Bis zur Glotze – Halo kommt auf die Playstation: Und die ersten Kritiken fallen mäßig aus | Folge 165

Der Master Chief ist zurück! Aber vielleicht anders, als wir gedacht haben. Denn er kommt auf die PS5. Nicht nur das: Das neue Halo ist ein altes Halo. Teil erhält erneut eine Neuauflage und ist für 2026 geplant. Aber wie kann man das Ganze einordnen?

Halo bekommt nochmal ein Remake – Aber warum?

Christian und Tobias sprechen über die neuesten Nachrichten zu Halo. Denn der Master Chief landet nun auch auf der Playstation und damit endet das Thema „Exklusivität“ komplett. Noch dazu gibt es nochmal eine Neuauflage zu Teil 1, nachdem es bereits zum 10-jährigen Jubiläum eine gab und die dann in optimierter Fassung für die Master Chief Collection erschien.

Darüber sprechen wir natürlich, ebenso, was es für Microsoft nun bedeutet. Doch es scheint schwere technische Probleme beim Remake zu geben. Die sieht man bereits im Trailer, aber auch erste Anspielberichte berichten davon. Scheitert Xbox mit der Halo-Reihe etwa komplett?

Was wir davon halten, könnt ihr euch in Folge 166 von „Bis zur Glotze“ anhören.

Moderation: Christian

Redaktion: Tobi



