Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Bis zur Glotze – Drama um Remedy nach Mega-Flop: Control 2 nun in Gefahr? | Folge 164

von Christian Koitkaam
0 Comments

Es war zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Breaking News! Der CEO von Remedy Entertainment wirft hin und verlässt das Studio. Grund genug darüber zu sprechen. Stehen nun Control 2 und die May Payne Remakes auf der Kippe?

 

Graue Wolken ziehen über Remedy auf

Paukenschlag bei Remedy. Der CEO ist weg. Grund dafür ist vor allem der Mega-Flop von FBC: Firebreak. Der Koop-Shooter entpuppte sich als Enttäuschung. Kritiken fielen sehr durchschnittlich aus. Die Verkaufszahlen dagegen sind katastrophal. Nicht nur verkaufte sich das Spiel nicht gut, auch die Spielerzahlen sind ein Trauerspiel. Zum Zeitpunkt der Aufnahme waren nur 13 Leute online, der 24 Stunden-Peak lag bei 34.

Wir sprechen darüber, was das nun bedeutet. Denn bei Remedy sind auch noch Control 2 und die Remakes von May Payne 1&2 in Entwicklung. Aber sind die nun in Gefahr? Denn die Zahlen bei Remedy sehen aktuell beunruhigend aus. Wir wühlen uns durch die Info-Flut und wagen einen Blick in die Glaskugel in Folge 164!

Moderation: Christian

Redaktion: Tobi

 

Abonniert uns einfach auch direkt bei SpotifyGoogle Podcastsbei iTunes oder per RSS!
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.

Tags: Remedy, alan wake, Control 2, FBC: Firebreak
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2025 © Electronic Arts, MAXIS

Das bietet dir das „Herbstmode-Set“ für Die Sims 4

0 likes
Bild: 2025 © HoYoverse

Petit Planet – Genshin-Studio lässt euch neues Spiel ausprobieren

0 likes
Bild: 2025 © AdHoc Studio

Dispatch – Die ersten beiden Episoden des Superhelden-Adventures sind jetzt verfügbar

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Test: Die Sims 4: Auf ins Abenteuer!

    Das bietet dir das „Herbstmode-Set“ für Die Sims 4

    Bis zur Glotze – Drama um Remedy nach Mega-Flop: Control 2 nun in Gefahr? | Folge 164

    Petit Planet – Genshin-Studio lässt euch neues Spiel ausprobieren

    Dispatch – Die ersten beiden Episoden des Superhelden-Adventures sind jetzt verfügbar

    Test: Digimon Story: Time Stranger

    Test: Dying Light: The Beast

    Xbox – Nächste Konsole wird Premium-Produkt: Kostet sie über 1000$?

    Bis zur Glotze – Warum Baby Steps uns in den Wahnsinn treibt | Folge 163

    Der Herr der Ringe – Ein neues Spiel auf dem Level von Hogwarts Legacy?