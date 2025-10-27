Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 44.2025

Nach einer etwas gekürzten Ausgabe der Releasevorschau letzte Woche gibt es für die letzte Oktoberwoche wie versprochen die geballte Ladung an Neuerscheinungen. Und zum Ende des Monats kommen wirklich so viele Spiele raus, dass ich mir sicher bin, dass wirklich für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Also scrollt ruhig mal durch die lange Liste, ihr findet sicher etwas Spielenswertes.

Die Halloween-Releasevorschau 2025

Beneath (PC; PS5, XSX) – 27. Oktober

Ein Survival-Horror-Shooter rund um lovecraftische Mythen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bleak Haven (PC) – 27. Oktober

Ein Survival Horrorspiel auf einer Insel mit vielen verstörenden Geschichten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ghetto Zombies: Graffiti Squad (PC, Xbox One, XSX) – 27. Oktober

Ein cartooniger Pixelshooter wo ihr Zombies über den Haufen ballert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mech Havoc (PC) – 27. Oktober

Ein Topdown Shooter mit fetten Mechs.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mimesis (PC) – 27. Oktober

Ein Koop-Horrorspiel, in welchem Kopien eurer Teammitglieder euch in die Irre führen wollen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

MotionRec (PC) – 27. Oktober

Ein pixeliger Puzzler, bei dem das Aufnehmen und Wiedergeben eurer Bewegungen eine Schlüsselrolle inne hat.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mythrealm (PC) – 27. Oktober

Ein sehr klassisches Fantasy Action RPG.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Orbyss (PC) – 27. Oktober

Ein Puzzlespiel mit einer rollenden Kugel.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Terra Firma 2 (PC) – 27. Oktober

Ihr gestaltet die Landschaften, steuert das Wetter und erschafft eigene Ökosysteme.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

1998: The Toll Keeper Story (PC) – 28. Oktober

Ein narratives Adventure über eine werdende Mutter, die als Zollbeamtin in einem Land mit politischen Unruhen arbeitet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

As Long As You’re Here (PC) – 28. Oktober

Ein Adventure, welches eine berührende Geschichte rund um das Thema Alzheimer erzählt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Death By Scrolling (PC, PS5, XSX, Switch) – 28. Oktober

Ein Roguelike von Ron Gilbert, bei dem ihr dem immer näher kommenden, tödlichen Rand des Bildschirms entkommen müsst.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ire: A Prologue (PC) – 28. Oktober

Psychologischer Horror mit einem Teenager, der auf einem Schiff im Bermudadreieck gefangen, jedoch nicht alleine ist.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Silly Polly Beast (PC, PS5, XSX) – 28. Oktober

Ein Shooter mit einem Mädchen, welches sich fiesen Monstern erwehren muss und dabei sowohl Waffen als auch ihr Skateboard zur Verfügung hat.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Simon the Sorcerer: Origins (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 28. Oktober

Reboot des Adventure-Klassikers mit dem Zauberlehrling.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Space Chef (PC, PS5, XSX, Switch) – 28. Oktober

In diesem humoristischen Spiel geht es um die Jagd auf Monster im Weltraum, nur um dann aus ihnen leckere Gerichte zuzubereiten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wreckreation (PC, PS5, XSX) – 28. Oktober

Autorennen + Zerstörung = Spielspaß.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Cities: Skylines II – Bridges & Ports (PC) – 29. Oktober

Erweiterung der Simulation mit Fokus auf, wer hätte es gedacht, Brücken und Häfen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Creator (PC) – 29. Oktober

Gemütlicher Hausbau inklusive Dekoration.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Outer Worlds 2 (PC, PS5, XSX) – 29. Oktober

Runde 2 von Obsidians Weltraumabenteuer.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

ARC Raiders (PC, PS5, XSX) – 30. Oktober

Ein kooperativer 3rd-Person-Shooter über die Verteidigung einer maschinellen Invasion aus dem Weltraum.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Asterix & Obelix – Mission Babylon (PC, PS5, XSX, Switch) – 30. Oktober

Unsere zwei Lieblingsgallier gehen auf ein weiteres Abenteuer, diesmal in Babylon.

https://www.youtube.com/watch?v=qqE-_azZdAA

Dragon Quest 1&2 HD-2D Remake (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 30. Oktober

Remakes der klassischen JRPGs.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

House of Golf VR (MetaQuest) – 30. Oktober

Lustiges Gegolfe in VR.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Little Planet (MetaQuest) – 30. Oktober

Eine kunterbunte Lebenssimulation, vergleichbar mit der Animal Crossing-Reihe.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Majogami (PC, Switch, Switch 2) – 30. Oktober

Ein Action Platformer, in dem ihr durch eine Welt aus Papier reist und mit euren Scheren Gegner und Hindernisse zerschneidet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mortal Kombat Legacy Kollection (PC, PS4, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 30. Oktober

In dieser Collection enthalten sind einige speziell ausgewählte Fan-Lieblinge der Kampfspielreihe.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Besmirch (PC) – 31. Oktober

Eine Mischung aus gemütlicher Farming-Simulation und gruseligem Horror. Lasst die Monster nicht an eure Ernte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Flesh Made Fear (PC) – 31. Oktober

Ein Horrorspiel, welches mit klobiger Steuerung und festen Kamerawinkeln absichtlich den Geist alter Klassiker wie Resident Evil auferstehen lassen will.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Jester: A Foolish Ritual (PC) – 31. Oktober

Ein Koop-Horrorspiel über Ritter, die von einem gruseligen Hofnarr verfolgt werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Netbreak (PC) – 31. Oktober

Ein Horror-Puzzlespiel, bei welchem ihr verstörende Dateien und Videos auf einem USB-Stick analysiert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Paw Patrol: Rescue Wheels Championship (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 31. Oktober

Die Hündchen aus der beliebten Kinderserie fahren aufregende Rennen in diesem Funracer.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tales of Xillia Remastered (PC, PS5, XSX, Switch) – 31. Oktober

Remaster eines weiteren Teils der Tales of-Reihe.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Boss Gangsters: Nightlife (PC) – 31. Oktober

Ihr verwaltet einen eigenen Nachtclub, aber gleichzeitig auch eine gefährliche Gang.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Truck Driver: The Dutch Connection (PS5, XSX) – 31. Oktober

Ihr fahrt einen Truck durch eine fiktive Welt, die stark von den Landschaften der Niederlande inspiriert wurde.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kingdoms of the Dump (PC) – 1. November

Ein von der SNES-Ära inspiriertes, rundenbasiertes Rollenspiel über eine Fantasywelt bestehend aus Müll.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

So, damit wäre auch der Oktober abgehakt. Natürlich sind vor allem am 31. Oktober einige Horrorspiele in den Startlöchern, wie es scheint. Wir wünschen euch damit viel Spaß, ein schönes Halloween-Fest und sehen uns nächste Woche wieder, wenn die Releasevorschau in den November startet.

Titelbild: 2025 © Obsidian Entertainment | 2025 © Embark Studios