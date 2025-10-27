Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 44.2025

Nach einer etwas gekürzten Ausgabe der Releasevorschau letzte Woche gibt es für die letzte Oktoberwoche wie versprochen die geballte Ladung an Neuerscheinungen. Und zum Ende des Monats kommen wirklich so viele Spiele raus, dass ich mir sicher bin, dass wirklich für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Also scrollt ruhig mal durch die lange Liste, ihr findet sicher etwas Spielenswertes.
Die Halloween-Releasevorschau 2025
- Beneath (PC; PS5, XSX) – 27. Oktober
Ein Survival-Horror-Shooter rund um lovecraftische Mythen.
- Bleak Haven (PC) – 27. Oktober
Ein Survival Horrorspiel auf einer Insel mit vielen verstörenden Geschichten.
- Ghetto Zombies: Graffiti Squad (PC, Xbox One, XSX) – 27. Oktober
Ein cartooniger Pixelshooter wo ihr Zombies über den Haufen ballert.
- Mech Havoc (PC) – 27. Oktober
Ein Topdown Shooter mit fetten Mechs.
- Mimesis (PC) – 27. Oktober
Ein Koop-Horrorspiel, in welchem Kopien eurer Teammitglieder euch in die Irre führen wollen.
- MotionRec (PC) – 27. Oktober
Ein pixeliger Puzzler, bei dem das Aufnehmen und Wiedergeben eurer Bewegungen eine Schlüsselrolle inne hat.
- Mythrealm (PC) – 27. Oktober
Ein sehr klassisches Fantasy Action RPG.
- Orbyss (PC) – 27. Oktober
Ein Puzzlespiel mit einer rollenden Kugel.
- Terra Firma 2 (PC) – 27. Oktober
Ihr gestaltet die Landschaften, steuert das Wetter und erschafft eigene Ökosysteme.
- 1998: The Toll Keeper Story (PC) – 28. Oktober
Ein narratives Adventure über eine werdende Mutter, die als Zollbeamtin in einem Land mit politischen Unruhen arbeitet.
- As Long As You’re Here (PC) – 28. Oktober
Ein Adventure, welches eine berührende Geschichte rund um das Thema Alzheimer erzählt.
- Death By Scrolling (PC, PS5, XSX, Switch) – 28. Oktober
Ein Roguelike von Ron Gilbert, bei dem ihr dem immer näher kommenden, tödlichen Rand des Bildschirms entkommen müsst.
- Ire: A Prologue (PC) – 28. Oktober
Psychologischer Horror mit einem Teenager, der auf einem Schiff im Bermudadreieck gefangen, jedoch nicht alleine ist.
- Silly Polly Beast (PC, PS5, XSX) – 28. Oktober
Ein Shooter mit einem Mädchen, welches sich fiesen Monstern erwehren muss und dabei sowohl Waffen als auch ihr Skateboard zur Verfügung hat.
- Simon the Sorcerer: Origins (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 28. Oktober
Reboot des Adventure-Klassikers mit dem Zauberlehrling.
- Space Chef (PC, PS5, XSX, Switch) – 28. Oktober
In diesem humoristischen Spiel geht es um die Jagd auf Monster im Weltraum, nur um dann aus ihnen leckere Gerichte zuzubereiten.
- Wreckreation (PC, PS5, XSX) – 28. Oktober
Autorennen + Zerstörung = Spielspaß.
- Cities: Skylines II – Bridges & Ports (PC) – 29. Oktober
Erweiterung der Simulation mit Fokus auf, wer hätte es gedacht, Brücken und Häfen.
- The Creator (PC) – 29. Oktober
Gemütlicher Hausbau inklusive Dekoration.
- The Outer Worlds 2 (PC, PS5, XSX) – 29. Oktober
Runde 2 von Obsidians Weltraumabenteuer.
- ARC Raiders (PC, PS5, XSX) – 30. Oktober
Ein kooperativer 3rd-Person-Shooter über die Verteidigung einer maschinellen Invasion aus dem Weltraum.
- Asterix & Obelix – Mission Babylon (PC, PS5, XSX, Switch) – 30. Oktober
Unsere zwei Lieblingsgallier gehen auf ein weiteres Abenteuer, diesmal in Babylon.
https://www.youtube.com/watch?v=qqE-_azZdAA
- Dragon Quest 1&2 HD-2D Remake (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 30. Oktober
Remakes der klassischen JRPGs.
- House of Golf VR (MetaQuest) – 30. Oktober
Lustiges Gegolfe in VR.
- Little Planet (MetaQuest) – 30. Oktober
Eine kunterbunte Lebenssimulation, vergleichbar mit der Animal Crossing-Reihe.
- Majogami (PC, Switch, Switch 2) – 30. Oktober
Ein Action Platformer, in dem ihr durch eine Welt aus Papier reist und mit euren Scheren Gegner und Hindernisse zerschneidet.
- Mortal Kombat Legacy Kollection (PC, PS4, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 30. Oktober
In dieser Collection enthalten sind einige speziell ausgewählte Fan-Lieblinge der Kampfspielreihe.
- Besmirch (PC) – 31. Oktober
Eine Mischung aus gemütlicher Farming-Simulation und gruseligem Horror. Lasst die Monster nicht an eure Ernte.
- Flesh Made Fear (PC) – 31. Oktober
Ein Horrorspiel, welches mit klobiger Steuerung und festen Kamerawinkeln absichtlich den Geist alter Klassiker wie Resident Evil auferstehen lassen will.
- Jester: A Foolish Ritual (PC) – 31. Oktober
Ein Koop-Horrorspiel über Ritter, die von einem gruseligen Hofnarr verfolgt werden.
- Netbreak (PC) – 31. Oktober
Ein Horror-Puzzlespiel, bei welchem ihr verstörende Dateien und Videos auf einem USB-Stick analysiert.
- Paw Patrol: Rescue Wheels Championship (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 31. Oktober
Die Hündchen aus der beliebten Kinderserie fahren aufregende Rennen in diesem Funracer.
- Tales of Xillia Remastered (PC, PS5, XSX, Switch) – 31. Oktober
Remaster eines weiteren Teils der Tales of-Reihe.
- The Boss Gangsters: Nightlife (PC) – 31. Oktober
Ihr verwaltet einen eigenen Nachtclub, aber gleichzeitig auch eine gefährliche Gang.
- Truck Driver: The Dutch Connection (PS5, XSX) – 31. Oktober
Ihr fahrt einen Truck durch eine fiktive Welt, die stark von den Landschaften der Niederlande inspiriert wurde.
- Kingdoms of the Dump (PC) – 1. November
Ein von der SNES-Ära inspiriertes, rundenbasiertes Rollenspiel über eine Fantasywelt bestehend aus Müll.
So, damit wäre auch der Oktober abgehakt. Natürlich sind vor allem am 31. Oktober einige Horrorspiele in den Startlöchern, wie es scheint. Wir wünschen euch damit viel Spaß, ein schönes Halloween-Fest und sehen uns nächste Woche wieder, wenn die Releasevorschau in den November startet.
Titelbild: 2025 © Obsidian Entertainment | 2025 © Embark Studios