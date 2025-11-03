Close

Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 45.2025

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Nintendo | 2025 © The Game Bakers 

Wir hoffen, ihr  The Game Bakershattet alle ein angenehmes Halloween, habt vielleicht viele Süßigkeiten ergattert und könnt nun mit uns in der Releasevorschau in den November starten. Legen wir direkt los.

 

Der November beginnt in der Releasevorschau

 

  • Age of Empires IV: Dynasties of the East (PC, PS5, XSX) – 3. November

Neue Erweiterung des Strategiespiels mit Fokus auf den Dynastien im fernen Osten.

  • Devil Jam (PC, PS5, XSX, Switch) – 3. November

Ein Survivorlike mit rhythmischem Gameplay.

  • Tavern Keeper (PC) – 3. November

Ihr verwaltet eine Taverne, in der Abenteurer es sich gemütlich machen können.

https://www.youtube.com/watch?v=32vdOG-Jjeo

 

  • A Pinball Game That Makes You Mad (PC) – 4. November

Ein Rage Game mit Flippermechanik, für die ihr nur eine einzige Taste benötigt.

  • Beyond the Grove (PC) – 4. November

Ein Echtzeit-Autobattler über eine Armee von kleinen Pilzkriegern.

  • Europa Universalis V (PC) – 4. November

Historische Echtzeit-Strategie.

  • Football Manager 26 (PC, PS5, Xbox One, XSX) – 4. November

Zum alljährlichen Fußballspiel gehört auch der jeweilige Manager-Simulator.

  • Biped 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 5. November

Der knuffige Koop-Puzzle-Platformer geht in die zweite Runde.

  • Bloodgrounds (PC) – 5. November

Verschiedene Strategie- und Rollenspielelemente kommen hier zusammen, während ihr euch aus einer Gladiatorenarena herauskämpft.

  • Cairn (PC, PS5) – 5. November

In diesem Spiel erklimmt ihr einen Berg.

  • Dog Witch (PC) – 5. November

Ein rundenbasierter Roguelite-Deckbuilder, bei dem eure Zauber von Würfeln bestimmt werden.

  • Foolish Mortals (PC) – 5. November

Ein klassisches Point’n’Click-Adventure im Stil älterer Vertreter des Genres.

  • Nature (PC) – 5. November

Ein strategisches virtuelles Brettspiel, in dem es um das Bestehen in der Nahrungskette und dem Fortbestand eurer Spezies geht.

  • Sonic Rumble (PC) – 5. November

Ein Battle Royale Partyspiel mit Sonic in der Hauptrolle.

  • Strange Seed (PC) – 5. November

Ihr seid ein Blop, der sich durch das Konsumieren anderer Lebewesen weiterentwickeln kann.

  • Vivid World (PC) – 5. November

Ein Roguelike-RPG mit Party-Rekrutierungssystem.

  • Diggergun (PC) – 6. November

Ein minimalistisches Abbauspiel mit einem Hauch Gesellschaftskritik.

  • Dinocop (PC) – 6. November

Ein Detektiv-Adventure mit, der Titel verrät es, einem ermittelnden Dinosaurier in der Hauptrolle.

  • Egging On (PC, PS5, XSX) – 6. November

In diesem Rage Game seid ihr ein Ei.

  • Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung (Switch 2) – 6. November

Der neue Warriors-Ableger in der Zelda-Reihe, welcher die Vorgeschichte von Tears of the Kingdom erzählt.

  • It Takes a War (PC) – 6. November

Ein Koop-Shooter, grafisch vergleichbar mit dem originalen Counter Strike und nimmt sich nicht allzu ernst.

  • Jitter (PC) – 6. November

In diesem strategischen Spiel seid ihr die KI eines Raumschiffs.

  • Of Ash & Steel (PC) – 6. November

Ein mittelalterliches Fantasy-RPG, welches unter anderem die Gothic-Reihe als Inspirationsquelle nennt.

  • Rebel Engine (PC) – 6. November

Ein rasantes First Person Actionspiel mit einer Mischung aus Hack’n’Slash und FPS.

  • Sanatorium – A Mental Asylum Simulator (PC) – 6. November

Manchmal beschreiben Spiele sich im Titel bereits selbts, ihr verwaltet hier eine psychiatrische Klinik im Jahre 1923.

  • Syberia: Remastered (PC, PS5, XSX) – 6. November

Das Kult-Adventure kommt als Remaster daher.

  • The Last Caretaker (PC) – 6. November

Ein Survival-Shooter, wo ihr die offene See erkundet und euch vor wild gewordenen Robotern in Acht nehmen müsst.

  • The Posthumous Investigation (PC) – 6. November

In Mystery Adventure im Noir-Genre mit Zeitloop-Mechanik.

  • Unbeatable (PC, PS5, XSX) – 6. November

Ein narratives Rhythmus-Spiel.

  • Whiskerwood (PC) – 6. November

Ein strategischer Citybuilder, in welchem ihr ein Zuhause für kleine Mäuse erschaffen müsst, die unter der Herrschaft von grausamen Katzen leiden.

  • A Pizza Delivery (PC, PS5, XSX) – 7. November

Ein narratives Adventure, welches zeigt, was man alles beim Ausliefern einer Pizza erleben kann.

https://www.youtube.com/watch?v=5YjxFEfLT0Q

 

  • Anima: Gate of Memories I & II Remaster (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 7. November

Neuauflagen zu den zwei auf einem Tabletop-Spiel basierenden Action Adventures.

  • Laser Dance (MetaQuest) – 7. November

Dieses VR-Spiel verwandelt euer Wohnzimmer in eine Laserfalle.

  • Sword of Justice (PC) – 7. November

Ein Open World MMORPG im China des 12. Jahrhunderts.

  • VoidTrain (PC, XSX) – 7. November

Ein FPS in einer mystischen Welt, in der ihr auf einem interdimensionalen Zug unterwegs seid.

Nun, das sind doch tatsächlich einige Spiele, mit denen wir in den November starten können. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei und wir sehen uns nächste Woche bei der nächsten Ausgabe der Releasevorschau wieder.

 

Titelbild: 2025 © Nintendo | 2025 © The Game Bakers

