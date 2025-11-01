Bis zur Glotze – Der kontroverse Release von Pflanzen gegen Zombies: Replanted | Folge 167

Pflanzen gegen Zombies war ein regelrechter Hype. Das Tower-Defense Game wurde zuhauf auf Smartphones, Konsolen und PC’s abgespielt und aus der Zeit haben es wahrscheinlich nur wenige Leute nicht gespielt. Jetzt bringt EA mit „Replanted“ eine Neuauflage, die aber relativ kontrovers ausfällt.

Noch vor Release verwelkt?

Die Neuauflage zu Pflanzen gegen Zombies kommt, anders als das Original, leise und unspektakulär daher. Ohne inhaltlichen Mehrwert möchte man halt eben eine technische verbesserte Version abliefern. Doch genau da scheiden sich schon die Geister. Wir sprechen in Bis zur Glotze über schwerwiegende Vorwürfe. Denn angeblich soll es einfach eine mit KI hochskalierte Version sein, die auf der Windows Phone Variante basiert. Gut nur, dass Redakteur Christian erst im Nachgang davon erfahren hat und schon beim Spielen etwas irritiert war, wie manche Objekte aufgelöst sind und dass manche Konturen fehlen. Darüber sprechen wir natürlich, aber ebenso, ob das Spiel denn, auch nach all der langen Zeit, immer noch Laune macht. Auch sprechen wir darüber, ob sich das Ganze überhaupt lohnt. Denn Redakteur Tobi hat sich nämlich zum gleichen Zeitpunkt die kostenlose Version für das Smartphone angeschaut. Damit wünschen wir euch natürlich viel Spaß mit Folge 167!

Moderation: Tobi

Redaktion: Christian

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.