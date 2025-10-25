Bis zur Glotze – Drama um Remedy nach Mega-Flop: Control 2 nun in Gefahr? | Folge 164

Es war zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Breaking News! Der CEO von Remedy Entertainment wirft hin und verlässt das Studio. Grund genug darüber zu sprechen. Stehen nun Control 2 und die May Payne Remakes auf der Kippe?

Graue Wolken ziehen über Remedy auf

Paukenschlag bei Remedy. Der CEO ist weg. Grund dafür ist vor allem der Mega-Flop von FBC: Firebreak. Der Koop-Shooter entpuppte sich als Enttäuschung. Kritiken fielen sehr durchschnittlich aus. Die Verkaufszahlen dagegen sind katastrophal. Nicht nur verkaufte sich das Spiel nicht gut, auch die Spielerzahlen sind ein Trauerspiel. Zum Zeitpunkt der Aufnahme waren nur 13 Leute online, der 24 Stunden-Peak lag bei 34.

Wir sprechen darüber, was das nun bedeutet. Denn bei Remedy sind auch noch Control 2 und die Remakes von May Payne 1&2 in Entwicklung. Aber sind die nun in Gefahr? Denn die Zahlen bei Remedy sehen aktuell beunruhigend aus. Wir wühlen uns durch die Info-Flut und wagen einen Blick in die Glaskugel in Folge 164!

Moderation: Christian

Redaktion: Tobi

