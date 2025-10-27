Close

Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 44.2025

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Obsidian Entertainment | 2025 © Embark Studios

Nach einer etwas gekürzten Ausgabe der Releasevorschau letzte Woche gibt es für die letzte Oktoberwoche wie versprochen die geballte Ladung an Neuerscheinungen. Und zum Ende des Monats kommen wirklich so viele Spiele raus, dass ich mir sicher bin, dass wirklich für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Also scrollt ruhig mal durch die lange Liste, ihr findet sicher etwas Spielenswertes.

 

Die Halloween-Releasevorschau 2025

 

  • Beneath (PC; PS5, XSX) – 27. Oktober

Ein Survival-Horror-Shooter rund um lovecraftische Mythen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Bleak Haven (PC) – 27. Oktober

Ein Survival Horrorspiel auf einer Insel mit vielen verstörenden Geschichten.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Ghetto Zombies: Graffiti Squad (PC, Xbox One, XSX) – 27. Oktober

Ein cartooniger Pixelshooter wo ihr Zombies über den Haufen ballert.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Mech Havoc (PC) – 27. Oktober

Ein Topdown Shooter mit fetten Mechs.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Mimesis (PC) – 27. Oktober

Ein Koop-Horrorspiel, in welchem Kopien eurer Teammitglieder euch in die Irre führen wollen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • MotionRec (PC) – 27. Oktober

Ein pixeliger Puzzler, bei dem das Aufnehmen und Wiedergeben eurer Bewegungen eine Schlüsselrolle inne hat.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Mythrealm (PC) – 27. Oktober

Ein sehr klassisches Fantasy Action RPG.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Orbyss (PC) – 27. Oktober

Ein Puzzlespiel mit einer rollenden Kugel.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Terra Firma 2 (PC) – 27. Oktober

Ihr gestaltet die Landschaften, steuert das Wetter und erschafft eigene Ökosysteme.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • 1998: The Toll Keeper Story (PC) – 28. Oktober

Ein narratives Adventure über eine werdende Mutter, die als Zollbeamtin in einem Land mit politischen Unruhen arbeitet.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • As Long As You’re Here (PC) – 28. Oktober

Ein Adventure, welches eine berührende Geschichte rund um das Thema Alzheimer erzählt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Death By Scrolling (PC, PS5, XSX, Switch) – 28. Oktober

Ein Roguelike von Ron Gilbert, bei dem ihr dem immer näher kommenden, tödlichen Rand des Bildschirms entkommen müsst.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Ire: A Prologue (PC) – 28. Oktober

Psychologischer Horror mit einem Teenager, der auf einem Schiff im Bermudadreieck gefangen, jedoch nicht alleine ist.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Silly Polly Beast (PC, PS5, XSX) – 28. Oktober

Ein Shooter mit einem Mädchen, welches sich fiesen Monstern erwehren muss und dabei sowohl Waffen als auch ihr Skateboard zur Verfügung hat.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Simon the Sorcerer: Origins (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 28. Oktober

Reboot des Adventure-Klassikers mit dem Zauberlehrling.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Space Chef (PC, PS5, XSX, Switch) – 28. Oktober

In diesem humoristischen Spiel geht es um die Jagd auf Monster im Weltraum, nur um dann aus ihnen leckere Gerichte zuzubereiten.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Wreckreation (PC, PS5, XSX) – 28. Oktober

Autorennen + Zerstörung = Spielspaß.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Cities: Skylines II – Bridges & Ports (PC) – 29. Oktober

Erweiterung der Simulation mit Fokus auf, wer hätte es gedacht, Brücken und Häfen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • The Creator (PC) – 29. Oktober

Gemütlicher Hausbau inklusive Dekoration.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • The Outer Worlds 2 (PC, PS5, XSX) – 29. Oktober

Runde 2 von Obsidians Weltraumabenteuer.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • ARC Raiders (PC, PS5, XSX) – 30. Oktober

Ein kooperativer 3rd-Person-Shooter über die Verteidigung einer maschinellen Invasion aus dem Weltraum.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Asterix & Obelix – Mission Babylon (PC, PS5, XSX, Switch) – 30. Oktober

Unsere zwei Lieblingsgallier gehen auf ein weiteres Abenteuer, diesmal in Babylon.

https://www.youtube.com/watch?v=qqE-_azZdAA

 

  • Dragon Quest 1&2 HD-2D Remake (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 30. Oktober

Remakes der klassischen JRPGs.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • House of Golf VR (MetaQuest) – 30. Oktober

Lustiges Gegolfe in VR.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Little Planet (MetaQuest) – 30. Oktober

Eine kunterbunte Lebenssimulation, vergleichbar mit der Animal Crossing-Reihe.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Majogami (PC, Switch, Switch 2) – 30. Oktober

Ein Action Platformer, in dem ihr durch eine Welt aus Papier reist und mit euren Scheren Gegner und Hindernisse zerschneidet.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Mortal Kombat Legacy Kollection (PC, PS4, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 30. Oktober

In dieser Collection enthalten sind einige speziell ausgewählte Fan-Lieblinge der Kampfspielreihe.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Besmirch (PC) – 31. Oktober

Eine Mischung aus gemütlicher Farming-Simulation und gruseligem Horror. Lasst die Monster nicht an eure Ernte.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Flesh Made Fear (PC) – 31. Oktober

Ein Horrorspiel, welches mit klobiger Steuerung und festen Kamerawinkeln absichtlich den Geist alter Klassiker wie Resident Evil auferstehen lassen will.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Jester: A Foolish Ritual (PC) – 31. Oktober

Ein Koop-Horrorspiel über Ritter, die von einem gruseligen Hofnarr verfolgt werden.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Netbreak (PC) – 31. Oktober

Ein Horror-Puzzlespiel, bei welchem ihr verstörende Dateien und Videos auf einem USB-Stick analysiert.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Paw Patrol: Rescue Wheels Championship (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 31. Oktober

Die Hündchen aus der beliebten Kinderserie fahren aufregende Rennen in diesem Funracer.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Tales of Xillia Remastered (PC, PS5, XSX, Switch) – 31. Oktober

Remaster eines weiteren Teils der Tales of-Reihe.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • The Boss Gangsters: Nightlife (PC) – 31. Oktober

Ihr verwaltet einen eigenen Nachtclub, aber gleichzeitig auch eine gefährliche Gang.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Truck Driver: The Dutch Connection (PS5, XSX) – 31. Oktober

Ihr fahrt einen Truck durch eine fiktive Welt, die stark von den Landschaften der Niederlande inspiriert wurde.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Kingdoms of the Dump (PC) – 1. November

Ein von der SNES-Ära inspiriertes, rundenbasiertes Rollenspiel über eine Fantasywelt bestehend aus Müll.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

So, damit wäre auch der Oktober abgehakt. Natürlich sind vor allem am 31. Oktober einige Horrorspiele in den Startlöchern, wie es scheint. Wir wünschen euch damit viel Spaß, ein schönes Halloween-Fest und sehen uns nächste Woche wieder, wenn die Releasevorschau in den November startet.

 

Titelbild: 2025 © Obsidian Entertainment | 2025 © Embark Studios

 

 

 

 

