der Konzern über den Erfolg des Nintendo Switch 2 und seine Zukunftspläne. Ein zentraler Bestandteil der Strategie ist der Multimediabereich, mit einem starken Fokus auf Filme. Nintendo gab bekannt, dass er derzeit an mehreren Projekten auf Basis seiner Marken beteiligt ist, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden. Obwohl keine konkreten Franchises genannt wurden, bestätigte das Unternehmen, dass diese Verfilmungen erst nach dem für 2025 erwarteten „Zelda“-Film in die Kinos kommen werden.

Darüber hinaus plant Nintendo, sich in allen diesen Filmprojekten intensiv zu engagieren, von der Produktion bis zur Finanzierung. Die enge Zusammenarbeit habe sich bereits beim Mario-Film bewährt: Die Einbindung der Spiele-Schöpfer führe stets zu besseren Adaptionen. Es wird spannend sein zu beobachten, wie die Zukunft der Nintendo-Filme aussieht, ob sie intern produziert werden, wie es der Konzern bereits mit „The Super Mario Bros. Movie“ andeutete, oder als lizenzierte Projekte. So oder so könnten Reihen wie „Metroid“ oder „Animal Crossing“ schon bald auf der großen Leinwand zu sehen sein.

Quelle: Insider-Gaming

Bild: 2023 © Nintendo