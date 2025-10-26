Das bietet dir das „Herbstmode-Set“ für Die Sims 4

EA und Maxis präsentieren pünktlich zum Herbst das neue Die Sims 4 Herbstmode-Set, welches seit dem 9. Oktober 2025 um 19 Uhr für PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One als digitaler Download erhältlich ist. Zum Preis von 4,99 € bietet das Set 27 neue Mode- und Accessoire-Teile, die deinen Sims einen Hauch von herbstlicher Eleganz verleihen.

Bequeme Herbstmode in warmen Farben

Das Herbstmode-Set legt seinen Schwerpunkt auf bequeme und wunderbar miteinander harmonierende Mode in warmen Farben mit zurückhaltender Eleganz. Die Kollektion fängt den Zauber der goldenen Jahreszeit ein – eine Kombination aus Komfort, Stil und Natürlichkeit, die an den sanften Glanz fallender Blätter erinnert. Sims können sich nun in herbstlichen Outfits einkleiden und dabei die Gemütlichkeit dieser Jahreszeit voll auskosten. Der elegante und zugleich bequeme Look besticht mit dezenten Akzenten und Mustern, die eine stilvolle Balance zwischen Lässigkeit und Raffinesse schaffen.

Kombiniere herbstliche Mode mit eleganten Stücken, die wunderbar zur Jahreszeit passen und lasse deinen persönlichen Stil einfließen. Das Set lädt zum kreativen Kombinieren ein und ermöglicht es, individuelle Stylings zu kreieren, die perfekt zur farbenfrohen Natur des Herbstes passen. Von kuscheligen Pullovern über weiche Schals bis hin zu modischen Hüten und Mänteln – die Outfits vereinen Wärme und Stil und lassen deine Sims bei jedem Spaziergang im goldenen Licht erstrahlen.

Kreative Lagen-Looks und Dark/Bright Academia-Outfits

Besonders hervorzuheben ist der Dark/Bright-Academia-Look, der in diesem Set durch warme Erdtöne und feine Muster neu interpretiert wird. Diese Ästhetik ist wie geschaffen für alle Sims, die gern in Bibliotheken lesen, in Cafés verweilen oder die ruhigen Herbstabende genießen. Neben neuen Kleidungsstücken wie Pullovern, Blusen, Jacken und Mänteln sind auch passende Frisuren enthalten, die die saisonale Mode perfekt ergänzen. Wer Inspiration für die eigene Kombination sucht, kann auf zwei vorgefertigte Looks für Frauen und zwei für Männer zurückgreifen, die dabei helfen, die neuen Kleidungsstücke stilvoll zusammenzustellen – ob für einen lässigen Spaziergang durch die Nachbarschaft oder um mit einem eleganten Outfit die Blicke auf sich zu ziehen.

Das Set bietet zudem zahlreiche Accessoires, die jedem Outfit das gewisse Etwas verleihen. Breitkrempige Hüte, tragbare Taschen, modische Stiefel und kuschelige Beanie- und Schal-Kombinationen runden die neuen Looks perfekt ab. So sind deine Sims bestens ausgestattet – egal ob sie durch die bunten Blätter spazieren oder einen heißen Kakao genießen. Die luxuriösen Stoffe und satten Farben schaffen dabei ein authentisches Herbstgefühl, das zum Verweilen einlädt.

Stylische Accessoires für die goldene Jahreszeit

Wer sich nach dem Sommer nach frischer Luft und neuen Inspirationen sehnt, findet in diesem Set die ideale Balance zwischen Gemütlichkeit und Eleganz. Wenn es für Strandkleidung zu spät und für Winterstiefel zu früh ist, liefert das Herbstmode-Set alles, was man für diese Übergangszeit braucht. Die raffinierte Mode im Lagen-Look verbindet Komfort mit Stil und lädt dazu ein, sich kreativ auszudrücken. Sims können die goldene Jahreszeit voll auskosten, eingehüllt in feine Stoffe und harmonische Farbtöne, die perfekt zur Stimmung des Herbstes passen.

Insgesamt ist das Die Sims 4 Herbstmode-Set eine liebevoll gestaltete Ergänzung, die nicht nur neue Outfits, sondern auch ein rundum stimmungsvolles Lebensgefühl ins Spiel bringt. Die modische Bandbreite reicht von klassisch-elegant bis lässig-modern und überzeugt durch Detailreichtum und Vielfalt. Für Modefans, die die warme Atmosphäre des Herbstes lieben, ist dieses Set mehr als nur eine kleine Erweiterung – es ist ein stilvolles Must-Have für die gemütlichste Zeit des Jahres.

Atme die frische Herbstluft ein, erfreue dich an den bunten Blättern und ziehe dich warm an – mit dem Die Sims 4 Herbstmode-Set bist du und deine Sims bereit, den Herbst in seiner schönsten Form zu genießen.

Quelle: Electronic Arts Inc.