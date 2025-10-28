Close

Aktuelle News

Bis zur Glotze – Little Nightmares 3 sorgt für richtig Frust bei uns | Folge 165

von Christian Koitkaam
0 Comments

Little Nightmares 3 ist da! Neues Studio, neues Spiel, alter Spaß? Darüber sprechen wir in Bis zur Glotze! Denn der neueste Ableger spaltet ein wenig die Gemüter. Mit neuer Koop-Mechanik soll für frischen Wind gesorgt werden. Aber wie kommt das Ganze bei uns an?

 

Little Nightmares 3 sorgt nicht nur für Begeisterung

Christian und Tobias sprechen über Little Nightmares 3. Anders als ursprünglich gedacht, ist es dieses Mal ohne Happy End. Denn Tobi hatte eine sehr frustrierende Erfahrung mit dem Titel, die ihm ein wenig das Wochenende vermiest hat. Aber mehr dazu im Podcast!
Christian hingegen konnte mehr Zeit mit dem Spiel verbringen und hat ja auch den Test dazu geschrieben. Seine Meinung zum Spiel geht weit auseinander und trifft auf Begeisterung und regelrechte Frustmomente.
Ein nervenaufreibendes Spiel, ein nervenaufreibender Podcast und dabei wünschen wir euch viel Spaß!

Moderation: Christian

Redaktion: Tobi
 

Abonniert uns einfach auch direkt bei SpotifyGoogle Podcastsbei iTunes oder per RSS!
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.

