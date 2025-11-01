Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Bis zur Glotze – Der kontroverse Release von Pflanzen gegen Zombies: Replanted | Folge 167

von Christian Koitkaam
0 Comments

Pflanzen gegen Zombies war ein regelrechter Hype. Das Tower-Defense Game wurde zuhauf auf Smartphones, Konsolen und PC’s abgespielt und aus der Zeit haben es wahrscheinlich nur wenige Leute nicht gespielt. Jetzt bringt EA mit „Replanted“ eine Neuauflage, die aber relativ kontrovers ausfällt.

 

Noch vor Release verwelkt?

Die Neuauflage zu Pflanzen gegen Zombies kommt, anders als das Original, leise und unspektakulär daher. Ohne inhaltlichen Mehrwert möchte man halt eben eine technische verbesserte Version abliefern. Doch genau da scheiden sich schon die Geister. Wir sprechen in Bis zur Glotze über schwerwiegende Vorwürfe. Denn angeblich soll es einfach eine mit KI hochskalierte Version sein, die auf der Windows Phone Variante basiert. Gut nur, dass Redakteur Christian erst im Nachgang davon erfahren hat und schon beim Spielen etwas irritiert war, wie manche Objekte aufgelöst sind und dass manche Konturen fehlen. Darüber sprechen wir natürlich, aber ebenso, ob das Spiel denn, auch nach all der langen Zeit, immer noch Laune macht. Auch sprechen wir darüber, ob sich das Ganze überhaupt lohnt. Denn Redakteur Tobi hat sich nämlich zum gleichen Zeitpunkt die kostenlose Version für das Smartphone angeschaut. Damit wünschen wir euch natürlich viel Spaß mit Folge 167!

Moderation: Tobi

Redaktion: Christian

Abonniert uns einfach auch direkt bei SpotifyGoogle Podcastsbei iTunes oder per RSS!
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.

Tags: Pflanzen gegen Zombies, Podcast, Bis zur Glotze, Plants vs. Zombies: Replanted, Pflanzen gegen Zombies: Replanted
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2025 © Nintendo | 2025 © The Game Bakers 

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 45.2025

0 likes
Bild: 2025 © Electronic Arts

Battlefield REDSEC: Kostenloser Battle-Royale-Ableger stößt auf gemischte Resonanz

0 likes
Bild: 2025 © Amazon

Amazon – 14.000 Leute entlassen: Amazon Games & Twitch stark betroffen

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 45.2025

    Test: Pokémon Legenden: Z-A

    Bis zur Glotze – Der kontroverse Release von Pflanzen gegen Zombies: Replanted | Folge 167

    Test: Super Mario Galaxy 1 + 2

    Battlefield REDSEC: Kostenloser Battle-Royale-Ableger stößt auf gemischte Resonanz

    Amazon – 14.000 Leute entlassen: Amazon Games & Twitch stark betroffen

    Bis zur Glotze – Halo kommt auf die Playstation: Und die ersten Kritiken fallen mäßig aus | Folge 165

    Test: Keeper

    Bis zur Glotze – Little Nightmares 3 sorgt für richtig Frust bei uns | Folge 165

    Test: Pflanzen gegen Zombies: Replanted