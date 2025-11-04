Close

Aktuelle News

EA Sports FC 27 – Gibt es im nächsten Teil eine Online-Hub-Welt?

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2025 © Fifplay

Bei Electronic Arts laufen derzeit offenbar umfangreiche Tests für die Zukunft der Fußballspiel-Reihe, die wohl vor einer interessanten Neuerung steht. Ein exklusiver Teilnehmerkreis von Spielern in Großbritannien, Nordamerika und Kanada hat aktuell Zugang zu einer frühen Version eines kommenden Titels, welcher mit einer großen Veränderung daher kommen soll.

 

EA Sports FC mit neuer Online-Welt?

Der Publisher selbst bezeichnet diese Phase als die bisher größte Testaktion dieser Art, mit der besonders früh Meinungen der Community eingeholt werden sollen. Besonderes Augenmerk liegt laut EA auf sozialen Interaktionsmöglichkeiten und individueller Gestaltung, was in der Community sofort Spekulationen auslöste, ob hier ein großes, vernetztes Online-Spielfeld nach dem Vorbild von NBA 2Ks „The City“ erprobt wird. Solche Gerüchte über einen Open-World-Ansatz kursieren zwar bereits länger, bestätigt sind sie aber nach wie vor nicht.

Klar ist hingegen, dass es sich bei der Testversion um ein sehr frühes Entwicklungsstadium mit eingeschränkten Funktionen und möglichen Fehlern handelt, das nicht den endgültigen Qualitätsstand widerspiegelt. Alle Teilnehmer unterliegen strikten Geheimhaltungsregeln. Parallel dazu wird der Live-Service für das aktuelle Spiel weiterhin mit neuen Inhalten und Updates versorgt, wobei Feedback von hunderttausenden Spielern kontinuierlich in die Weiterentwicklung einfließt. Ob die nun getesteten Ideen tatsächlich in der nächsten Hauptveröffentlichung realisiert werden, hängt insbesondere von den Ergebnissen dieses Playtests ab.

EA FC

Bild: 2025 © EA Sports

 

Quelle: whatsgaming

Bild: 2025 © EA Sports

Tags: ea, fifa, EA Sports, EA Sports FC 27
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

