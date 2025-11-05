Close

Aktuelle News

Bis zur Glotze – Saints Row ist zurück, Nintendo macht mehr Filme und GTA 6 Release-Datum wackelt | Folge 169

von Christian Koitkaam
Das Internet rumort wieder. Saints Row Comeback? Nochmal eine GTA 6 Verschiebung? Noch mehr Nintendo Filme? Es gibt massig Neuigkeiten, über die wir unbedingt sprechen möchten und müssen! Somit haben wir mal einen kleinen Newsflash für euch aufgenommen.

 

GTA 6 nochmal verschoben

Es war für uns eine große Überraschung. Nachdem Saints Row mit dem letzten Teil bei Kritikern und an den Kassen nicht gut weg kam, gibt es jetzt wohl das Comeback. Denn der Design Director des ersten Saints Row Games wurde gebeten einen Pitch für ein neues Spiel zu erstellen. Und dabei hat er auch bereits ein paar interessante Details durchblitzen lassen. Kommt nach dem Reboot also der Reboot? Totgeglaubte leben schließlich länger.
Tot ist auch das Release-Datum von GTA 6 zwar noch nicht, aber es gibt Hinweise darauf, dass es passieren könnte. Schon seit ein paar Monaten gibt es die Gerüchte, nachdem wohl die Story ein wenig umgekrempelt werden musste. Nun aber verschwand das Datum aus dem Key Art des GTA 6 Logos plötzlich. Was steckt dahinter?
Erfreulicher dürfte dagegen die News sein, dass Nintendo noch mehr Filme in Zukunft raus bringen will. Nicht nur Super Mario wird sich also auf der Leinwand beweisen dürfen, sondern auch andere bekannte Marken. Alles dazu hört ihr in Folge 169 von Bis zur Glotze!

Moderation: Christian

Redaktion: Tobi

Abonniert uns einfach auch direkt bei SpotifyGoogle Podcastsbei iTunes oder per RSS!
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.

Tags: Nintendo, saints row, Podcast, gta 6, Bis zur Glotze, GTA VI
