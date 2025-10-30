Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Bis zur Glotze – Halo kommt auf die Playstation: Und die ersten Kritiken fallen mäßig aus | Folge 165

von Christian Koitkaam
0 Comments

Der Master Chief ist zurück! Aber vielleicht anders, als wir gedacht haben. Denn er kommt auf die PS5. Nicht nur das: Das neue Halo ist ein altes Halo. Teil erhält erneut eine Neuauflage und ist für 2026 geplant. Aber wie kann man das Ganze einordnen?

 

Halo bekommt nochmal ein Remake – Aber warum?

Christian und Tobias sprechen über die neuesten Nachrichten zu Halo. Denn der Master Chief landet nun auch auf der Playstation und damit endet das Thema „Exklusivität“ komplett. Noch dazu gibt es nochmal eine Neuauflage zu Teil 1, nachdem es bereits zum 10-jährigen Jubiläum eine gab und die dann in optimierter Fassung für die Master Chief Collection erschien.
Darüber sprechen wir natürlich, ebenso, was es für Microsoft nun bedeutet. Doch es scheint schwere technische Probleme beim Remake zu geben. Die sieht man bereits im Trailer, aber auch erste Anspielberichte berichten davon. Scheitert Xbox mit der Halo-Reihe etwa komplett?
Was wir davon halten, könnt ihr euch in Folge 166 von „Bis zur Glotze“ anhören.

Moderation: Christian

Redaktion: Tobi
 

Abonniert uns einfach auch direkt bei SpotifyGoogle Podcastsbei iTunes oder per RSS!
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.

Tags: xbox, Halo, Podcast, Master Chief, Bis zur Glotze, Halo: Campaign Evolved, Halo Remake
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2025 © Electronic Arts

Battlefield REDSEC: Kostenloser Battle-Royale-Ableger stößt auf gemischte Resonanz

0 likes
Bild: 2025 © Amazon

Amazon – 14.000 Leute entlassen: Amazon Games & Twitch stark betroffen

0 likes

Bis zur Glotze – Little Nightmares 3 sorgt für richtig Frust bei uns | Folge 165

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Battlefield REDSEC: Kostenloser Battle-Royale-Ableger stößt auf gemischte Resonanz

    Amazon – 14.000 Leute entlassen: Amazon Games & Twitch stark betroffen

    Bis zur Glotze – Halo kommt auf die Playstation: Und die ersten Kritiken fallen mäßig aus | Folge 165

    Test: Keeper

    Bis zur Glotze – Little Nightmares 3 sorgt für richtig Frust bei uns | Folge 165

    Test: Pflanzen gegen Zombies: Replanted

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 44.2025

    Test: Die Sims 4: Auf ins Abenteuer!

    Das bietet dir das „Herbstmode-Set“ für Die Sims 4

    Bis zur Glotze – Drama um Remedy nach Mega-Flop: Control 2 nun in Gefahr? | Folge 164