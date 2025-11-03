Bis zur Glotze – Keeper: Lohnt sich das neue Werk von Double Fine? | Folge 168

Double Fine ist zurück! Das neuste Spiel nennt sich Keeper und unser Redakteur Maarten hat es gespielt. Aber lohnt sich das? Und trägt es auch die Double Fine DNA? Wir verraten es euch in Folge 168 von Bis zur Glotze!

Ein kleines Kunstwerk?

Double Fine ist nicht dafür bekannt Werke zu schaffen, die den Massenmarkt durchbrechen. Schade, denn da verpasst man etwas. Die Titel sind immer etwas anders. Meist humorvoll, etwas abgedreht, aber immer unterhaltsam. Mit Keeper erschien ein neues Spiel, welches eines definitiv ist: Anders. Denn man spielt einen Leuchtturm mit Krabbenbeinen, der von einem Vogel begleitet wird. Doch was steckt dahinter?

Maarten hat das überraschend kurze Spiel getestet und sein Eindruck ist durchaus positiv! Doch was macht man in dem Titel? Was macht es spielerisch? Wie ist die Geschichte? Das klären wir in dieser Folge. Viel Spaß!

Moderation: Tobi