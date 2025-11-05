Animal Crossing: New Horizons – Viele Neuerungen mit dem Erscheinen der Switch 2 Edition und dem Update 3.0

Na, besucht ihr immer noch regelmäßig eure Insel in Animal Crossing: New Horizons? Dann dürften euch die kürzlich angekündigten Neuigkeiten sehr erfreuen. Nicht nur, dass eine Switch 2 Edition mit einigen Verbesserungen erscheint, es wird auch für alle Spieler*innen ein neues Update geben, welches eine Menge neue Inhalte ins Spiel bringt.

Noch mehr Inhalte für Animal Crossing: New Horizons

Beginnen wir mit der Switch 2 Edition. Diese wird natürlich verbesserte Grafik bieten, unterstützt die Maus-Steuerung und ermöglicht es euch nun, mit bis zu 12 Spieler*innen gleichzeitig auf einer Insel zu spielen anstatt nur mit acht. Außerdem gibt es ein neues Megafon-Item, welches das Mikro der Switch 2 unterstützt. Hiermit könnt ihr zum Beispiel eure Bewohner*innen rufen und sie antworten euch sogar. Und natürlich ist auch die Switch 2-Kamerafunktion kompatibel.

Und dann wäre da ja noch das kostenlose Update 3.0, welches sowohl für Switch 1 als auch für Switch 2-Spieler*innen erscheint. Dieses bringt gleich einen großen Batzen an neuen Inhalten mit. Da wäre zum Beispiel ein Hotel am See, welches von Käpten geleitet wird. Hier könnt ihr die Hotelzimmer nach den Wünschen der Gäste gestalten und mit Hotel-Tickets süße Souvenirs kaufen. Zudem gibt es neue Aufgaben mit Bastelanleitungen von Tom Nook. Die dadurch gebastelten Gegenstände werden dann von Käpten verschifft.

Dann wären da einige Quality of Life-Verbesserungen. Nicht nur, dass ihr jetzt mehrere Items gleichzeitig bauen könnt, ihr könnt auch euer Lager vergrößern, sodass ihr nun bis zu 9000 Gegenstände lagern könnt. Und fliegen die Gegenstände auf eurer Insel herum, gibt es Resettis Aufräumservice, der diese Items wieder für euch einlagert.

Ebenfalls neu ist das Schlummerland, in welchem ihr auf Serenada trefft. Hier könnt ihr eure eigenen Trauminseln gestalten, in die ihr eure Freund*innen dann einladen könnt. Bis zu drei Schlummerinseln könnt ihr hier gestalten.

Zu guter Letzt gibt es noch ein paar neue Crossovers. So könnt ihr zum Beispiel Zelda- und Splatoon-amiibo einscannen, um entsprechende Items freizuschalten und neue Charaktere, angelehnt an Figuren aus den Spielen, zu treffen. Mit neuen Nintendo-Items könnt ihr sogar alte Retro-Klassiker spielen. Und auch eine Kooperation mit LEGO gibt es in Form von Items und Kleidung.

Die Switch 2 Edition und das Update 3.0 von Animal Crossing: New Horizons erscheinen beide am 15. Januar 2026.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Nintendo

Titelbild: 2020 © Nintendo